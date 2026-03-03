Reforma laboral 2026: ¿Qué cambios entran en vigencia esta semana y cómo impactan?

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha alcanzado su etapa de implementación plena este martes 3 de marzo de 2026. Tras la reglamentación de los últimos artículos de la Ley de Bases y la modernización del sistema de multas, el mercado de trabajo en Argentina comienza a operar bajo un paradigma de mayor flexibilidad y reducción de la litigiosidad. La normativa, que busca incentivar la creación de empleo registrado, introduce modificaciones profundas que impactan tanto en las pequeñas y medianas empresas como en los trabajadores bajo relación de dependencia y prestadores de servicios.

El nuevo período de prueba: plazos y condiciones

Uno de los cambios más significativos que se aplican desde hoy es la extensión del período de prueba. Anteriormente fijado en tres meses, el nuevo esquema permite a las empresas evaluar el desempeño de sus empleados durante lapsos más prolongados:

Empresas de más de 100 empleados : El período de prueba se extiende a 6 meses.

: El período de prueba se extiende a 6 meses. PyMEs de 6 a 100 empleados : El período se amplía hasta los 8 meses.

: El período se amplía hasta los 8 meses. Microempresas de hasta 5 empleados: El plazo llega a 1 año.

Durante este tiempo, cualquiera de las partes puede rescindir la relación sin obligación de pagar indemnización, aunque persiste la obligación de realizar los aportes a la seguridad social y el pago de preaviso.

Fondo de Cese Laboral: el modelo “UOCRA” llega a más sectores

La reforma habilita a las cámaras empresariales y sindicatos a negociar, a través de convenios colectivos, la sustitución de la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral. Este sistema, inspirado en la industria de la construcción, consiste en un aporte mensual que realiza el empleador a una cuenta de capitalización.

En caso de despido o renuncia, el trabajador retira los fondos acumulados. Este mecanismo busca eliminar la incertidumbre financiera para las empresas y garantizar una previsibilidad de cobro para el empleado, evitando los juicios laborales que suelen extenderse por años.

Blanqueo laboral y eliminación de multas por falta de registro

A partir de este mes, se abre una ventana de oportunidad para que los empleadores regularicen a los trabajadores que se encuentran “en negro”. La ley establece la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y contribuciones omitidos. Para el trabajador, el blanqueo permite computar hasta 60 meses de servicios para la jubilación, aunque el cálculo se realizará sobre el equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Un punto clave es la derogación de las indemnizaciones agravadas. Ya no se aplicarán las multas automáticas por falta de registro o registro deficiente, lo que reduce drásticamente los montos de las liquidaciones finales en casos de conflicto legal.

La figura del trabajador independiente con colaboradores

Para los emprendedores y cuentapropistas, la reforma crea una nueva categoría legal. Un trabajador independiente ahora puede contar con hasta tres “colaboradores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo sin que exista una relación de dependencia entre ellos.

Este esquema requiere que todos los integrantes estén inscriptos en el régimen de Monotributo y realicen sus propios aportes de salud y jubilación. La ley es estricta: si se detecta que hay subordinación técnica o económica, se considerará fraude laboral y caerá sobre el titular la responsabilidad de una relación de dependencia tradicional.

Impacto en la licencia por maternidad y la estabilidad laboral

La reforma mantiene la prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores y 45 días posteriores al parto, pero introduce una opción de flexibilidad: la persona gestante puede optar por reducir la licencia previa a solo 10 días y trasladar los 35 restantes al período posterior al nacimiento, permitiendo una mayor presencia en el hogar con el recién nacido.

Por otro lado, se establece que la participación activa en bloqueos de empresas o la obstrucción de la producción será considerada “injuria laboral grave”, constituyendo una causa justa de despido sin indemnización.

Qué pasa con los juicios laborales en curso

Es fundamental aclarar que la ley no tiene efecto retroactivo en términos de derechos adquiridos. Los juicios iniciados antes de la sanción de la reforma continuarán bajo la normativa anterior (Ley de Contrato de Trabajo 20.744 sin las modificaciones). Sin embargo, las nuevas contrataciones que se firmen a partir de esta semana ya estarán sujetas a las reglas del nuevo sistema de modernización laboral.