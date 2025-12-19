Atención Estatales y Jubilados: El gobierno bonaerense brindó detalles sobre el pago del aguinaldo

Ignacio Hernández
Aguinaldo estatales 2025

El gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmaron hoy las fechas de pago del medio aguinaldo de diciembre 2025 para los trabajadores estatales, así como para jubilados y pensionados bonaerenses.

Liquidación antes de las fiestas

aguinaldo estatales bonaerenses fechas confirmadas cronograma

La liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para los empleados de la administración pública del distrito se efectuará “antes de las fiestas”, como anticipó días atrás el ministro Carlos Bianco.

En un comunicado oficial, la administración provincial anunció que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre.

Fechas de pago para jubilados y pensionados

Por su parte, el IPS confirmó que los jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo en una única fecha, correspondiente a todos los terminaciones de DNI, el lunes 22 de diciembre.

Además, el organismo aclaró que quienes cobran a través del Banco Provincia (BAPRO) podrán ver el depósito en sus cuentas a partir del 20 de diciembre.

Calendario de pagos para los estatales

El calendario de pagos para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires es el siguiente:

  • Sábado 20 de diciembre (Depósito)
  • Lunes 22 de diciembre (Acreditación)

IMPORTANTE: De no mediar inconvenientes, los agentes tendrán los fondos depositados el día 20 de diciembre.

Detalles sobre el aguinaldo de enero

El presidente de la República, en conjunto con el ministro Bianco, reafirmaron la importancia de estos pagos en un contexto financiero complicado, aludiendo al compromiso del gobierno de la provincia hacia sus trabajadores y jubilados.

