Realizan primera cirugía de artroplastia reversa de hombro en el Hospital de Mar de Ajó

En un hecho sin precedentes en el sistema público de salud del Partido de La Costa, se llevó a cabo una artroplastia reversa de hombro en el Hospital Municipal de Mar de Ajó. Se trata de una cirugía de alta complejidad que consiste en invertir la anatomía normal de la articulación.

Detalles de la intervención quirúrgica

La intervención implica la colocación de una semiesfera metálica en la glena y una cavidad del húmero, permitiendo que el músculo deltoides sea el principal responsable del movimiento. De este modo se reemplaza la función del manguito rotador dañado, lo cual contribuye a aliviar el dolor y a recuperar la funcionalidad del miembro superior.

Equipo médico y tecnología involucrada

El equipo quirúrgico especializado y el equipamiento avanzado del Hospital Municipal de Mar de Ajó hicieron posible el desarrollo del procedimiento, que propicia la resolución de patologías que años atrás no podían ser abordadas dentro del sistema de salud local, como la artrosis severa del hombro asociada a roturas irreparables del manguito rotador, fracturas complejas en adultos mayores y secuelas de cirugías previas.

Profesionales a cargo

La cirugía fue realizada por el médico especialista en Ortopedia y Traumatología, Dr. Silverio González Cacheiro, con el apoyo y la dirección del jefe de servicio de Traumatología y Ortopedia, Dr. Marcelo Touris.

Contribuciones del personal de salud

Además, en el proceso de atención, se suman los aportes de un equipo completo de trabajadores que incluyen enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, personal de limpieza y de seguridad.