Se viene el finde XL: Dónde celebrar los carnavales 2026 en la Provincia de Buenos Aires

Se viene el primer fin de semana largo del año y la Provincia de Buenos Aires se transforma en una fiesta a cielo abierto. Si todavía no decidiste qué hacer entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, esta guía es para vos. Desde las carrozas gigantes del oeste hasta el ritmo de las comparsas en la costa, te traigo un recorrido por los corsos más destacados para disfrutar en familia o con amigos.

Prepará el equipo de mate y la reposera, porque este finde XL promete ser inolvidable.

Lincoln: la capital nacional del carnaval artesanal

Es, sin dudas, el peso pesado de la provincia. Si buscás espectacularidad y tradición, Lincoln es el destino. Este año, sus famosos “cabezudos” y las carrozas con movimientos mecánicos (cartapesta) vuelven a ser los protagonistas sobre la Avenida Massey.

Cuándo ir: Este fin de semana largo las citas son el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero .

Este fin de semana largo las citas son el . Lo que tenés que saber: La entrada es gratuita , un dato no menor para el bolsillo. Además de los desfiles, hay shows musicales de primer nivel para cerrar cada noche.

La entrada es , un dato no menor para el bolsillo. Además de los desfiles, hay shows musicales de primer nivel para cerrar cada noche. Grilla de artistas: Sábado 14: La Kermesse Redonda. Domingo 15: Max Carra. Lunes 16: Gran cierre con Los Caligaris .



25 de Mayo: la ciudad del carnaval

Conocida por tener uno de los corsódromos más vibrantes de la región, 25 de Mayo ofrece un espectáculo que combina el color de Gualeguaychú con la calidez bonaerense. El Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas es un anfiteatro natural perfecto para no perderse detalle.

Fechas clave: Sábado 14, sábado 21 y sábado 28 de febrero. El cierre definitivo es el domingo 1 de marzo.

Sábado 14, sábado 21 y sábado 28 de febrero. El cierre definitivo es el domingo 1 de marzo. El dato: Aquí la entrada es arancelada , pero vale la pena por la comodidad y la infraestructura (servicio de gastronomía, mesas y sillas).

Aquí la entrada es , pero vale la pena por la comodidad y la infraestructura (servicio de gastronomía, mesas y sillas). Imperdible: El duelo de estilos entre sus comparsas históricas (Mirú Mirá, Burucuyá y Así Así) es un clásico que enciende las tribunas.

Dolores: el carnaval del sol

Si tu plan es una escapada cerca de la Costa Atlántica, Dolores te espera con su Carnaval del Sol en el Corsódromo Antú Kawin. Es uno de los eventos que más creció en los últimos años, apostando fuerte a la calidad artística de sus comparsas.

Agenda: Hay actividad desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de febrero.

Hay actividad desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de febrero. Atención al bolsillo: El viernes 13 la entrada es gratuita . El resto de los días (del 14 al 16), el valor para visitantes es de $3.000 , mientras que los locales pagan $2.000.

El viernes 13 la entrada es . El resto de los días (del 14 al 16), el valor para visitantes es de , mientras que los locales pagan $2.000. Bonus track: Podés combinar el carnaval de noche con una visita al Parque Termal de Dolores durante el día.

Los Toldos: la fiesta sin vallas

En General Viamonte se vive uno de los carnavales más auténticos y participativos. La particularidad de Los Toldos es que no hay vallas que separen al público de los artistas; la interacción es total y la “guerra de espuma” es ley.

Cuándo: Del sábado 14 al lunes 16 de febrero.

Del sábado 14 al lunes 16 de febrero. Lugar: Avenida San Martín.

Avenida San Martín. Costo: Entrada libre y gratuita.

Entrada libre y gratuita. Destacado: Es ideal si viajás con chicos o si te gusta sentirte parte del desfile y no solo un espectador.

Guaminí: arte y alegría a orillas de las lagunas

Para los que buscan una opción en el sudoeste de la provincia, Guaminí ofrece su Carnaval del Arte y la Alegría. Se destacan sus carrozas ingeniosas y el ambiente familiar.

Fechas: Sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Sábado 14 y domingo 15 de febrero. Entradas: Tienen un valor de $10.000 en puerta (si conseguís anticipada es más barato).

Tienen un valor de (si conseguís anticipada es más barato). El premio: Con tu entrada participás del sorteo de un auto 0KM que se realiza el domingo. ¡Guardá el ticket!

Ensenada y la región capital

Si estás en La Plata o zona sur y no querés viajar lejos, Ensenada tiene uno de los corsos más multitudinarios de la ribera.

La cita: Domingo 15 y lunes 16 de febrero sobre calle La Merced.

Domingo 15 y lunes 16 de febrero sobre calle La Merced. Propuesta: Comparsas locales, murgas y mucha identidad de barrio.

Comparsas locales, murgas y mucha identidad de barrio. Entrada: Gratuita.

Opciones para los más chicos

Si el plan es 100% familiar y con niños pequeños, estas dos opciones son más tranquilas y están pensadas para ellos:

Chascomús (Carnaval Infantil): Del viernes 13 al lunes 16 en el Corsódromo de la Av. Alfonsín. Participan organizaciones barriales y escuelas. Es gratuito.

Del viernes 13 al lunes 16 en el Corsódromo de la Av. Alfonsín. Participan organizaciones barriales y escuelas. Es gratuito. Las Flores (Corsolandia): Un clásico infantil que arranca después del finde largo (21, 22, 27 y 28 de febrero), ideal para estirar los festejos si te quedaste con ganas de más.

Tabla rápida para organizar tu finde XL

Ciudad Fechas Finde XL Entrada Destacado Lincoln 14, 15 y 16 Feb Gratis Show de Los Caligaris y carrozas mecánicas 25 de Mayo 14 Feb (sigue sábados) Paga Corsódromo exclusivo y comparsas de nivel Dolores 12 al 16 Feb $3.000 / Gratis el 13 Combinable con Termas Los Toldos 14 al 16 Feb Gratis Sin vallas, pura espuma y participación Guaminí 14 y 15 Feb $10.000 Sorteo de un auto 0KM

Consejos de último momento