Sueldo docente y estatal en Provincia de Buenos Aires: nuevos montos y fechas de cobro tras el acuerdo

Tras una semana marcada por la incertidumbre y medidas de fuerza que afectaron el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires alcanzó un principio de acuerdo con los gremios que nuclean a docentes y trabajadores estatales. La gestión de Axel Kicillof formalizó una propuesta de aumento salarial del 9% a liquidarse en tres tramos, lo que permitió destrabar el conflicto tras el rechazo a la oferta inicial del 3%.

Este incremento busca dar un respiro al bolsillo de los empleados públicos bonaerenses en un contexto de alta inflación y fuertes recortes de transferencias desde el Gobierno Nacional. La oferta ya fue aceptada por los gremios estatales (Ley 10.430), mientras que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) dio el visto bueno técnico y terminó de refrendar la medida con sus bases en las últimas horas.

Cómo se paga el aumento del 9 por ciento

El esquema de actualización salarial no es lineal, sino que se divide en tres etapas que toman como referencia la base salarial de enero de 2026. Es fundamental entender que una parte de este aumento ya fue percibida por los trabajadores en el mes de febrero bajo la modalidad de “adelanto a cuenta”.

La distribución del aumento para estatales y docentes quedó establecida de la siguiente manera:

Febrero: Se consolida el 1,5% que ya fue liquidado por decreto.

Se consolida el que ya fue liquidado por decreto. Marzo: Se suma un incremento del 5% (a cobrar en los primeros días de abril).

Se suma un incremento del (a cobrar en los primeros días de abril). Abril: Se añade un 2,5% final para completar el esquema bimestral.

Además de estos porcentajes, se acordó una cláusula de monitoreo en mayo para evaluar la evolución de los precios y una reapertura de paritarias en junio, con el objetivo de que los salarios no pierdan terreno frente a la inflación del primer semestre.

Nuevas escalas: cuánto cobra un docente en marzo y abril

Para el sector educativo, la oferta incluye un componente clave: una bonificación no remunerativa de $28.700 denominada “Compensación FONID/Conectividad”. Este monto busca cubrir el vacío dejado por la quita de fondos nacionales que anteriormente financiaba el incentivo docente.

Con estos cambios, los salarios para cargos iniciales (jornada simple) y otros perfiles quedan configurados según la siguiente tabla comparativa:

Cargo (Ejemplos) Sueldo en Marzo Sueldo en Abril Maestro de Grado (Inicial) $800.084 $850.053 Maestro de Grado (Jornada Completa) $1.600.168 $1.700.106 Maestro con 5ta Hora $1.005.638 $1.060.424 Profesor con 20 Módulos $1.032.198 $1.113.838

Es importante destacar que estos valores son estimativos para cargos que recién inician; para aquellos con antigüedad, los montos finales serán superiores dependiendo de la escala correspondiente.

Beneficios adicionales para auxiliares y estatales

En la negociación con los trabajadores de la administración pública central, representados por gremios como ATE y UPCN, también se lograron avances en condiciones laborales. Además del aumento salarial del 9% total, la provincia se comprometió a continuar con las recategorizaciones pendientes y los pases a planta permanente.

Para el personal de auxiliares de la educación, se contempló un plus específico que mejora el haber básico, reconociendo la tarea crítica que realizan en los establecimientos educativos bonaerenses. Este sector, junto a los estatales de la Ley 10.430, ya ratificó su acuerdo, garantizando la normalidad en la atención de las dependencias públicas de la Provincia de Buenos Aires.

Para más información sobre las escalas vigentes y resoluciones oficiales, los trabajadores pueden consultar el sitio oficial del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Impacto en el bolsillo y proyecciones para mayo

Si bien la aceptación gremial trajo alivio al Gobierno provincial, los sindicatos advirtieron que el margen de maniobra es acotado. La gestión de Kicillof justificó la cifra argumentando el “ahogo financiero” que sufre el distrito por parte de la Nación, asegurando que se trata de la “mejor oferta posible” bajo las actuales restricciones presupuestarias.

Los puntos clave a seguir en las próximas semanas son:

Mesa técnica de marzo: Se discutirá el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales.

Se discutirá el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales. Control de inflación: Si el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo y abril supera lo acordado, se activará el adelanto de la reapertura prevista originalmente para junio.

Si el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo y abril supera lo acordado, se activará el prevista originalmente para junio. Situación de judiciales: Es el único sector que aún mantiene conversaciones abiertas para cerrar un acuerdo similar.

Con este entendimiento, la Provincia busca estabilizar el conflicto gremial al menos hasta el cierre del primer cuatrimestre, asegurando el funcionamiento de las escuelas y la administración pública en todo el territorio bonaerense.