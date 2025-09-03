banner ad

Provincia Compras lanza jornadas de descuentos y cuotas sin interés por tiempo limitado

Denisse Helman
provincia compras

El Banco Provincia prepara una serie de jornadas especiales en su plataforma digital Provincia Compras, con motivo de un nuevo aniversario de la entidad. Se trata de una propuesta que busca atraer a clientes de toda la provincia y el país con beneficios en productos de diferentes rubros.

Promociones disponibles en Provincia Compras

Entre el 2 y el 5 de septiembre, las personas usuarias tendrán acceso a descuentos exclusivos y la posibilidad de financiar en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia.

IPS: cómo consultar y descargar tu recibo de sueldo o de haberes sin errores
Mirá también:

IPS: cómo consultar y descargar tu recibo de sueldo o de haberes sin errores

La tienda online ofrece productos en distintas categorías, entre ellas:

  • Electrodomésticos
  • Tecnología
  • Hogar
  • Indumentaria y calzado
  • Accesorios y artículos de uso cotidiano

Provincia Compras, lanzada en marzo de 2023, ya cuenta con más de 2,5 millones de operaciones y 600.000 usuarios registrados, consolidándose como una de las plataformas de e-commerce con mayor crecimiento del último tiempo.

Algunos ejemplos de descuentos destacados

Uno de los casos más llamativos es el de la Netbook EXO Pantalla Táctil 11,6″, cuyo precio original era de $2.419.999. Con la promoción, tendrá un descuento del 32%, quedando en $1.638.999, pagaderos en 18 cuotas sin recargo.

Además, se incluyen otros productos de gran demanda:

  • Heladera Inverter No Frost BGH
  • Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro
  • Smart TV de 43 pulgadas
  • Aspiradora robot Westinghouse
  • Zapatillas Under Armour

Todos estos artículos estarán disponibles bajo la misma modalidad de financiación en 18 cuotas sin interés.

Cómo acceder a los beneficios

Para aprovechar las promociones es necesario:

  • Ser cliente del Banco Provincia.
  • Contar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.
  • Registrarse en el sitio oficial de Provincia Compras y generar una clave personal de acceso, en caso de no tener cuenta previa.

De esta forma, quienes cumplan con los requisitos podrán sumarse a las promociones especiales que estarán vigentes en los días previos al 203° aniversario del Banco Provincia, celebrado el 6 de septiembre.

Elecciones bonaerenses: ¿Habrá clases el lunes 8 en las escuelas que funcionarán como centros de votación?
Mirá también:

Elecciones bonaerenses: ¿Habrá clases el lunes 8 en las escuelas que funcionarán como centros de votación?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Bono para jubilados ANSES en Septiembre 2025: Todo lo que necesitás saber
Anses
Copia de Noticia2025 20250902 225426 0000
Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal
General Belgrano
Veda electoral
Cuándo comienza la veda electoral en Provincia de Buenos Aires y qué actividades estarán prohibidas
Provincia
frio nuvlado
Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
Provincia
ELECCIONES 2025VA
Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta
Provincia
dormir siesta 20 minutos beneficios
Beneficios de una siesta de 20 minutos que transforman tu día
Salud y Belleza Sociedad
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina
Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de septiembre
Nacionales

Más leídas