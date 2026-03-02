Reforma laboral 2026: ¿Qué cambia hoy para los repartidores de Pedidos Ya, Rappi y choferes de apps?

La sanción definitiva de la reforma laboral el pasado viernes 27 de febrero de 2026 marca un antes y un después para el ecosistema de la economía de plataformas en Argentina. Con la nueva normativa, el Congreso ha puesto fin a años de vacíos legales, estableciendo un marco jurídico específico para miles de repartidores y conductores de aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi, Uber y Cabify. La ley introduce la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, un cambio que redefine derechos, obligaciones y la naturaleza misma del vínculo con las empresas.

A continuación, detallamos los puntos clave de la ley que ya impactan en el día a día de quienes trabajan “mochila al hombro” o al volante.

El fin de la discusión: Autonomía por ley

El eje central de la reforma es la ratificación de que no existe relación de dependencia ni subordinación laboral tradicional entre el repartidor y la plataforma. La ley estipula que el vínculo es de carácter autónomo, lo que otorga seguridad jurídica a las empresas frente a juicios laborales por encuadre, pero también impone nuevas responsabilidades al trabajador.

Derechos de libertad garantizados:

Libertad de conexión: Los prestadores pueden conectarse y desconectarse cuando lo deseen, sin mínimos de horas obligatorios.

Multiapp: La ley protege explícitamente el derecho a operar en varias aplicaciones de manera simultánea.

Rechazo de pedidos: Se pueden aceptar o rechazar solicitudes libremente y sin necesidad de justificación, prohibiendo penalizaciones automáticas por parte del algoritmo.

Se pueden aceptar o rechazar solicitudes libremente y sin necesidad de justificación, prohibiendo penalizaciones automáticas por parte del algoritmo. Elección de transporte: El trabajador decide si realiza el servicio a pie, en bicicleta, moto o auto, siempre que cumpla con las normas de tránsito.

Nuevas garantías: Propinas, Seguros y Transparencia

A pesar de consolidar la independencia, la reforma introduce “pisos de protección” y transparencia algorítmica para mitigar la asimetría entre las empresas y los prestadores:

Propinas al 100%: Las plataformas tienen prohibido retener cualquier porcentaje de las gratificaciones digitales que el usuario otorgue. El total debe ir al trabajador.

Atención humana obligatoria: Ante bloqueos de cuenta o suspensiones, las apps deben ofrecer canales de atención con operadores humanos para brindar explicaciones y permitir el derecho a réplica.

Transparencia algorítmica: Los trabajadores tienen derecho a conocer los criterios básicos con los que el algoritmo asigna los pedidos o categoriza su perfil.

Los trabajadores tienen derecho a conocer los criterios básicos con los que el algoritmo asigna los pedidos o categoriza su perfil. Seguro de accidentes: Se establece la obligación de contar con un seguro de accidentes personales que cubra fallecimiento, incapacidad y gastos médicos. Sin embargo, la ley aclara que el pago del mismo será objeto de “libre acuerdo” entre las partes.

Obligaciones del repartidor e impacto impositivo

Con la formalización de la figura de “prestador independiente”, el trabajador asume la carga administrativa de su actividad. Para operar legalmente a partir de ahora, los repartidores deben:

Estar inscritos en ARCA (ex AFIP): Es obligatorio ser monotributista para facturar los servicios y recibir los pagos.

Realizar aportes de seguridad social: El trabajador debe garantizar sus propios aportes para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) y cobertura de salud (Obra Social).

El trabajador debe garantizar sus propios aportes para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) y cobertura de salud (Obra Social). Cuenta bancaria o billetera virtual: Es requisito informar un CBU o CVU para la acreditación de haberes, eliminando pagos informales por fuera del sistema bancarizado.

Portabilidad de datos: Una novedad mundial

Un punto innovador de la ley argentina es la portabilidad de datos. Los repartidores podrán solicitar su historial de desempeño, cantidad de pedidos realizados y calificaciones en un formato estructurado. Esto permite que, si un trabajador decide migrar de Pedidos Ya a Rappi (o viceversa), pueda “llevarse su reputación” y no empezar de cero en la nueva plataforma, facilitando la competencia y la movilidad laboral.

Críticas y desafíos del sector

Mientras las empresas celebran la “previsibilidad” que otorga la ley para invertir en el país, los sindicatos de base de trabajadores por aplicación denuncian que la reforma “legaliza la precariedad”. El principal reclamo radica en que, ante enfermedades o accidentes fuera del horario de conexión, el repartidor queda desprotegido, ya que no goza de licencias pagas ni de la protección de la Ley de Contrato de Trabajo.

Este nuevo escenario legal será puesto a prueba durante el resto del año, mientras las provincias terminan de adecuar sus registros locales a la normativa nacional sancionada por el Senado.