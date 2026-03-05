Acuerdo salarial para docentes bonaerenses: confirmaron aumento y un bono extraordinario

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) recibió formalmente la nueva propuesta salarial bimestral por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este ofrecimiento busca dar certidumbre a los trabajadores de la educación en un momento bisagra del ciclo lectivo 2026.

Tras extensas reuniones desarrolladas en la sede central del Ministerio de Trabajo provincial, los representantes sindicales y las autoridades del Ejecutivo delinearon los incrementos previstos para los meses de marzo y abril. Esta instancia de negociación resulta fundamental para proteger el poder adquisitivo de los maestros frente al complejo escenario macroeconómico nacional.

Uno de los puntos que mayor debate generó en los encuentros previos fue la necesidad urgente de recuperar el dinero que históricamente provenía de fondos nacionales. Por tal motivo, la creación de una compensación económica específica marca un quiebre positivo en la estructura de la paritaria docente actual.

Porcentajes definidos y cronograma de cobro para el sector educativo

El esquema formal presentado por la administración de Axel Kicillof contempla una suba general del 7,5 % diseñada para liquidarse en dos tramos consecutivos. Para calcular con exactitud este beneficio, todas las partes acordaron utilizar como pilar el sueldo básico correspondiente a enero de 2026.

Dentro de la arquitectura salarial propuesta, se garantizó la consolidación del 1,5 % que ya fue otorgado en febrero, un recurso que inicialmente se había girado a cuenta de futuros aumentos. Esta determinación técnica resulta vital porque permite robustecer el sueldo en blanco antes de aplicar las nuevas proporciones porcentuales en los próximos meses.

Al desglosar el calendario de pagos de la provincia, los haberes correspondientes al mes de marzo registrarán un 5 % adicional de manera directa en los recibos. Posteriormente, cuando se liquiden los sueldos de abril, se inyectará el 2,5 % restante, cerrando el porcentaje inicial propuesto por el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

Retorno de los fondos complementarios mediante la inédita bonificación

La novedad que acaparó toda la atención de los educadores es la puesta en marcha de la llamada “Compensación FONID/Conectividad”, una partida extraordinaria diseñada para subsanar los recortes de Nación. Hablamos de una suma fija no remunerativa y no bonificable que impactará de lleno en los ingresos netos del personal de las escuelas.

El documento oficial estipula que este bono especial tendrá un valor de $28.700 y se abonará en conjunto con los salarios que se depositen durante abril. Desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) adelantaron que la distribución respetará estrictamente las metodologías operativas utilizadas durante los ciclos lectivos anteriores.

Es sumamente importante destacar que este resarcimiento monetario alcanzará a los docentes de gestión estatal y también a los de gestión privada. El mecanismo de pago se regirá bajo el Decreto N°1230/14, lo que asegura un trato absolutamente equitativo para todo el personal escolar de la región que cumple funciones en el aula.

Cifras oficiales para los sueldos básicos del escalafón

Para comprender el impacto real que tendrá esta recomposición, resulta necesario revisar cómo quedarán conformados los salarios de bolsillo. Las sumas finales tienen variaciones notorias dependiendo directamente de la cantidad de módulos dictados y el tipo de jornada en la que se desempeña cada agente bonaerense.

Tomando como referencia principal el cargo inicial, un maestro de grado sin antigüedad logrará quebrar la barrera de los 800 mil pesos netos durante el primer tramo del acuerdo. Dicho ingreso mínimo funciona como parámetro base ineludible para estructurar las posteriores jerarquías directivas y el reconocimiento por años de servicio.

Aquellos profesionales que cumplen funciones en jornada completa o realizan la quinta hora experimentarán una mejora económica considerablemente superior. Este diferencial estratégico en las escalas persigue el objetivo de promover y sostener la ampliación horaria dentro de todas las instituciones de educación primaria de Buenos Aires.

Cargo docente (Nivel Inicial) Sueldo en marzo 2026 Sueldo en abril 2026 Maestro de Grado (MG) $800.084 $850.053 Maestro de Grado con 5ta hora $1.005.638 $1.060.424 Profesor (20 módulos) $1.032.198 $1.113.838 Maestro de Grado de Jornada Completa $1.600.168 $1.700.106

Compromisos a futuro entre la gestión provincial y los gremios

Además de establecer las cifras inmediatas para los recibos de sueldo, el acta paritaria incorpora diversas garantías institucionales a corto y mediano plazo. Estas condiciones complementarias resultan decisivas para que frentes gremiales históricos como SUTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA y AMET pongan la oferta en consideración de sus respectivos afiliados.

El texto rubricado formalmente en el Ministerio de Trabajo incluye cláusulas de resguardo muy específicas y fechas clave para el futuro inmediato:

Mecanismo de monitoreo activo: Se estipuló que las partes abrirán una instancia de revisión conjunta durante la primera quincena de mayo de 2026 para controlar directamente la evolución del índice inflacionario provincial.

Se estipuló que las partes abrirán una instancia de revisión conjunta durante la para controlar directamente la evolución del índice inflacionario provincial. Acuerdo de reapertura paritaria: El acta fija el mes de junio para sentarse a negociar nuevamente los sueldos, dejando habilitada expresamente la posibilidad de adelantar los encuentros si el escenario económico se altera más de lo previsto.

El acta fija el los sueldos, dejando habilitada expresamente la posibilidad de adelantar los encuentros si el escenario económico se altera más de lo previsto. Mejoras en el ámbito laboral y estructural: Se pactó realizar convocatorias urgentes durante marzo para debatir en profundidad el Convenio Colectivo de Trabajo y la implementación de la Cogestión de Condiciones Laborales en todos los establecimientos.

En estos momentos, la totalidad de la propuesta se halla en plena fase de análisis y debate interno dentro de cada entidad sindical representativa. Durante las próximas jornadas hábiles, los delegados ejecutarán asambleas en los colegios para definir si las bases docentes aprueban o desestiman las condiciones ofrecidas por el Estado provincial.

El desenlace de esta importante ronda de negociaciones es seguido de manera atenta por cientos de miles de familias, ya que delinea el escenario educativo para todo el primer semestre. Cerrar un pacto duradero no solo protege a los educadores frente a la crisis, sino que garantiza la prestación normal y continua del servicio en todas las aulas de la Provincia de Buenos Aires.