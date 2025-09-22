Roja Directa: Alternativas para ver fútbol y F1 en vivo desde Argentina

Si sos fanático del fútbol o seguís la adrenalina de la Fórmula 1, sabés que nada supera ver un partido o una carrera en vivo sin interrupciones. En Argentina, con la Liga Profesional en pleno desarrollo y el GP de Azerbaiyán fresco en la memoria –donde Franco Colapinto dio pelea hasta el final–, muchos buscan opciones accesibles para no perderse nada. Plataformas como Roja Directa HD son conocidas, pero por ser ilegales, traen riesgos como malware o bloqueos. Acá te contamos todo lo actualizado al septiembre de 2025, con alternativas legales, seguras y útiles para que disfrutes del deporte sin complicaciones.

¿Por qué evitar plataformas como Roja Directa en 2025?

Roja Directa es un portal que ofrece transmisiones deportivas gratuitas, pero opera fuera de la legalidad, al igual que Pelota Libre o Pirlo TV. En 2025, sus mirrors sufren bloqueos constantes, y usuarios en foros como Reddit reportan pop-ups con malware, especialmente tras el cierre masivo de apps piratas como Magis TV en septiembre. Además, el uso de estas plataformas puede exponerte a riesgos legales y problemas de seguridad digital. Por eso, te recomendamos opciones legales que son igual de prácticas y apoyan a los deportistas.

Programación actual: Fútbol y F1 en foco

Fútbol: Lo último de la Liga Profesional y Eliminatorias

La fecha 25 de la Liga Profesional arranca este fin de semana con duelos clave como River vs. Boca. Para las Eliminatorias, el próximo Argentina vs. Brasil (3 de octubre) es un imperdible.

Partidos destacados esta semana :

: Sábado 27/09: Independiente vs. Vélez (20:00 hs).

Domingo 28/09: Racing vs. Lanús (18:30 hs).

Internacional: Premier League, LaLiga y Copa Libertadores semis.

F1: El GP de Singapur y el regreso de Colapinto

Tras el GP de Azerbaiyán, donde Colapinto largó desde Q2 y sumó puntos, la F1 llega a Singapur el 5 de octubre. Los fans argentinos están expectantes por su desempeño.

Evento F1 Fecha Hora (ART) Plataformas legales Práctica 1 Singapur Viernes 3/10 22:00 Disney+, F1 TV Pro Clasificación Sábado 4/10 22:00 Disney+, F1 TV Pro Carrera Domingo 5/10 21:00 Disney+, F1 TV Pro

Alternativas legales y seguras para ver fútbol y F1 en Argentina

Para disfrutar del fútbol y la F1 sin riesgos, acá van las mejores opciones legales actualizadas a 2025. Muchas son gratuitas o tienen pruebas gratis, ideales para el público argentino.

Pluto TV : Gratis, con canales deportivos 24/7. Perfecto para fútbol local y resúmenes de F1. Disponible en app para Android, iOS o Smart TV.

: Gratis, con canales deportivos 24/7. Perfecto para fútbol local y resúmenes de F1. Disponible en app para Android, iOS o Smart TV. DAZN : Ofrece una prueba gratis de 30 días con Champions League y partidos selectos de F1. Cubre Eliminatorias en Argentina.

: Ofrece una prueba gratis de 30 días con Champions League y partidos selectos de F1. Cubre Eliminatorias en Argentina. Disney+ Premium : Incluye ESPN con toda la F1 (prácticas, quali y carreras) y fútbol premium, como la Liga Profesional.

: Incluye ESPN con toda la F1 (prácticas, quali y carreras) y fútbol premium, como la Liga Profesional. Pack Fútbol (cable) : Para Flow o DIRECTV. Cubre la Liga Profesional completa.

: Para Flow o DIRECTV. Cubre la Liga Profesional completa. F1 TV Pro : $10 USD/mes desde la web oficial. Incluye onboards exclusivos y todas las sesiones de F1 sin restricciones en Argentina.

: $10 USD/mes desde la web oficial. Incluye onboards exclusivos y todas las sesiones de F1 sin restricciones en Argentina. RunTime TV: Plataforma gratuita y legal que gana terreno en 2025, con resúmenes deportivos y algunos eventos en vivo.

Plataforma Fútbol F1 Costo Dispositivos Pluto TV Local + highlights Resúmenes Gratis App/TV DAZN Internacional Selecto Trial gratis Móvil/PC Disney+ Premium Completo A partir de $10.000 Todos Pack Fútbol Liga Pro No – Cable F1 TV Pro No Completo $10 USD Todos RunTime TV Highlights Resúmenes Gratis App/TV

Tip del día: Con el Balón de Oro 2025 programado para el 29 de octubre, plataformas como Disney+ y DAZN ofrecerán cobertura especial.

Estas alternativas son estables, legales y te permiten seguir a cracks como Colapinto o los partidos de tu equipo favorito sin preocupaciones.