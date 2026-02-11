Reintegro en supermercados: ¿Cómo aprovechar el beneficio de Banco Nación con MODO y BNA+?

En un contexto donde el consumo masivo busca alivio, el Banco Nación (BNA) ha relanzado una de sus promociones más esperadas por los argentinos. Se trata de un beneficio exclusivo que permite obtener un reintegro mensual de hasta $36.000 en compras realizadas en supermercados, hipermercados y mayoristas de todo el país. Esta medida no solo apunta a incentivar el uso de medios de pago digitales, sino que se posiciona como una herramienta clave para el ahorro en la canasta básica familiar durante este mes de febrero de 2026.

Cómo funciona el beneficio y quiénes pueden acceder

El programa de descuentos opera bajo la modalidad de devolución por consumos realizados a través de la billetera virtual MODO, vinculada a la aplicación BNA+. Para acceder al beneficio, es requisito indispensable ser cliente del Banco Nación y contar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

La promoción consiste en un 30% de descuento sobre el total de la compra. Sin embargo, para alcanzar el tope de reintegro anunciado, el usuario debe prestar atención a la frecuencia y los días de vigencia.

Días de vigencia y tope de reintegro

A diferencia de otras promociones que son diarias, este beneficio está estructurado para optimizar las compras semanales:

Días de promoción : Todos los miércoles del mes.

: Todos los miércoles del mes. Tope de reintegro semanal : $9.000 por cliente.

: $9.000 por cliente. Tope de reintegro mensual: Al haber cuatro o cinco miércoles según el mes, el ahorro total acumulado puede alcanzar o incluso superar los $36.000.

Es fundamental destacar que el tope es por “cliente” y no por tarjeta. Esto significa que si un usuario tiene una tarjeta de crédito Visa y una Mastercard del BNA, el límite de devolución seguirá siendo de $9.000 semanales por su cuenta personal.

Paso a paso para cobrar el reintegro sin errores

Para que el sistema procese el descuento de manera automática y no perder el beneficio, el usuario debe seguir estos pasos técnicos:

Vincular las tarjetas : Abrir la app BNA+ o MODO y asegurarse de que las tarjetas de crédito del Banco Nación estén cargadas y verificadas.

: Abrir la app BNA+ o MODO y asegurarse de que las tarjetas de crédito del Banco Nación estén cargadas y verificadas. Seleccionar el medio de pago : Al momento de pagar en la caja del supermercado, se debe escanear el código QR.

: Al momento de pagar en la caja del supermercado, se debe escanear el código QR. Elegir tarjeta de crédito : El beneficio suele ser exclusivo para tarjetas de crédito. El uso de saldo en cuenta o tarjeta de débito podría no aplicar para este reintegro específico, dependiendo de los términos vigentes de la semana.

: El beneficio suele ser exclusivo para tarjetas de crédito. El uso de saldo en cuenta o tarjeta de débito podría no aplicar para este reintegro específico, dependiendo de los términos vigentes de la semana. Plazo de acreditación: El dinero no se descuenta en el acto del ticket de compra. La devolución se acredita en la cuenta vinculada a BNA+ o como un crédito en el próximo resumen de la tarjeta de crédito dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Supermercados y mayoristas adheridos

Este descuento abarca a las principales cadenas nacionales y regionales. Entre los comercios que participan se encuentran:

Cadenas nacionales : Carrefour, ChangoMás, Coto, Jumbo, Disco y Vea.

: Carrefour, ChangoMás, Coto, Jumbo, Disco y Vea. Mayoristas : Vital, Makro, Diarco y Maxiconsumo (ideal para compras de stock mensual).

: Vital, Makro, Diarco y Maxiconsumo (ideal para compras de stock mensual). Supermercados regionales: Cooperativa Obrera, La Anónima y diversas cadenas locales en el interior del país que operan con terminales de pago compatibles con MODO.

Recomendaciones para maximizar el ahorro

Para un hogar promedio, realizar la compra grande del mes un día miércoles puede significar una diferencia sustancial. Por ejemplo, si una familia realiza una compra de $30.000, recibirá el reintegro máximo semanal de $9.000 (ya que el 30% de 30.000 es exactamente el tope). Cualquier excedente por sobre ese monto de compra no generará más reintegro esa semana, por lo que lo ideal es distribuir las compras si el ticket supera ese valor.

Además, este beneficio es acumulable con las ofertas propias que cada supermercado ofrece en góndola (como el 2×1 o descuentos en la segunda unidad), lo que permite que el ahorro real final sea considerablemente mayor al 30% nominal de la promoción bancaria.