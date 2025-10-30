Se estrena una docuserie sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

La plataforma Netflix anunció el estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una serie de tres episodios que reconstruye con profundidad los hechos que rodearon el brutal crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, donde el joven Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique.

Una historia que marcó a todo un país

El documental, que combina imágenes de archivo, testimonios inéditos y material del proceso judicial, busca ofrecer una mirada integral sobre uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Argentina.

A través de entrevistas exclusivas con familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, la producción intenta reflejar no solo la violencia del crimen, sino también el impacto social que dejó.

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad”, explicó el director Martín Rocca.

Condenas y situación judicial actual

En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados:

Máximo Thomsen

Ciro Pertossi

Enzo Comelli

Matías Benicelli

Luciano Pertossi

Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios.