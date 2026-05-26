Sueldo de albañil en junio 2026: la escala UOCRA vigente y el aguinaldo que se suma al cobro

Junio llega con una liquidación clave para los trabajadores de la construcción: el salario mensual, la escala vigente y el primer aguinaldo del año.

Por Ignacio Hernández
Uocra escala salarial

El sueldo de un albañil en junio de 2026 vuelve a quedar en el centro de las consultas por dos motivos: la actualización paritaria de la UOCRA y el pago del primer medio aguinaldo del año. Para los trabajadores de la construcción, el mes no se mira solo por el jornal o la quincena, sino también por los adicionales, la zona de trabajo y la base que se toma para calcular el SAC.

Al 26 de mayo de 2026, la última escala salarial publicada para el CCT 76/75 llega hasta mayo y forma parte del acuerdo firmado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la FAEC. Ese entendimiento fijó aumentos acumulativos para marzo, abril y mayo, además de sumas no remunerativas para esos meses. El propio acuerdo dejó planteada la revisión para definir los ajustes correspondientes a junio de 2026.

Qué salario UOCRA se toma como referencia para junio

Hasta que se publique una nueva escala específica de junio, la referencia inmediata para liquidar es la escala UOCRA vigente desde mayo de 2026. Esto es importante porque no conviene confundir una estimación con una tabla homologada: si el gremio y las cámaras acuerdan nuevos valores, las liquidaciones deberán adecuarse a ese nuevo cuadro.

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En la zona A, que suele utilizarse como referencia general para muchas consultas salariales, los valores básicos de mayo son los siguientes:

Categoría UOCRABásico zona ASuma no remunerativa mayo
Ayudante$4.452$98.500
Medio oficial$4.837$104.900
Oficial$5.235$114.400
Oficial especializado$6.119$125.400
Sereno$808.877$98.500

Los montos pueden variar por zona desfavorable, tipo de obra, adicionales convencionales, horas trabajadas y descuentos. Por eso, dos trabajadores con la misma categoría pueden cobrar distinto si prestan tareas en zonas diferentes o si tienen adicionales remunerativos.

Cuánto puede cobrar un albañil según la categoría

En la práctica, el ingreso de junio dependerá de la cantidad de horas o jornadas liquidadas, de la categoría asignada y de si se mantiene o actualiza la suma no remunerativa. La escala distingue principalmente entre ayudante, medio oficial, oficial y oficial especializado, además del sereno, que tiene una estructura mensual propia.

Para leer bien el recibo, conviene revisar estos puntos:

  • Categoría declarada: debe coincidir con la tarea real que realiza el trabajador.
  • Zona de trabajo: las zonas B, C y C Austral tienen adicionales superiores.
  • Horas normales y extras: modifican el total final de la quincena o del mes.
  • Sumas no remunerativas: mejoran el ingreso de bolsillo, pero no siempre integran la base del aguinaldo.
  • Descuentos: aportes jubilatorios, obra social, cuota sindical o aporte solidario pueden alterar el neto.

Aguinaldo UOCRA junio 2026: cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. La primera cuota tiene vencimiento el 30 de junio y equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre.

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Para los trabajadores de la construcción, la base del aguinaldo debe considerar el mejor salario remunerativo cobrado entre enero y junio. Allí pueden entrar el básico, adicionales remunerativos, horas extras y otros conceptos habituales que tengan carácter salarial. En cambio, las sumas expresamente no remunerativas no suelen integrar la base del SAC, salvo que por su naturaleza o liquidación corresponda otro tratamiento.

La fórmula práctica es simple: mejor remuneración bruta del semestre dividido por dos. Si el trabajador no prestó tareas durante todo el semestre, corresponde el proporcional por el tiempo efectivamente trabajado.

Qué pasa si todavía no aparece la escala de junio

La clave para junio es que la UOCRA y las cámaras del sector dejaron abierta la discusión para actualizar el tramo siguiente de la paritaria. Por eso, si todavía no hay una nueva tabla publicada, lo prudente es tomar la última escala vigente conocida y seguir la revisión del acuerdo salarial.

Para el trabajador, esto significa que el recibo de junio debe mirarse con especial atención: puede incluir el salario habitual, diferencias si luego se acuerda un aumento retroactivo y el medio aguinaldo. Para el empleador, implica liquidar con la escala vigente y corregir si se publica una actualización posterior.

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En un mes sensible para el bolsillo, la recomendación es conservar los recibos, verificar la categoría y controlar que el SAC se calcule sobre la mejor remuneración correspondiente. En la construcción, donde las liquidaciones pueden cambiar por obra, zona y jornada, un detalle mal cargado puede modificar de forma importante el cobro final.

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