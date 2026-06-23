¿querés viajar por el país? El inesperado beneficio que lanzó aerolíneas argentinas para comprar pasajes

Frente a un panorama complejo donde los aviones viajan cada vez más vacíos, la duda de miles de argentinos es la misma: ¿cómo hacer para seguir viajando por el país sin desmoronar el presupuesto familiar?

La respuesta llegó de forma oficial mediante una alianza masiva que busca devolverle el movimiento a los aeropuertos locales. A continuación, te contamos las condiciones exactas para que congeles el precio de tu próximo destino hoy mismo.

El drástico escenario que obligó a lanzar este beneficio masivo

La medida no surge de la nada, sino como una respuesta directa a una marcada retracción económica que afecta al turismo interno de cabotaje.

Las estadísticas reflejan una fuerte caída en la cantidad de pasajeros, lo que encendió las alarmas tanto en el sector aerocomercial como en el hotelero. Ante la falta de demanda y bolsillos ajustados, el mercado se vio obligado a romper la inercia con una propuesta de financiamiento sumamente agresiva.

Las condiciones comerciales y el financiamiento disponible para los pasajes

El principal atractivo de este anuncio radica en la posibilidad de financiar los tickets aéreos sin tener que pagar un solo peso de recargo por el interés.

El beneficio te permite adquirir pasajes en hasta 18 cuotas sin interés, una alternativa que había desaparecido prácticamente de todos los rubros de consumo. De esta manera, el valor total del ticket se licúa a lo largo del tiempo, facilitando la planificación a mediano y largo plazo.

Cuáles son las tarjetas de crédito habilitadas para acceder a la promoción

Para aprovechar esta oportunidad y armar las valijas, es indispensable cumplir con un requisito bancario específico al momento del pago.

Banco emisor: la promoción es exclusiva para los clientes que posean tarjetas de crédito emitidas por el Banco de la Nación Argentina (BNA) .

la promoción es exclusiva para los clientes que posean tarjetas de crédito emitidas por el . Plataforma de compra: los pasajes deben adquirirse únicamente a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas , ya sea su web o su aplicación.

los pasajes deben adquirirse únicamente a través de los canales oficiales de , ya sea su web o su aplicación. Destinos aplicables: el beneficio está diseñado para reactivar el turismo local, por lo que aplica exclusivamente para vuelos de cabotaje dentro del territorio nacional.

Los plazos y la vigencia temporal para aprovechar el beneficio

Si estás decidido a sacar tu boleto, tenés que apurarte porque este tipo de acciones comerciales agresivas suelen tener un límite de tiempo estricto.

La preventa exclusiva se encuentra activa a partir de junio de 2026 y se mantendrá por los próximos días o hasta agotar el stock de plazas destinadas a la promoción. Los viajes comprados bajo esta modalidad se pueden programar para volar durante los meses venideros, incluyendo la próxima temporada invernal.