Cambios en AUH y Asignación por Embarazo: ANSES automatiza la verificación de condicionalidades

La gestión de las prestaciones sociales atraviesa un proceso de actualización que apunta a reducir trámites y acelerar pagos. En ese marco, una reciente resolución introduce modificaciones operativas que impactan en la forma en que se acreditan requisitos clave para el cobro de asignaciones administradas por ANSES.

Qué establece la Resolución 1170/2025

A través de la Resolución 1170/2025, publicada el 18 de diciembre de 2025, el Ministerio de Capital Humano dispuso un nuevo esquema para acreditar las condicionalidades de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El eje central de la norma es la verificación automática de requisitos mediante el intercambio de datos entre el Ministerio de Salud y la ANSES, sin necesidad de trámites presenciales en muchos casos.

Cambios en la Asignación Universal por Hijo

La resolución introduce modificaciones en la forma de liquidar el 20% retenido mensualmente de la AUH, que hasta ahora se cobraba de manera anual tras presentar la Libreta.

Verificación automática de controles de salud para niños y niñas de hasta 4 años inclusive.

para niños y niñas de hasta 4 años inclusive. Si los datos sanitarios y el plan de vacunación figuran en los registros oficiales, el 20% se paga todos los meses junto con el 80% habitual.

junto con el 80% habitual. Para menores a partir de los 5 años , se mantiene la obligatoriedad de acreditar la asistencia escolar .

, se mantiene la . Si la información no está disponible en los sistemas oficiales, el titular podrá presentar la documentación ante ANSES para cobrar el monto retenido.

El nuevo esquema busca agilizar el acceso al total del beneficio sin modificar las condicionalidades vigentes.

Asignación por Embarazo: simplificación del cobro final

En el caso de la Asignación por Embarazo, la resolución también avanza en la automatización del proceso para liberar el 20% acumulado.

El cumplimiento de los controles médicos podrá acreditarse mediante el cruce de datos entre Salud y ANSES.

podrá acreditarse mediante el entre Salud y ANSES. Se mantiene la obligación de acreditar la finalización del embarazo , ya sea por nacimiento, defunción o interrupción.

, ya sea por nacimiento, defunción o interrupción. Para ello, se deberá presentar la partida de nacimiento , el certificado correspondiente o la constancia médica.

, el certificado correspondiente o la constancia médica. Se fija un plazo de 12 meses desde el evento para realizar la acreditación; vencido ese período, el derecho al cobro caduca automáticamente.

La medida apunta a reducir demoras y simplificar el trámite para las personas gestantes.

Objetivos del nuevo sistema de control automático

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la norma se apoya en criterios de eficiencia administrativa y simplificación de trámites, especialmente para quienes ya están integrados al sistema público de salud.

Fortalecer la articulación entre políticas sanitarias y de ingresos .

. Garantizar la continuidad de los controles de salud durante la primera infancia.

durante la primera infancia. Reducir la necesidad de gestiones presenciales para acreditar condicionalidades.

El nuevo esquema busca asegurar el cumplimiento de los requisitos sin sumar cargas burocráticas a las familias.

Desde cuándo rigen las modificaciones

La Resolución 1170/2025 entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que el sistema de verificación automática ya puede aplicarse a las liquidaciones en curso, según la disponibilidad de información en los registros oficiales.