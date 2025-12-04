Starlink en Argentina: ¿Cuáles son los planes y precios vigentes en diciembre 2025?

Denisse Helman
Starlink celular

Con la cercanía de las fiestas y las reuniones familiares, muchas personas buscan mejorar su conexión a Internet para garantizar videollamadas fluidas, streaming sin interrupciones y un uso estable de varios dispositivos al mismo tiempo. En ese marco, Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, vuelve a posicionarse como una de las opciones más destacadas por su velocidad, cobertura y facilidad de instalación.

Cómo funciona la conexión satelital de Starlink

La tecnología de Starlink se basa en una red masiva de satélites en órbita baja, que brinda conexión directa a las antenas que incluye cada kit. Esto permite que la señal llegue incluso a zonas rurales o de difícil acceso donde otras compañías presentan limitaciones.

Para que el servicio funcione correctamente, es clave que la antena esté instalada en un lugar sin obstrucciones, ya que ramas, paredes o techos pueden interferir en la comunicación.

Entre los servicios disponibles, Starlink ofrece dos planes principales pensados para distintos tipos de uso: Residencial e Itinerante.

Planes de Starlink disponibles en Argentina

Los usuarios pueden optar por alternativas diseñadas según el tipo de actividad y la intensidad de consumo. La empresa ofrece soluciones tanto para hogares como para viajes y actividades al aire libre.

Plan residencial

Este plan está diseñado para viviendas y lugares fijos. Incluye dos variantes:

  • Residencial estándar, ideal para hogares con uso intenso de Internet.
  • Residencial Lite, recomendado para casas pequeñas o usuarios que consumen menos datos.

Plan itinerante

Pensado para quienes necesitan conexión en movimiento, como viajes, salidas en bote o campamentos. Incluye una antena portátil que permite conectarse desde cualquier lugar de la región, incluso durante traslados.

Permite trabajar, estudiar o disfrutar de contenido en streaming sin depender de redes locales.

Precios de Starlink en Argentina en diciembre 2025

Los valores se actualizan periódicamente y pueden variar según la configuración elegida. A continuación, el detalle de cada plan y del hardware requerido.

Costos del Plan Residencial

ServicioPrecio mensual
Plan Residencial$56.100
Residencial Lite$38.000

Precios del hardware residencial

HardwarePrecio
Antena estándar$499.999
Antena mini$189.000
Router en malla Gen 3$175.000
Router mini$69.000

Costos del Plan Itinerante

Este servicio cuenta con dos modalidades según la cantidad de datos necesarios.

ServicioPrecio mensual
Datos ilimitados$87.500
50 GB de datos$56.100

Precios del hardware itinerante

Los equipos tienen el mismo costo que en el plan residencial:

  • Antena estándar: $499.999
  • Antena mini: $189.000
  • El envío también mantiene el mismo costo configurado para Argentina.

Qué plan elegir según el uso

Starlink permite adaptar la experiencia según el tipo de consumo:

  • Hogares y uso diario: Plan Residencial.
  • Casas pequeñas o usuarios de bajo consumo: Residencial Lite.
  • Viajes, campamentos, rutas y uso portátil: Plan Itinerante con antena móvil.

La empresa también ofrece descuentos y meses bonificados en determinadas campañas, lo que puede reducir el costo inicial para nuevos usuarios.

Más leídas