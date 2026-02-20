Starlink en celulares: cómo conectarte sin antena en Argentina y qué modelos son compatibles

La revolución de las telecomunicaciones ya es una realidad en el país, permitiendo que miles de usuarios puedan tener señal en el medio del campo o en la ruta sin depender de las torres tradicionales. El innovador servicio Starlink Direct-to-Cell de Elon Musk avanza a paso firme en 2026, transformando la manera en que nos comunicamos al eliminar los históricos “puntos ciegos” de cobertura.

Para los habitantes y viajeros de la provincia de Buenos Aires, esta tecnología representa un cambio rotundo. Ya no es necesario adquirir costosas antenas parabólicas o equipos adicionales; tu propio smartphone puede enlazarse directamente a los satélites de órbita baja de SpaceX. Esta función resulta vital para transitar por rutas desoladas, trabajar en zonas agropecuarias o simplemente asegurar la comunicación en casos de emergencia.

Qué es Starlink Direct-to-Cell y cómo funciona la conexión satelital

El sistema Direct-to-Cell convierte a los satélites de Starlink en torres de telefonía móvil flotantes. Cada uno de estos equipos espaciales está dotado con un módem avanzado llamado eNodeB, el cual emite una señal 4G/LTE que tu teléfono celular reconoce automáticamente como si fuera la red de tu operadora local tradicional.

La gran ventaja de esta innovación es su integración nativa y transparente. Cuando te alejas de las zonas urbanas y tu dispositivo pierde la señal terrestre convencional, el sistema busca en el cielo el satélite más cercano para establecer el enlace. Todo este proceso ocurre en segundo plano, garantizando que puedas enviar mensajes de texto y compartir tu ubicación de emergencia sin instalar aplicaciones extrañas ni configurar parámetros complejos.

Actualmente, la infraestructura se apoya fuertemente en nodos terrestres estratégicos instalados en nuestro país. Un claro ejemplo es la base de Starlink ubicada en Chivilcoy, a la vera de la Ruta Nacional 5, la cual resulta fundamental para procesar los datos y asegurar una baja latencia en la conexión satelital en toda la región pampeana y sus alrededores.

Celulares compatibles con la red satelital en 2026

Es importante aclarar que no todos los teléfonos del mercado pueden acceder a esta red espacial en la actualidad. Para lograr la comunicación, el dispositivo debe contar con un hardware moderno compatible con redes no terrestres (NTN) bajo el estándar 3GPP Release 17+, además de tener el sistema operativo actualizado a sus últimas versiones (como iOS 18 o Android 15).

A continuación, detallamos la lista oficial de smartphones habilitados para conectarse a la red de Starlink en Argentina durante sus fases de despliegue:

Marca del equipo Modelos compatibles confirmados Apple Todos los modelos de iPhone 14, 15 y 16 (incluyendo versiones Pro y Pro Max). Samsung Serie Galaxy S21 hasta S25; Galaxy Z Flip 3 en adelante; Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 y A54. Motorola Familia Razr 2024 y 2025; Razr Plus; Edge 2024; Moto G Power 5G (2024). Google Toda la línea Pixel 9 (incluyendo Pixel 9 Pro, Pro XL y Pro Fold).

Cuánto cuesta el servicio y cómo activarlo en tu línea

La política comercial de SpaceX y las operadoras locales está diseñada para facilitar la adopción masiva. Inicialmente, las funciones básicas de mensajería SOS y localización de emergencia buscan ofrecerse sin cargo para los usuarios de dispositivos compatibles en zonas remotas, actuando como un verdadero seguro de vida en áreas aisladas.

Para quienes requieran un uso cotidiano y sostenido a medida que avance el año, el esquema de precios contempla dos modalidades principales. Las compañías telefónicas proyectan incluir el servicio en sus planes premium sin costo adicional. Por otro lado, para planes estándar, se espera ofrecer un complemento fijo mensual que rondaría los 10 dólares para asegurar la conectividad en cualquier punto del territorio.

Si cuentas con un equipo apto, los pasos para preparar tu teléfono y garantizar el funcionamiento son muy sencillos:

Actualiza tu sistema operativo: Verifica tener instalada la última versión disponible de Android o iOS desde el menú de ajustes de tu smartphone.

Verifica tener instalada la última versión disponible de desde el menú de ajustes de tu smartphone. Activa las redes satelitales: En los equipos compatibles más recientes, dirígete a Ajustes > Conexiones > Redes móviles (o Comunicación de emergencia) y habilita la conexión satelital.

En los equipos compatibles más recientes, dirígete a (o Comunicación de emergencia) y habilita la conexión satelital. Mantén una vista despejada: Para que la antena interna del celular se comunique con el espacio, necesitas estar al aire libre con una visión clara del cielo , lejos de edificios altos, montañas cerradas o árboles muy frondosos.

Para que la antena interna del celular se comunique con el espacio, necesitas estar al aire libre con una , lejos de edificios altos, montañas cerradas o árboles muy frondosos. Revisa tu plan actual: Consulta a través de los canales de atención de tu operadora móvil para confirmar la activación del roaming satelital en tu línea.

El impacto en la provincia de Buenos Aires: adiós a las zonas sin cobertura

La vasta geografía bonaerense, caracterizada por extensas llanuras agropecuarias y largas rutas provinciales, es uno de los escenarios más beneficiados por el desembarco del sistema Direct-to-Cell. Históricamente, transitar por caminos como la Ruta 3, la Ruta 226 o las zonas profundas de la cuenca lechera significaba quedar completamente incomunicado ante cualquier desperfecto mecánico.

Con la consolidación de esta red satelital y el respaldo técnico de nodos terrestres como el de Chivilcoy, los productores rurales pueden mejorar su logística, mientras que los turistas que viajan hacia la Costa Atlántica cuentan con la tranquilidad de poder pedir auxilio en todo momento. La era de la desconexión obligada tiene los días contados en el interior de la provincia.

Si tu dispositivo actual no figura en la lista de equipos compatibles, este es un excelente momento para revisar las opciones del mercado y evaluar una actualización tecnológica. Mantenerte conectado en cualquier rincón del país dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una herramienta de seguridad y trabajo indispensable para el día a día.