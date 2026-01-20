Adiós a “La Frontera” en Pinamar: Controles extremos, multas millonarias y el avance de la expropiación

Si tenías pensado ir a “La Frontera” en Pinamar con tu 4×4, UTV o cuatriciclo, detenete un segundo. El escenario cambió drásticamente esta semana. Lo que antes era una zona liberada de adrenalina y médanos privados, hoy es el foco de un conflicto legal, político y policial sin precedentes. Tras una seguidilla de accidentes graves y la conmoción por el caso de Bastián (el niño de 8 años atropellado), el Municipio y la Provincia dijeron “basta”.

Te contamos qué está pasando hoy, 20 de enero de 2026, para que no termines con el vehículo secuestrado o una deuda millonaria.

El Decreto 0104/2026: El fin de la impunidad

El intendente Juan Ibarguren firmó un decreto que marca un antes y un después. Ya no se trata solo de pedir el registro en la entrada. La nueva normativa habilita:

Multas de hasta $15.000.000: Las sanciones se calculan en módulos y, dependiendo de la gravedad (picadas, menores al volante, falta de casco), pueden alcanzar cifras astronómicas.

Las sanciones se calculan en módulos y, dependiendo de la gravedad (picadas, menores al volante, falta de casco), pueden alcanzar cifras astronómicas. Cobro de gastos médicos y operativos: Si provocás un accidente por imprudencia, el Estado municipal te cobrará el traslado en ambulancia, la internación, el operativo de rescate y hasta el daño ambiental.

Si provocás un accidente por imprudencia, el Estado municipal te cobrará el traslado en ambulancia, la internación, el operativo de rescate y hasta el daño ambiental. Secuestro inmediato: Se terminaron las advertencias. Si no cumplís con los requisitos (licencia específica para UTV/cuatriciclo, casco, jaula antivuelco), el vehículo se va en la grúa.

¿Expropiación en puerta? El plan para convertir los médanos en Parque Provincial

Este es el dato que está sacudiendo al mercado inmobiliario y a los propietarios históricos de Pinamar. “La Frontera” no es espacio público; es propiedad privada (perteneciente a grandes familias fundadoras y desarrolladores). Sin embargo, ante la imposibilidad de controlar el predio y la reiteración de muertes, la Provincia de Buenos Aires avanza con un proyecto de expropiación.

La idea es declarar la zona como Reserva Natural y Parque Provincial. ¿Qué significa esto para el turista? Que el acceso libre e irrestricto a los médanos para “jeepear” podría tener los días contados. Si la expropiación se concreta, el Estado tomaría el control total del perímetro, prohibiendo el acceso motorizado en vastos sectores para priorizar la conservación ambiental y la seguridad.

Los 6 retenes que tenés que pasar sí o sí

Olvidate de entrar por caminos alternativos. Se han dispuesto seis puestos de control fijos con fuerzas de seguridad y agentes de tránsito. Están verificando:

Licencia con categoría habilitante: El registro de auto (B.1) NO sirve para manejar UTV o cuatriciclos. Necesitás la categoría específica. Elementos de seguridad: Casco homologado (bien abrochado), pechera con protecciones y calzado adecuado (nada de ojotas). Test de Alcoholemia: Tolerancia cero en los accesos a la arena. Prohibición de menores: No hay excepciones. Si un menor maneja, la multa va a los padres y el vehículo se retiene.

La “Zona Segura” vs. La zona prohibida

El conflicto principal radica en que muchos turistas desconocen dónde termina la playa pública y dónde empieza la propiedad privada. La playa (la franja húmeda y seca cercana al mar) es pública. Pero los médanos altos, conocidos como “La Olla” o las dunas donde se suelen hacer picadas clandestinas, son propiedad privada y hoy, zonas de exclusión.

Dato clave: Las aseguradoras están rechazando la cobertura de siniestros ocurridos en zonas no habilitadas o si el conductor infringió normas de tránsito (como falta de licencia adecuada). Un accidente en los médanos puede costarte tu patrimonio entero.

Lo que viene para febrero 2026

La presión social es máxima. Mientras Bastián pelea por su vida, los operativos no se relajarán. Si viajás a Pinamar en lo que queda de enero o febrero, la recomendación es clara: usá los corredores seguros, no te aventures a los médanos vírgenes sin autorización y tené todos los papeles en regla. La época de “tierra de nadie” en La Frontera se terminó.