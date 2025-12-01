Racing vs Tigre: Horario, dónde ver en vivo por TV y Online

Alejandra Martínez
IMG 20251201 192959 (1280 x 790 píxel)

Racing Club y Tigre se enfrentan este lunes 1 de diciembre en un partido clave por los cuartos de final del torneo local. El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda y definirá quién avanza a las semifinales.

A continuación, te detallamos toda la información necesaria para el hincha: horario confirmado, canales de transmisión, la opción de verlo por HBO Max y las probables alineaciones.

Fútbol Libre org: Cómo ver partidos en vivo y mejores alternativas online
Mirá también:

Fútbol Libre org: Cómo ver partidos en vivo y mejores alternativas online

¿A qué hora juega Racing vs Tigre hoy?

El partido tiene hora de inicio programada para las 21:30 horas (Argentina).

Horarios para otros países:

  • Argentina: 21:30 hs
  • Brasil, Uruguay y Chile: 21:30 hs
  • Paraguay, Bolivia y Venezuela: 20:30 hs
  • Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 hs
  • México: 18:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 19:30 hs

Dónde ver Racing vs Tigre en vivo: Canales y Streaming

Para ver el partido es necesario contar con el Pack Fútbol contratado. No habrá transmisión gratuita por TV abierta. Las opciones confirmadas son:

Canales de TV

  • ESPN Premium
  • TNT Sports Premium

Cómo ver online y por HBO Max

Si buscás ver el partido por internet, estas son las plataformas oficiales que transmiten la señal:

  • TNT Sports en HBO MAX (Max): Requiere la suscripción adicional al Pack Fútbol dentro de la plataforma.
  • Flow: A través de los canales 123 y 124.
  • DGO (DirecTV Go): En los canales de deportes premium.
  • Telecentro Play: Disponible para clientes con pack activo.

Probables formaciones

Racing Club

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Ficha del partido

  • Instancia: Cuartos de Final.
  • Estadio: Presidente Perón (Avellaneda).
  • Horario: 21:30 hs.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • TV: ESPN Premium, TNT Sports y Max.
Ver TNT Sports En Vivo Online: Dónde mirar fútbol argentino gratis
Mirá también:

Ver TNT Sports En Vivo Online: Dónde mirar fútbol argentino gratis
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vacas
Polémica: Proponen crear una tasa a los eructos y flatulencias del ganado
Provincia
Banco Provincia
Desde hoy cambia el horario de atención bancaria en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos accesibles para jubilados
Cobros de diciembre: ¿Cuándo y cuánto cobrarán los jubilados de ANSES este mes?
Anses
El nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires ya comenzó
Provincia
fresco diciemvre
Primer día del último mes del año con nubes y chances de lluvia: así sigue la semana
Provincia
carilo
Polémico proyecto: Proponen alambrar íntegramente Cariló para mejorar la seguridad
Pinamar
Proponen un nuevo impuesto al metano y estalla la furia del campo en Buenos Aires
Provincia

Más leídas