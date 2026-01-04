Sueldo de empleadas domésticas en enero 2026: escalas actualizadas, bono y adicionales vigentes

El comienzo de un nuevo año trae consigo definiciones clave para miles de trabajadoras de casas particulares en todo el país. En enero de 2026, los haberes reflejan los últimos ajustes acordados a nivel paritario y mantienen vigentes una serie de adicionales que impactan directamente en el ingreso mensual, según la modalidad de trabajo, la categoría y la carga horaria.

El aumento salarial que se cobra en enero 2026

Durante los primeros días de enero se concreta el pago correspondiente al trabajo realizado en diciembre de 2025. Ese salario incluye el último aumento paritario del 1,3%, aprobado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) como tramo final del acuerdo vigente hasta fin de año.

Este incremento se aplicó sobre las escalas salariales de diciembre y se liquida junto con el sueldo percibido en enero. Por el momento, no hay confirmación oficial de nuevos aumentos para los meses siguientes.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora y por mes

Los valores que se pagan en enero 2026 corresponden a los salarios mínimos vigentes por categoría, diferenciados entre modalidad con retiro y sin retiro.

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales y $3.783,33 por hora

mensuales y por hora Sin retiro: $525.712,99 mensuales y $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $438.475,56 mensuales y $3.582,79 por hora

mensuales y por hora Sin retiro: $488.091,78 mensuales y $3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora

mensuales y por hora Sin retiro: $476.755,68 mensuales y $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $384.713,01 mensuales y $3.135,99 por hora

mensuales y por hora Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora

Estas cifras corresponden al salario mínimo obligatorio. La normativa establece que la trabajadora debe percibir ese monto o uno superior, según lo pactado con el empleador.

Cuando una empleada realiza tareas correspondientes a más de una categoría, el sueldo debe liquidarse según la categoría mejor remunerada entre las funciones habituales.

Antigüedad y adicional por zona desfavorable

Además del salario básico, el régimen contempla adicionales que se suman a la remuneración mensual.

Antigüedad : adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, calculado sobre el salario mensual vigente de la categoría.

: adicional del con el mismo empleador, calculado sobre el salario mensual vigente de la categoría. Zona desfavorable: adicional del 30% sobre el salario mínimo para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables.

Este plus alcanza a trabajadoras que se desempeñan en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires)

Cómo se pagan las horas extras

El régimen laboral de casas particulares prevé el pago de horas extras cuando se supera la jornada habitual. El recargo depende del día y el horario en que se realicen.

50% de recargo para horas extras de lunes a viernes y sábados hasta las 13.

para horas extras de lunes a viernes y sábados hasta las 13. 100% de recargo para horas realizadas los sábados después de las 13, domingos o feriados.

El cálculo se realiza sobre el valor hora vigente según la categoría y la modalidad (con o sin retiro).

Bono no remunerativo vigente en enero

Durante el último bimestre del año se estableció un bono no remunerativo, que también se abona en enero 2026. El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana y no varía según la categoría.

De 0 a 12 horas semanales: $6.000

De 12 a 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Personal sin retiro: $14.000

Este bono no integra el salario básico ni se tiene en cuenta para el cálculo de antigüedad u otros adicionales, pero se paga junto con el sueldo mensual y se suma al total a cobrar.

Qué se espera para los próximos meses

El aumento del 1,3% que se refleja en los haberes de enero representa el último tramo del acuerdo paritario vigente hasta diciembre de 2025. Hasta el momento, no se anunciaron nuevas reuniones formales de la CNTCP ni ajustes salariales adicionales para 2026.