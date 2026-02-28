Se aprobó la baja de imputabilidad a los 14 años y la reforma laboral: Claves del histórico “Día D” en el Senado

En una jornada que quedará marcada en los registros legislativos, el Senado de la Nación convirtió en ley dos de los proyectos más ambiciosos y polémicos del Gobierno de Javier Milei. Este viernes 27 de febrero de 2026, el oficialismo logró sancionar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y dio el paso final para la aprobación de la reforma laboral. Con estos triunfos, el Ejecutivo llega fortalecido a la apertura de sesiones ordinarias del próximo domingo.

Histórica aprobación: la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Tras un debate intenso que incluyó un simbólico minuto de silencio por las víctimas de la inseguridad, el Senado sancionó por 44 votos a favor y 27 en contra el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Esta ley reemplaza una normativa vigente desde la última dictadura militar (1980) y establece un cambio de paradigma en el juzgamiento de menores.

Los puntos centrales del nuevo régimen:

Edad de punibilidad: Los adolescentes a partir de los 14 años podrán ser sometidos a procesos penales.

Los adolescentes a partir de los 14 años podrán ser sometidos a procesos penales. Penas máximas: Se estableció un tope de 15 años de prisión para los delitos más graves, como homicidios, secuestros o abusos sexuales.

Se estableció un tope de 15 años de prisión para los delitos más graves, como homicidios, secuestros o abusos sexuales. Escala de sanciones: Para delitos menores (con penas de hasta 3 años), se priorizan medidas socioeducativas, amonestaciones, prohibiciones de salida del país y servicios comunitarios.

Para delitos menores (con penas de hasta 3 años), se priorizan medidas socioeducativas, amonestaciones, prohibiciones de salida del país y servicios comunitarios. Condiciones de detención: La ley prohíbe terminantemente que los menores de 18 años compartan espacios de detención con adultos, obligando a las provincias a crear centros especializados de resocialización.

Desde el bloque oficialista, Patricia Bullrich celebró la medida bajo la consigna “el que las hace, las paga”, mientras que el peronismo y organismos de derechos humanos advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la norma por la supuesta regresividad en materia de derechos y la falta de presupuesto para su aplicación en las provincias.

Reforma Laboral: sanción definitiva tras la revisión de Diputados

En la misma sesión, la Cámara Alta puso punto final al trámite de la reforma laboral. Los senadores aceptaron los cambios introducidos previamente por Diputados, donde se había eliminado el polémico artículo que afectaba el cálculo de haberes durante las licencias por enfermedad o accidentes inculpables.

Qué cambia para los trabajadores y empresas a partir de ahora:

Periodo de prueba: Se extiende de forma generalizada, llegando hasta un año en el caso de las PyMEs.

Se extiende de forma generalizada, llegando hasta un año en el caso de las PyMEs. Fondo de Cese Laboral: Se habilita la creación de fondos alternativos a la indemnización tradicional mediante convenios colectivos de trabajo.

Se habilita la creación de fondos alternativos a la indemnización tradicional mediante convenios colectivos de trabajo. Multas por falta de registro: Se eliminan las sanciones por empleo no registrado con el objetivo de fomentar la “blanqueo” de trabajadores, una medida que ha generado fuertes críticas de los sindicatos que se movilizaron hoy a las puertas del Congreso.

Clima de tensión: protestas y operativo de seguridad

El “Día D” en el Palacio Legislativo no fue pacífico. Mientras en el recinto se votaban las leyes, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de una masiva movilización encabezada por la CTA, gremios estatales y movimientos de izquierda. Los manifestantes centraron sus reclamos en el “ajuste laboral” y el carácter “punitivista” de la baja de imputabilidad.

El Ministerio de Seguridad aplicó de forma estricta el protocolo de orden público, manteniendo un fuerte vallado y perímetros de seguridad que dificultaron el tránsito en toda la zona de Avenida de Mayo y Callao durante gran parte del viernes.

El mensaje para el 1 de marzo

Con la sanción de estas leyes, sumadas a la reciente ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, Javier Milei cuenta con un inventario de logros legislativos para presentar en su discurso de apertura de sesiones ordinarias este domingo 1 de marzo a las 21:00 hs. El Gobierno busca presentar estas reformas como los cimientos de una “nueva Argentina” basada en el orden público y la libertad de contratación.