Reforma laboral 2026: ¿Qué cambios impactan hoy en el sueldo y la indemnización de los trabajadores con antigüedad?

La entrada en vigencia de la Reforma Laboral 2026 ha generado una ola de consultas en estudios contables y departamentos de Recursos Humanos de toda la Argentina. A diferencia de lo que se creía inicialmente, las modificaciones no solo afectan a los nuevos contratos, sino que tienen un impacto directo y “de aplicación inmediata” sobre los trabajadores que ya se encuentran en actividad. La clave reside en que, ante una desvinculación o una actualización salarial, rige la normativa vigente al momento del hecho, independientemente de cuándo se firmó el contrato original.

Cómo cambia el cálculo de tu indemnización

Para quienes ya tienen años de antigüedad, el cambio más significativo ocurre en la base de cálculo para el despido sin justa causa. Aunque se mantiene el principio de un mes de sueldo por cada año de servicio, la “letra chica” de la nueva ley redefine qué se considera “sueldo” a fines indemnizatorios.

Exclusión de conceptos variables: A partir de ahora, quedan fuera del cálculo el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), las vacaciones proporcionales y los premios o bonos extraordinarios que no tengan periodicidad mensual. Esto puede reducir el monto final percibido entre un 15% y un 25% respecto al esquema anterior.

Fondo de Cese Laboral (Sistema de Capitalización): Las empresas y sindicatos ahora pueden optar por reemplazar el sistema de indemnizaciones tradicional por un fondo de cese (similar al modelo de la UOCRA). Para los trabajadores actuales, esto requiere un acuerdo en la convención colectiva de su sector.

Tope a la litigiosidad: Se eliminan las multas por falta de registro o entrega de certificados de trabajo que antes duplicaban o triplicaban los montos de las sentencias judiciales.

El sueldo y la “Negociación Dinámica”

La reforma introduce el concepto de salario dinámico o flexible. Para el empleado que ya está en planta, esto significa un cambio en la forma en que se perciben los aumentos.

Salario por productividad: Se habilita a las empresas a negociar con el trabajador o el gremio incrementos atados a objetivos, desempeño o resultados de la compañía, en lugar de basarse exclusivamente en la inflación o paritarias fijas.

Fin de la ultraactividad: Este es un punto crítico para la antigüedad. Si un convenio colectivo vence y no se renegocia, los beneficios extra (como bonos por antigüedad especiales o premios por presentismo superiores a la ley) podrían dejar de pagarse automáticamente si no fueron ratificados.

Consentimiento para descuentos: Cualquier aporte solidario o cuota sindical ahora requiere el consentimiento expreso y por escrito del trabajador para ser retenido del recibo de sueldo.

Banco de Horas y jornada laboral

Para los trabajadores en actividad, la jornada de 8 horas diarias puede verse modificada mediante el nuevo Banco de Horas. Este sistema permite a la empresa compensar jornadas más extensas en picos de trabajo con horas libres o jornadas más cortas en momentos de baja actividad, sin necesidad de pagar horas extras con recargo, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas.

¿Qué pasa si el despido es declarado inválido?

Un cambio sustancial para los empleados actuales es la limitación de la reparación económica. Si la Justicia determina que un despido fue discriminatorio o inválido, el trabajador ahora deberá optar entre la reincorporación o el cobro de la indemnización tarifada. Se eliminó la posibilidad de reclamar ambas vías o indemnizaciones agravadas por este concepto, buscando dar “previsibilidad” a los costos de desvinculación de las empresas.

Para los trabajadores con más de 10 años de antigüedad, se recomienda solicitar una simulación de liquidación bajo los nuevos parámetros, ya que la exclusión de ciertos adicionales en la base de cálculo impacta con mayor fuerza a mayor tiempo de servicio.