Reforma laboral: Claves de los cambios para empleadas domésticas

La reciente reforma laboral en Argentina introdujo modificaciones profundas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Estos cambios, que ya comenzaron a implementarse tras la aprobación de la Ley Bases y sus reglamentaciones, impactan directamente en más de un millón de trabajadoras del país.

El fin de las multas por falta de registro

Uno de los cambios más drásticos es la eliminación del artículo 50 de la Ley 26.844. Este artículo establecía una duplicación de la indemnización en casos donde la relación laboral no estuviera registrada (trabajo “en negro”) o estuviera registrada de manera deficiente.

Con la nueva normativa, se eliminan las multas que históricamente funcionaron como un mecanismo de presión para que los empleadores blanquearan a sus trabajadoras.

Extensión del período de prueba

Hasta la reforma, el período de prueba para el personal de casas particulares era sumamente breve: 15 días para el personal con retiro y 30 días para quienes residen en el hogar (sin retiro). Con la nueva legislación, el período de prueba se extiende a seis meses para todos los casos de contratos por tiempo indeterminado.

Durante este lapso de medio año:

El empleador puede rescindir el contrato sin necesidad de justificar la causa.

No corresponde el pago de indemnización por antigüedad.

Solo persiste la obligación de abonar el proporcional de vacaciones y aguinaldo (SAC).

La ley prohíbe contratar a la misma persona más de una vez bajo esta modalidad para evitar el uso abusivo de la figura del período de prueba.

Cambios en el fondo de cese y las indemnizaciones

A diferencia de otros sectores de la economía que pueden optar por un “Fondo de Cese Laboral” (similar al sistema de la construcción), el personal de casas particulares quedó expresamente excluido de este esquema. Esto significa que los empleadores no deben aportar el 3% mensual adicional, pero siguen siendo responsables de pagar las indemnizaciones con su propio patrimonio.

Sin embargo, se introdujeron facilidades para los empleadores ante sentencias judiciales:

Los jueces ahora pueden autorizar el pago de indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas cuando el empleador sea una persona humana.

Se fijó un tope para las costas y honorarios de abogados y peritos, que no podrán superar el 25% del monto total de la sentencia, buscando evitar juicios que resulten impagables para las familias.

Actualización de deudas por inflación

En un contexto de alta inflación en Argentina, la forma de actualizar las deudas laborales es vital. La reforma establece que los créditos laborales se ajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Esto busca dar previsibilidad tanto al trabajador como al empleador, aunque sectores sindicales consideran que la tasa del 3% es insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo durante los procesos judiciales.