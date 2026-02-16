Reforma laboral: El Gobierno rectifica y garantiza el 100% del sueldo en licencias por enfermedades graves

El escenario laboral en Argentina atraviesa una transformación estructural con el avance del proyecto de Modernización Laboral. Tras la media sanción en el Senado y la creciente polémica por el recorte en los haberes de trabajadores con carpeta médica, el oficialismo confirmó una modificación clave en el polémico artículo 44. Esta decisión busca llevar alivio a quienes padecen afecciones críticas, diferenciándolos de las faltas por actividades recreativas o lesiones menores.

El cambio confirmado: protección total para casos severos

La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, adelantó que el Gobierno nacional modificará el texto para asegurar que los trabajadores con enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables sigan percibiendo el 100% de su salario.

Originalmente, el proyecto aprobado en la Cámara Alta establecía un esquema de recortes generalizados: un pago del 50% del sueldo si la afección derivaba de una actividad voluntaria (como una lesión deportiva) y del 75% si era involuntaria. Sin embargo, la sensibilidad de los casos crónicos y la presión de distintos sectores llevaron al Ejecutivo a revisar la medida para garantizar la cobertura total en situaciones de vulnerabilidad extrema, siempre que sean fehacientemente comprobables.

Cómo funcionará el nuevo esquema de licencias por enfermedad

La reforma introduce una distinción fundamental basada en el origen de la dolencia y la antigüedad del empleado. Los puntos centrales del nuevo régimen que se debate en Diputados son:

Enfermedades graves: Se mantendrá el 100% de la remuneración para patologías oncológicas, enfermedades degenerativas o estados de salud irreversibles.

Se mantendrá el 100% de la remuneración para patologías oncológicas, enfermedades degenerativas o estados de salud irreversibles. Actividades voluntarias y riesgosas: Si el trabajador se lesiona realizando una actividad recreativa (fútbol, otros deportes o actividades de riesgo por elección propia), percibirá el 50% de su salario.

Si el trabajador se lesiona realizando una actividad recreativa (fútbol, otros deportes o actividades de riesgo por elección propia), percibirá el 50% de su salario. Afecciones involuntarias: Para enfermedades o accidentes comunes que no sean considerados “severos”, el pago será del 75% del haber mensual.

Para enfermedades o accidentes comunes que no sean considerados “severos”, el pago será del 75% del haber mensual. Plazos de cobertura: Se mantienen los períodos de 3 meses para trabajadores con hasta 5 años de antigüedad y de 6 meses para quienes superen ese tiempo. Estos plazos se duplican si el empleado tiene cargas de familia.

Guerra contra los “certificados truchos” y la industria del juicio

El argumento central del Gobierno para impulsar estos cambios es el combate al ausentismo fraudulento. Según datos oficiales citados durante el debate, Argentina registra un 15% de ausencias laborales justificadas, una cifra que el oficialismo vincula directamente con una “mafia de certificados médicos apócrifos”.

Para transparentar el sistema, la reforma contempla la creación de juntas médicas integradas por profesionales de hospitales públicos o privados de trayectoria reconocida. Además, se exigirá que los certificados médicos sean digitales y estén firmados a través de plataformas oficiales, eliminando el margen para documentos de dudosa procedencia.

Impacto en las PyMEs y próximos pasos en el Congreso

El Gobierno sostiene que este nuevo marco protege especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que a menudo se ven obligadas a cerrar ante juicios laborales millonarios o el costo de sostener salarios de empleados que no prestan servicio de forma prolongada por causas ajenas al trabajo.

Actualmente, el Ejecutivo analiza si este ajuste para enfermedades graves se incorporará como una modificación directa en la Cámara de Diputados —lo que obligaría a que el proyecto regrese al Senado— o si se resolverá mediante la reglamentación posterior de la ley. El objetivo del presidente Javier Milei es lograr la sanción definitiva antes de que finalice febrero, en el marco de la extensión de las sesiones extraordinarias.