Racing vs Tigre: Horario, dónde ver en vivo por TV y Online

Racing Club y Tigre se enfrentan este lunes 1 de diciembre en un partido clave por los cuartos de final del torneo local. El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda y definirá quién avanza a las semifinales.

A continuación, te detallamos toda la información necesaria para el hincha: horario confirmado, canales de transmisión, la opción de verlo por HBO Max y las probables alineaciones.

¿A qué hora juega Racing vs Tigre hoy?

El partido tiene hora de inicio programada para las 21:30 horas (Argentina).

Horarios para otros países:

Argentina: 21:30 hs

21:30 hs Brasil, Uruguay y Chile: 21:30 hs

21:30 hs Paraguay, Bolivia y Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 hs

19:30 hs México: 18:30 hs

18:30 hs Estados Unidos (ET): 19:30 hs

Dónde ver Racing vs Tigre en vivo: Canales y Streaming

Para ver el partido es necesario contar con el Pack Fútbol contratado. No habrá transmisión gratuita por TV abierta. Las opciones confirmadas son:

Canales de TV

ESPN Premium

TNT Sports Premium

Cómo ver online y por HBO Max

Si buscás ver el partido por internet, estas son las plataformas oficiales que transmiten la señal:

TNT Sports en HBO MAX (Max): Requiere la suscripción adicional al Pack Fútbol dentro de la plataforma.

Requiere la suscripción adicional al Pack Fútbol dentro de la plataforma. Flow: A través de los canales 123 y 124.

A través de los canales 123 y 124. DGO (DirecTV Go): En los canales de deportes premium.

En los canales de deportes premium. Telecentro Play: Disponible para clientes con pack activo.

Probables formaciones

Racing Club

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Ficha del partido