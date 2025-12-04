Starlink en Argentina: ¿Cuáles son los planes y precios vigentes en diciembre 2025?

Con la cercanía de las fiestas y las reuniones familiares, muchas personas buscan mejorar su conexión a Internet para garantizar videollamadas fluidas, streaming sin interrupciones y un uso estable de varios dispositivos al mismo tiempo. En ese marco, Starlink, la empresa satelital de Elon Musk, vuelve a posicionarse como una de las opciones más destacadas por su velocidad, cobertura y facilidad de instalación.
Cómo funciona la conexión satelital de Starlink
La tecnología de Starlink se basa en una red masiva de satélites en órbita baja, que brinda conexión directa a las antenas que incluye cada kit. Esto permite que la señal llegue incluso a zonas rurales o de difícil acceso donde otras compañías presentan limitaciones.
Para que el servicio funcione correctamente, es clave que la antena esté instalada en un lugar sin obstrucciones, ya que ramas, paredes o techos pueden interferir en la comunicación.
Entre los servicios disponibles, Starlink ofrece dos planes principales pensados para distintos tipos de uso: Residencial e Itinerante.
Planes de Starlink disponibles en Argentina
Los usuarios pueden optar por alternativas diseñadas según el tipo de actividad y la intensidad de consumo. La empresa ofrece soluciones tanto para hogares como para viajes y actividades al aire libre.
Plan residencial
Este plan está diseñado para viviendas y lugares fijos. Incluye dos variantes:
- Residencial estándar, ideal para hogares con uso intenso de Internet.
- Residencial Lite, recomendado para casas pequeñas o usuarios que consumen menos datos.
Plan itinerante
Pensado para quienes necesitan conexión en movimiento, como viajes, salidas en bote o campamentos. Incluye una antena portátil que permite conectarse desde cualquier lugar de la región, incluso durante traslados.
Permite trabajar, estudiar o disfrutar de contenido en streaming sin depender de redes locales.
Precios de Starlink en Argentina en diciembre 2025
Los valores se actualizan periódicamente y pueden variar según la configuración elegida. A continuación, el detalle de cada plan y del hardware requerido.
Costos del Plan Residencial
|Servicio
|Precio mensual
|Plan Residencial
|$56.100
|Residencial Lite
|$38.000
Precios del hardware residencial
|Hardware
|Precio
|Antena estándar
|$499.999
|Antena mini
|$189.000
|Router en malla Gen 3
|$175.000
|Router mini
|$69.000
Costos del Plan Itinerante
Este servicio cuenta con dos modalidades según la cantidad de datos necesarios.
|Servicio
|Precio mensual
|Datos ilimitados
|$87.500
|50 GB de datos
|$56.100
Precios del hardware itinerante
Los equipos tienen el mismo costo que en el plan residencial:
- Antena estándar: $499.999
- Antena mini: $189.000
- El envío también mantiene el mismo costo configurado para Argentina.
Qué plan elegir según el uso
Starlink permite adaptar la experiencia según el tipo de consumo:
- Hogares y uso diario: Plan Residencial.
- Casas pequeñas o usuarios de bajo consumo: Residencial Lite.
- Viajes, campamentos, rutas y uso portátil: Plan Itinerante con antena móvil.
La empresa también ofrece descuentos y meses bonificados en determinadas campañas, lo que puede reducir el costo inicial para nuevos usuarios.