Restricción de circulación de camiones en rutas bonaerenses por el finde largo

Francisco Díaz
CAMIONES

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó que durante el feriado del viernes 10 de octubre se aplicará una restricción a la circulación de camiones de carga pesada en rutas clave de la provincia, con el fin de facilitar el tránsito vehicular y prevenir siniestros viales, especialmente hacia los destinos turísticos costeros.

¿A quiénes afecta?

  • La medida aplica para camiones con porte bruto mayor a 7 toneladas.
  • Están exceptuados los vehículos de menor porte y los que transporten productos esenciales: leche, animales vivos, pescado, combustibles, medicamentos, residuos, servicios de emergencia, medios de comunicación, entre otros.

Rutas y tramos alcanzados

Las rutas afectadas incluyen:

  • Autopista Buenos Aires – La Plata
  • Autovía 2 (desde km 40,5 del ramal Buenos Aires – Mar del Plata hasta el km 400, tramo Camet)
  • Ruta Provincial 11 (desde la intersección con RP 36 / Pipinas hasta Chapadmalal)
  • Ruta 36, 56, 63 y 74 (tramos provinciales vinculados a los accesos a la costa)

Horarios de la restricción

  • Dirección a la Costa Atlántica (salida / ascendente): viernes 10 de octubre, de 06:00 a 14:00 horas.
  • Otros días: la restricción también rige el jueves 9 de octubre en el horario 18:00 a 23:59 para tránsito hacia la costa.
  • Sentido a CABA (regreso): domingo 12 de octubre, de 14:00 a 23:59 horas.

Objetivo de la medida

La restricción busca aliviar el flujo vehicular en vías turísticas en momentos de alta demanda, reducir los riesgos de accidentes entre camiones pesados y vehículos livianos, y mejorar la seguridad vial durante el fin de semana largo

