Cuenta DNI febrero 2026: Guía completa de descuentos y nuevos topes para ahorrar hasta $100.000

Con la llegada del segundo mes del año, Banco Provincia renovó la cartelera de beneficios para su billetera digital. En febrero 2026, Cuenta DNI mantiene el fuerte impulso de la temporada de verano con promociones especiales en la Costa Atlántica, pero también refuerza los ahorros cotidianos en carnicerías, supermercados y ferias en toda la Provincia de Buenos Aires. Si querés ganarle a la inflación y aprovechar cada reintegro, prestá atención a los nuevos topes semanales y los días clave para cada rubro.

Carnicerías y comercios de cercanía: el ahorro más esperado

Uno de los beneficios más utilizados por los bonaerenses sigue firme en febrero. Los viernes son los días clave para las compras de alimentos esenciales. Este mes cuenta con cuatro viernes (6, 13, 20 y 27), lo que permite planificar el consumo mensual con estrategia.

Descuento: 20% de ahorro.

20% de ahorro. Días: Todos los viernes del mes.

Todos los viernes del mes. Tope de reintegro: $5.000 por semana y por persona.

$5.000 por semana y por persona. Dato clave: Para alcanzar el tope máximo de devolución, es necesario realizar un consumo de $25.000. Sumando los cuatro viernes, una sola persona puede ahorrar hasta $20.000 en el mes.

Especial Verano 2026: Marcas destacadas y balnearios

Para quienes están de vacaciones o disfrutan de escapadas de fin de semana, el Banco Provincia mantiene el beneficio de “Temporada” en locales gastronómicos y paradores adheridos. Este es el rubro con el tope de devolución más alto de la aplicación.

Descuento: 25% de ahorro.

25% de ahorro. Días: Todos los días de la semana.

Todos los días de la semana. Tope de reintegro: $10.000 por semana, por marca y por persona.

$10.000 por semana, por marca y por persona. Comercios adheridos: Atalaya, El Topo, Havanna, Manolo, Chichilo, Guolis, Freddo, Luccianos, entre otros. También incluye balnearios emblemáticos como el Torreón del Monje y Mute en Mar del Plata.

Supermercados y mayoristas: cronograma de la semana

La agenda de supermercados en febrero 2026 está distribuida para que siempre haya una opción de ahorro disponible. Es fundamental revisar el tope de cada cadena, ya que algunos no tienen límite de devolución.

Lunes: Supermercados Día dispone de un 20% de descuento con tope de $8.000 por jornada.

Supermercados Día dispone de un 20% de descuento con tope de $8.000 por jornada. Martes: Nini Mayorista ofrece un 15% de ahorro con un generoso tope de $20.000.

Nini Mayorista ofrece un 15% de ahorro con un generoso tope de $20.000. Miércoles: Carrefour y Toledo ofrecen descuentos (10% y 20% respectivamente) sin tope de reintegro , ideal para compras grandes de stockeo.

Carrefour y Toledo ofrecen descuentos (10% y 20% respectivamente) , ideal para compras grandes de stockeo. Jueves a Sábados: ChangoMás mantiene su promoción del 15% de descuento, también sin límite de devolución en tickets superiores a $20.000.

Full YPF: ahorro en las paradas de ruta

Si viajás o solés consumir en las tiendas de las estaciones de servicio, los fines de semana tienen un beneficio exclusivo en los locales Full. Es importante recordar que esta promoción no incluye la carga de combustible.

Descuento: 25% de ahorro.

25% de ahorro. Días: Sábados y domingos.

Sábados y domingos. Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona.

$8.000 por semana y por persona. Utilidad: Se alcanza el tope con una compra de $32.000. Ideal para desayunos, almuerzos en ruta o compra de café en cápsulas.

Ferias, Mercados y Universidades

Para quienes buscan precios más bajos en productos regionales o consumos dentro de ámbitos educativos, el beneficio del 40% sigue siendo el más potente en términos de porcentaje.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días con tope de $6.000 semanales.

40% de descuento todos los días con tope de $6.000 semanales. Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, también con tope de $6.000 por semana.

Beneficio extra para jubilados y pensionados

Durante todo febrero, los adultos mayores que perciban sus haberes a través del Banco Provincia cuentan con un 5% de descuento adicional en las compras realizadas en supermercados adheridos. Este beneficio se suma a las promociones vigentes de Cuenta DNI, permitiendo un ahorro acumulado superior, con un tope extra de $5.000 por semana.

Recordá que los reintegros suelen acreditarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra y que para participar de las promociones siempre se debe abonar mediante QR o Clave DNI con fondos disponibles en la cuenta.