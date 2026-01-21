Un nuevo proyecto de ley ingresó este martes a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con un objetivo contundente: prohibir la circulación de vehículos motorizados en todas las playas de la costa atlántica bonaerense. La iniciativa surge como respuesta directa a la seguidilla de accidentes graves y tragedias que marcaron el inicio de la temporada de verano 2026, especialmente en zonas de médanos como “La Frontera” en Pinamar.

La propuesta, que promete generar un fuerte debate entre turistas y locales, busca terminar con el “vacío legal” que hoy permite que camionetas, cuatriciclos y UTVs circulen a altas velocidades en zonas donde descansan familias, poniendo en riesgo la vida de las personas y el equilibrio ambiental.

Qué dice la ley que busca frenar los motores en la playa

El proyecto fue presentado por los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi (del bloque Unión y Libertad). Según el texto oficial, la prioridad es garantizar la integridad física de los veraneantes y frenar la degradación de las costas. Los legisladores argumentan que la convivencia entre vehículos de gran porte y bañistas se ha vuelto insostenible.

A diferencia de las ordenanzas municipales actuales, que varían de un partido a otro (permitiendo zonas de “sacrificio” o exclusión), esta ley provincial establecería una prohibición generalizada. El argumento central es que el tránsito vehicular indiscriminado no solo es peligroso, sino que daña irreversiblemente el ecosistema costero, fundamental para proteger las ciudades de tormentas y sudestadas.

El detonante: un verano marcado por los accidentes en La Frontera

La presentación de este proyecto no es casual. El verano 2026 ha registrado múltiples incidentes viales en la arena. El caso más resonante fue el de Bastián, un niño de 8 años que sufrió heridas graves tras un choque en los médanos de Pinamar, además del vuelco de un joven de 27 años en Villa Gesell. Estos hechos reavivaron la indignación pública sobre la falta de control en las llamadas “zonas seguras” o liberadas.

Hasta hoy, el control de estas zonas recaía casi exclusivamente en los municipios, que muchas veces se ven desbordados por la cantidad de vehículos 4×4 que bajan a la playa cada fin de semana. La nueva normativa busca quitar esa responsabilidad discrecional y establecer una regla clara: la playa es para las personas, no para los motores.

Diferencias con la propuesta de Villa Gesell

Es importante no confundir este proyecto provincial con la iniciativa anunciada recientemente por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. Mientras que Barrera propone modificar la Ley Nacional de Tránsito para endurecer las penas y sanciones (incluso penales) contra los conductores temerarios, el proyecto de los senadores Vargas y Kikuchi apunta directamente a la prohibición de la circulación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Ambas posturas, sin embargo, coinciden en el diagnóstico: la situación actual es de descontrol y requiere una intervención legislativa urgente antes de que ocurran nuevas fatalidades.

Qué pasará si se aprueba la ley

De aprobarse esta ley, cambiaría radicalmente la forma de hacer turismo en balnearios clásicos del off-road como Pinamar, Villa Gesell y Necochea. Las implicancias directas serían:

Fin de las “bajadas náuticas” recreativas: Se restringiría el acceso de camionetas a la orilla del mar.

Se restringiría el acceso de camionetas a la orilla del mar. Protección del médano: Se impediría la tracción 4×4 en zonas de dunas vivas, protegiendo la barrera natural.

Se impediría la tracción 4×4 en zonas de dunas vivas, protegiendo la barrera natural. Unificación de criterios: Un turista no tendría que averiguar si en un municipio es legal bajar a la playa y en el de al lado no; la prohibición sería provincial.

El debate recién comienza en la Legislatura, pero la presión social tras los accidentes de enero podría acelerar su tratamiento en las comisiones de Seguridad y Turismo.