Racing vs Tigre: Horario, dónde ver en vivo por TV y Online

Racing Club y Tigre se enfrentan este lunes 1 de diciembre en un partido clave por los cuartos de final del torneo local. El encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda y definirá quién avanza a las semifinales.
A continuación, te detallamos toda la información necesaria para el hincha: horario confirmado, canales de transmisión, la opción de verlo por HBO Max y las probables alineaciones.
¿A qué hora juega Racing vs Tigre hoy?
El partido tiene hora de inicio programada para las 21:30 horas (Argentina).
Horarios para otros países:
- Argentina: 21:30 hs
- Brasil, Uruguay y Chile: 21:30 hs
- Paraguay, Bolivia y Venezuela: 20:30 hs
- Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 hs
- México: 18:30 hs
- Estados Unidos (ET): 19:30 hs
Dónde ver Racing vs Tigre en vivo: Canales y Streaming
Para ver el partido es necesario contar con el Pack Fútbol contratado. No habrá transmisión gratuita por TV abierta. Las opciones confirmadas son:
Canales de TV
- ESPN Premium
- TNT Sports Premium
Cómo ver online y por HBO Max
Si buscás ver el partido por internet, estas son las plataformas oficiales que transmiten la señal:
- TNT Sports en HBO MAX (Max): Requiere la suscripción adicional al Pack Fútbol dentro de la plataforma.
- Flow: A través de los canales 123 y 124.
- DGO (DirecTV Go): En los canales de deportes premium.
- Telecentro Play: Disponible para clientes con pack activo.
Probables formaciones
Racing Club
Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.
Tigre
Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastián Medina, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.
Ficha del partido
- Instancia: Cuartos de Final.
- Estadio: Presidente Perón (Avellaneda).
- Horario: 21:30 hs.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- TV: ESPN Premium, TNT Sports y Max.