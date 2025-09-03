Provincia Compras lanza jornadas de descuentos y cuotas sin interés por tiempo limitado

El Banco Provincia prepara una serie de jornadas especiales en su plataforma digital Provincia Compras, con motivo de un nuevo aniversario de la entidad. Se trata de una propuesta que busca atraer a clientes de toda la provincia y el país con beneficios en productos de diferentes rubros.

Promociones disponibles en Provincia Compras

Entre el 2 y el 5 de septiembre, las personas usuarias tendrán acceso a descuentos exclusivos y la posibilidad de financiar en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia.

La tienda online ofrece productos en distintas categorías, entre ellas:

Electrodomésticos

Tecnología

Hogar

Indumentaria y calzado

Accesorios y artículos de uso cotidiano

Provincia Compras, lanzada en marzo de 2023, ya cuenta con más de 2,5 millones de operaciones y 600.000 usuarios registrados, consolidándose como una de las plataformas de e-commerce con mayor crecimiento del último tiempo.

Algunos ejemplos de descuentos destacados

Uno de los casos más llamativos es el de la Netbook EXO Pantalla Táctil 11,6″, cuyo precio original era de $2.419.999. Con la promoción, tendrá un descuento del 32%, quedando en $1.638.999, pagaderos en 18 cuotas sin recargo.

Además, se incluyen otros productos de gran demanda:

Heladera Inverter No Frost BGH

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Smart TV de 43 pulgadas

Aspiradora robot Westinghouse

Zapatillas Under Armour

Todos estos artículos estarán disponibles bajo la misma modalidad de financiación en 18 cuotas sin interés.

Cómo acceder a los beneficios

Para aprovechar las promociones es necesario:

Ser cliente del Banco Provincia .

. Contar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad .

. Registrarse en el sitio oficial de Provincia Compras y generar una clave personal de acceso, en caso de no tener cuenta previa.

De esta forma, quienes cumplan con los requisitos podrán sumarse a las promociones especiales que estarán vigentes en los días previos al 203° aniversario del Banco Provincia, celebrado el 6 de septiembre.