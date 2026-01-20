Salario Mínimo, Vital y Móvil 2026: el nuevo monto de febrero y su impacto directo en los planes sociales

El escenario económico de Argentina en este inicio de año queda marcado por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Tras la Resolución 9/2025 del Consejo del Salario, el Gobierno nacional estableció un cronograma de aumentos escalonados que impacta no solo en los trabajadores fuera de convenio, sino también en el andamiaje de los programas de asistencia social y en los requisitos de acceso a diversos beneficios estatales.

Con la llegada de febrero de 2026, el piso salarial experimenta una nueva suba técnica que redefine los topes de ingresos y los montos de prestaciones clave para millones de ciudadanos.

El nuevo valor del Salario Mínimo en febrero

A partir del 1 de febrero de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se fija en $346.800 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para aquellos trabajadores jornalizados, el valor de la hora sube a $1.734.

Esta cifra representa un incremento respecto a los $341.000 vigentes en enero y forma parte de un sendero de actualizaciones mensuales ya decretadas que se extenderá hasta agosto de este año.

Impacto en la Prestación por Desempleo

Uno de los efectos más inmediatos de la suba del SMVM se da en el seguro por desempleo que liquida la ANSES. La normativa vigente establece que esta prestación debe situarse entre el 50% y el 100% del salario mínimo.

Con el valor de febrero, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $173.400

$173.400 Monto máximo: $346.800

Requisitos para Becas Progresar y AUH

El Salario Mínimo funciona como el “termómetro” para determinar quiénes pueden acceder a las ayudas del Estado. La actualización de febrero modifica los límites de ingresos familiares para los siguientes programas:

Becas Progresar: El ingreso del grupo familiar no puede superar los tres salarios mínimos. Con el nuevo valor, el tope de ingresos permitidos para no quedar excluido del beneficio asciende a $1.040.400 .

El ingreso del grupo familiar no puede superar los tres salarios mínimos. Con el nuevo valor, el tope de ingresos permitidos para no quedar excluido del beneficio asciende a . AUH y Asignación por Embarazo: El SMVM se utiliza como referencia para establecer los techos de ingresos de los trabajadores informales o desocupados que acceden a estas asignaciones, evitando que variaciones nominales en sus ingresos ocasionales los dejen fuera del sistema.

¿Qué pasa con Volver al Trabajo y Acompañamiento Social?

A diferencia de lo que ocurría con el antiguo plan Potenciar Trabajo, los programas que lo reemplazaron —Volver al Trabajo y Acompañamiento Social— mantienen sus montos fijos desenganchados de las variaciones del salario mínimo. Actualmente, estas prestaciones se sitúan en los $78.000.

Sin embargo, el aumento del SMVM sí impacta en la compatibilidad. Los beneficiarios de Acompañamiento Social pueden mantener su plan mientras tengan un empleo formal, siempre y cuando su remuneración bruta no supere el valor de un salario mínimo ($346.800 en febrero).

Programa Acompañar

Para las beneficiarias del Programa Acompañar (destinado a personas en situación de violencia de género), la actualización es directa, ya que el monto de la prestación equivale a un salario mínimo completo. De esta forma, quienes perciban este apoyo pasarán a cobrar $346.800, aunque las liquidaciones suelen presentar demoras administrativas según los reportes recientes de gestión.

Cronograma de aumentos confirmados para 2026

Para que los hogares y empresas puedan planificar sus finanzas, el Gobierno ya ha dejado asentados los valores de los meses venideros:

Marzo: $352.400

$352.400 Abril: $357.800

$357.800 Mayo: $363.000

$363.000 Junio: $367.800

$367.800 Julio: $372.400

$372.400 Agosto: $376.600

Este esquema de micro-ajustes mensuales busca seguir de cerca la curva de inflación esperada para el primer semestre, intentando que el ingreso básico no pierda terreno frente a la canasta básica total, que hoy requiere de casi cuatro salarios mínimos para que una familia tipo no sea considerada pobre.