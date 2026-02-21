Reforma laboral 2026: El Gobierno celebra la aprobación y explica cómo impactará en el empleo y la economía

El escenario económico y social de la Argentina ha alcanzado un punto de inflexión este viernes 20 de febrero de 2026. Tras una intensa jornada parlamentaria y en medio de un clima de fuerte polarización, el Gobierno nacional celebró la aprobación definitiva de la reforma laboral. Para la gestión de Javier Milei, este hito no solo representa una victoria política frente a los sectores gremiales, sino que es el pilar que “consolidará la estabilidad macroeconómica” y permitirá una recuperación sostenida de la actividad privada.

Desde la Casa Rosada, los voceros oficiales destacaron que el nuevo marco normativo elimina los “obstáculos históricos” que impedían la contratación de personal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes). La medida es vista por los mercados y por el FMI como un paso crucial para reducir la incertidumbre jurídica y fomentar la llegada de inversiones extranjeras.

Los puntos centrales de la reforma que entra en vigencia

La nueva ley introduce cambios estructurales en el vínculo entre empleadores y trabajadores. Los ejes que el usuario debe conocer para entender el nuevo mapa laboral son:

Fondo de Cese Laboral : Se habilita la posibilidad de sustituir las indemnizaciones tradicionales por un sistema de capitalización similar al del sector de la construcción (UOCRA). Este fondo será optativo por convenio colectivo y busca dar previsibilidad a las empresas sobre el costo de salida.

: Se habilita la posibilidad de sustituir las indemnizaciones tradicionales por un sistema de capitalización similar al del sector de la construcción (UOCRA). Este fondo será optativo por convenio colectivo y busca dar previsibilidad a las empresas sobre el costo de salida. Extensión del periodo de prueba : El plazo estándar para evaluar a un nuevo empleado se amplía, permitiendo a las empresas un margen mayor para consolidar puestos de trabajo antes de la efectivización permanente.

: El plazo estándar para evaluar a un nuevo empleado se amplía, permitiendo a las empresas un margen mayor para consolidar puestos de trabajo antes de la efectivización permanente. Reducción de multas por falta de registro : Se eliminan las sanciones duplicadas que, según el Gobierno, alimentaban la “industria del juicio”. A cambio, se facilita un proceso de regularización de trabajadores no registrados.

: Se eliminan las sanciones duplicadas que, según el Gobierno, alimentaban la “industria del juicio”. A cambio, se facilita un proceso de regularización de trabajadores no registrados. Figura del trabajador independiente con colaboradores: Se crea un régimen especial para que emprendedores puedan contar con hasta tres colaboradores sin que medie una relación de dependencia jerárquica, bajo un sistema de aportes simplificado.

El impacto en la estabilidad macroeconómica

Para el Ministerio de Economía, la reforma laboral es una pieza de un rompecabezas más grande. Según el comunicado oficial, la estabilidad lograda con el déficit cero y la baja de la inflación se verá fortalecida por una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. La lógica oficial sostiene que, al disminuir el riesgo de litigiosidad, aumentará la oferta de empleo formal, lo que a su vez incrementará la base de aportantes al sistema previsional.

Este movimiento es seguido de cerca por el Fondo Monetario Internacional, que este mismo 20 de febrero emitió un comunicado respaldando los cambios, aunque sugiriendo que se deben monitorear los efectos sociales durante la transición. El Gobierno confía en que la “paz laboral” derivada de estas reglas claras ayudará a que el PBI crezca por encima del 4% proyectado para este año.

La reacción de los sindicatos y el clima social

A pesar del optimismo gubernamental, la CGT y las dos vertientes de la CTA han manifestado su rechazo total, considerando que la ley representa una “precarización” de los derechos adquiridos. La justicia laboral ya comienza a recibir los primeros amparos por presunta inconstitucionalidad de ciertos artículos, lo que podría generar una judicialización de la reforma en el corto plazo.

Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la aprobación abre un periodo de adaptación. Las consultoras de recursos humanos ya reportan un incremento en las búsquedas laborales bajo los nuevos parámetros, a la espera de que la reglamentación final se publique en el Boletín Oficial en los próximos días.

Qué esperar en las próximas semanas

Con la ley ya sancionada, el siguiente paso será la reglamentación detallada de cada artículo. Esto definirá, por ejemplo, los montos específicos de los aportes al Fondo de Cese y cómo se aplicará el blanqueo para aquellos empleadores que decidan regularizar a su personal. Para los trabajadores actuales, es importante saber que la ley no tiene efectos retroactivos dañinos sobre los contratos ya vigentes bajo el régimen anterior, manteniendo los derechos adquiridos en términos de antigüedad e indemnización previa.