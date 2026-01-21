Sube el Salario Mínimo: Conocé los nuevos topes para Becas Progresar, Acompañar y Desempleo en febrero

El escenario económico de Argentina para este inicio de año queda marcado por una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Tras la falta de consenso en el Consejo del Salario entre representantes sindicales y cámaras empresariales, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, estableció mediante la Resolución 9/2025 una escala de aumentos progresivos que impactará de lleno en los haberes de febrero de 2026.

Este ajuste no solo funciona como un piso salarial para los trabajadores fuera de convenio, sino que actúa como una “llave” que abre o modifica los montos y requisitos de acceso a diversos programas de asistencia estatal.

Los nuevos valores del salario mínimo para febrero 2026

De acuerdo al cronograma oficial, el ingreso básico en Argentina experimentará una suba escalonada durante todo el primer semestre. Para el mes de febrero, el monto se ha fijado en:

Salario Mínimo mensual: $346.800 (para trabajadores con jornada completa).

$346.800 (para trabajadores con jornada completa). Valor de la hora (jornalizados): El monto por hora también se ajusta proporcionalmente, siguiendo la escala que alcanzará los $1.883 hacia agosto.

Este valor representa un incremento respecto a los $341.000 vigentes en enero, buscando amortiguar la inercia inflacionaria que afecta el poder de compra de los sectores más vulnerables.

Impacto directo en planes sociales y ANSES

La suba del SMVM genera un “efecto cascada” en las prestaciones que gestiona el Ministerio de Capital Humano y la ANSES. Aquí detallamos los puntos más relevantes para los beneficiarios:

Becas Progresar: nuevos topes de ingreso

El requisito principal para acceder o mantener la Beca Progresar es que el ingreso del grupo familiar no supere los tres salarios mínimos. Con el aumento de febrero, el nuevo límite de ingresos familiares se eleva a $1.040.400. Esto permite que familias que hayan tenido ajustes paritarios leves no queden fuera del beneficio educativo por exceder el tope previo.

Prestación por Desempleo

Esta asignación está directamente vinculada al SMVM. Según la normativa vigente, el monto mínimo y máximo de la prestación por desempleo se calcula como un porcentaje del salario mínimo (entre el 50% y el 100%). En febrero, los valores quedarían de la siguiente manera:

Monto mínimo: $173.400.

$173.400. Monto máximo: $346.800.

Programa Acompañar

Para las mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia de género, el Programa Acompañar otorga una suma equivalente a un salario mínimo durante seis meses consecutivos. En febrero, quienes perciban este beneficio verán acreditados los $346.800, ajustándose automáticamente al nuevo piso salarial.

Topes para AUH y Asignación por Embarazo

El SMVM también se utiliza para establecer el techo de ingresos que permite cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. La actualización evita que trabajadores informales con ingresos variables pierdan el derecho a la asignación ante un incremento nominal de sus recursos.

¿Qué ocurre con Volver al Trabajo y Acompañamiento Social?

A diferencia de lo que ocurría con el antiguo Potenciar Trabajo, los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social han sido apartados de las variaciones del salario mínimo. Actualmente, estas prestaciones se mantienen en un monto fijo (congelado en $78.000 según las últimas resoluciones presupuestarias), por lo que la suba del SMVM de febrero no se traduce en un aumento automático para estos beneficiarios, salvo que medie un decreto específico del Ejecutivo.

Impacto en jubilaciones

Aquellos jubilados y pensionados que se retiraron con 30 años de aportes efectivos (sin moratoria) tienen garantizado por ley el 82% móvil del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Sin embargo, debido a que la jubilación mínima actual ya se encuentra por encima de ese porcentaje respecto al nuevo SMVM de febrero, este grupo no percibirá un suplemento extra bajo este concepto en el corto plazo.

La próxima revisión importante de estos valores ocurrirá en marzo, cuando el salario mínimo suba a $352.400, continuando con la estrategia de ajustes mensuales para intentar contener el impacto social de la crisis económica.