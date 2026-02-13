Restricción de camiones por Carnaval: El mapa de las rutas bonaerenses que estarán limitadas desde hoy

Con el inicio del fin de semana extra largo de Carnaval, uno de los periodos de mayor movimiento turístico en Argentina, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires ha oficializado la restricción de circulación para camiones de gran porte. La medida tiene como objetivo principal agilizar el flujo vehicular y reducir el riesgo de siniestros viales en los corredores que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los principales destinos balnearios.

Las limitaciones alcanzan a vehículos de carga que superen las 7 toneladas de porte bruto y se aplicarán en tramos estratégicos de la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y otras cinco rutas provinciales clave.

Cronograma de restricciones: días y horarios

La veda se implementará de manera diferenciada según el sentido de circulación (ascendente hacia la Costa y descendente hacia CABA) para acompañar el flujo de turistas:

Hacia la Costa Atlántica (Sentido Ascendente):

Viernes 13 de febrero : De 14:00 a 23:59.

: De 14:00 a 23:59. Sábado 14 de febrero : De 06:00 a 14:00.

: De 06:00 a 14:00. Domingo 15 de febrero: De 06:00 a 14:00.

Hacia CABA (Sentido Descendente – Regreso):

Sábado 14 de febrero : De 14:00 a 23:59.

: De 14:00 a 23:59. Martes 17 de febrero: De 14:00 a 23:59.

Rutas y tramos afectados por la medida

La restricción rige en los siguientes corredores administrados por la provincia y AUBASA:

Autopista Buenos Aires–La Plata : Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata. Ruta Provincial 2 (Autovía 2) : Desde el kilómetro 40,5 (Peaje Hudson) hasta el kilómetro 400 (Camet).

: Desde el kilómetro 40,5 (Peaje Hudson) hasta el kilómetro 400 (Camet). Ruta Provincial 11 : Desde la intersección con la RP 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal).

: Desde la intersección con la RP 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal). Ruta Provincial 36 : Desde la rotonda de la RP 10 (prolongación Av. 66 en La Plata) hasta la intersección con la RP 11 (Pipinas).

: Desde la rotonda de la RP 10 (prolongación Av. 66 en La Plata) hasta la intersección con la RP 11 (Pipinas). Ruta Provincial 63 : Desde el distribuidor con la RP 2 (Dolores) hasta la intersección con la RP 11 (Esquina de Crotto).

: Desde el distribuidor con la RP 2 (Dolores) hasta la intersección con la RP 11 (Esquina de Crotto). Ruta Provincial 56 : Desde General Conesa hasta General Madariaga.

: Desde General Conesa hasta General Madariaga. Ruta Provincial 74: Desde Maipú hasta Pinamar.

Excepciones: quiénes pueden circular libremente

Para no afectar el abastecimiento de productos esenciales ni la atención de emergencias, quedan exceptuados de la restricción los siguientes transportes:

Vehículos de menos de 7 toneladas de porte bruto.

Transporte de leche cruda y sus derivados.

Transporte de animales vivos y pescado/mariscos congelados.

Productos frutihortícolas en tránsito.

Medicamentos, combustibles y gases para centros sanitarios.

Unidades móviles de medios de comunicación y servicios de emergencia.

Recomendaciones de seguridad vial para el fin de semana largo

Desde AUBASA y Vialidad Provincial recuerdan a los automovilistas que este será uno de los fines de semana de mayor congestión del año. Se recomienda:

Consultar el estado del tránsito antes de salir a través de las redes sociales oficiales de AUBASA.

antes de salir a través de las redes sociales oficiales de AUBASA. Luces bajas encendidas en todo momento y VTV actualizada.

en todo momento y VTV actualizada. Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

para todos los ocupantes del vehículo. Cero alcohol al volante : Recordamos que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero.

: Recordamos que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero. Descanso previo: Es vital haber dormido al menos 8 horas antes de emprender viajes largos hacia destinos como Mar del Plata, Villa Gesell o Pinamar.

Este operativo especial busca que los cuatro días de descanso por Carnaval se desarrollen con la mayor fluidez posible, minimizando las demoras habituales en los puntos críticos de los corredores bonaerenses.