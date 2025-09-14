Pack Fútbol por 1 Día en Argentina: Precios, Disponibilidad y Cómo Contratar

Alejandra Martínez
Pack futbol por 1 dia

Si buscás Pack Fútbol por 1 día en Argentina para ver un partido clave de la Liga Profesional sin pagar un mes completo, esta guía actualizada a septiembre de 2025 te muestra las opciones reales en los principales proveedores: Personal/Flow, Movistar, DirecTV GO y Telecentro.

La respuesta rápida es clara: no todas las plataformas ofrecen Pack Fútbol por 1 día. Algunas priorizan abonos mensuales y otras permiten comprar partidos individuales (PPV), ideal para hinchas ocasionales. Acá vas a encontrar precios estimados, disponibilidad y pasos para contratar sin sorpresas.

¿Qué es el Pack Fútbol y por qué crece la demanda por opciones temporales?

Ver liga española en vivo

El Pack Fútbol da acceso a ESPN Premium y TNT Sports con todos los partidos de la Liga Profesional de Fútbol Argentina en vivo y en HD. En 2025, con la inflación y el calendario cargado de torneos, cada vez más usuarios buscan opciones temporales de Pack Fútbol para eventos puntuales como el Superclásico.

Mientras Flow habilita activaciones por día, otros operadores se enfocan en planes mensuales o PPV. El precio promedio mensual ronda entre $13.700 y $16.700, mientras que las alternativas por partido o por día van de $1.200 a $2.000.

Disponibilidad del Pack Fútbol por 1 Día en Argentina (septiembre 2025)

Ver futbol en vivo

Personal/Flow: la opción más flexible

Sí ofrece Pack Fútbol por 1 día. Flow permite activar el pack por un día, por 30 días o mensual desde su app o sitio web.

  • Precio por día: $1.200-$2.000 (promociones para clientes Flow Full o Flow+).
  • Precio mensual: $16.270.
  • Cómo contratar: App Flow > “Packs Premium” > Elegir duración > Confirmar.

Movistar: solo mensual

No ofrece Pack Fútbol por 1 día. Movistar solo comercializa el pack mensual desde su web o app.

  • Precio mensual: $16.700.
  • Cómo contratar: App Movistar TV > “Mis Suscripciones” > Pack Fútbol.

DirecTV GO (DGO): PPV por partido

No tiene Pack Fútbol por 1 día, pero sí permite comprar partidos individuales en PPV.

  • Precio mensual Pack Fútbol: $13.700.
  • Precio por partido PPV: $500-$1.000 (en algunos casos hasta $11.460).
  • Cómo contratar: Web/App DGO > Sección PPV Fútbol > Seleccionar partido.

Telecentro: partidos individuales y TNT Sports standalone

No tiene Pack Fútbol por 1 día. Ofrece abono mensual o compra de partidos individuales desde su app.

  • Precio mensual Pack Fútbol HD: $15.000.
  • Precio por partido: $800-$1.500.
  • Novedad 2025: TNT Sports standalone vía Max por $10.275/mes sin TV paga.
  • Cómo contratar: App Telecentro > Tienda > Elegir mensual o individual.

Tabla comparativa Pack Fútbol 2025 en Argentina

Futbol libre tv argentina
ProveedorOpción por 1 DíaPrecio Día/PartidoMensual Aprox.Cómo Contratar
Personal/Flow$1.200-$2.000$16.270App/Sitio “Packs y Suscripciones”
MovistarNoN/A$16.700App “Mis Suscripciones”
DirecTV GONo (PPV sí)$500-$1.000 (hasta $11.460)$13.700Web/App Sección PPV Fútbol
TelecentroNo (Individuales sí)$800-$1.500$15.000App Tienda Pack Fútbol HD

Precios estimados a septiembre 2025, pueden variar según promociones e impuestos.

Tips para ver fútbol sin abono mensual

  • Actualizá tu app o sitio: Las opciones pueden aparecer solo en fechas de partidos.
  • Contactá soporte: Movistar (*611), DirecTV (0800-333-4732), Telecentro (6380-8888) para pedir activaciones temporales.
  • Alternativas económicas:
    • Telefe GO o TyC Sports (gratis para Selección o Copa Argentina).
    • TNT Sports standalone por $10.275/mes vía Telecentro/Max (7 partidos por fecha).
    • Disney+ o Fanatiz con pases por evento para Libertadores.

Con esta información actualizada podés elegir la mejor opción para ver tu partido favorito sin pagar de más.

