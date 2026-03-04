La Provincia de Buenos Aires retoma la negociación salarial tras el paro y defiende su oferta

Luego de un inicio de marzo marcado por medidas de fuerza, el gobierno de Axel Kicillof recibe este miércoles 4 de marzo a los principales gremios docentes, estatales y judiciales para intentar destrabar el conflicto salarial. La expectativa es máxima, ya que la administración provincial busca evitar nuevas huelgas que afecten los servicios públicos y el ciclo lectivo en todo el territorio.

El encuentro se produce apenas 48 horas después del paro contundente que paralizó las escuelas y dependencias públicas el lunes 2 de marzo. En este contexto de alta fricción, los funcionarios bonaerenses buscarán acercar posiciones con los sindicatos, aunque ya anticiparon públicamente que el esfuerzo fiscal realizado hasta el momento representa el ofrecimiento salarial más alto de toda la Argentina en el actual marco de crisis económica.

El escenario económico frente a la nueva mesa de diálogo

La tensión entre las partes escaló la semana pasada cuando las organizaciones sindicales rechazaron de manera unánime la propuesta de aumento para estatales de un 3% para los salarios de febrero. Los representantes gremiales argumentaron que este porcentaje no lograba compensar el impacto de la inflación registrada en el mes de enero por el INDEC, lo que representaba una pérdida neta del poder de compra.

Ante la falta de acuerdo y para evitar que los ingresos quedaran congelados en un contexto inflacionario, el Poder Ejecutivo provincial tomó la decisión de liquidar un incremento del 1,5% a cuenta de futuras negociaciones. Esta medida unilateral e inmediata buscó inyectar liquidez en el bolsillo de los trabajadores, aunque no logró desactivar el descontento generalizado que derivó en la posterior retención de tareas.

Desde la sede de la Gobernación en La Plata, los negociadores oficiales sostienen que las arcas provinciales se encuentran al límite de su capacidad. La gestión actual argumenta que la quita de fondos coparticipables por parte del Gobierno Nacional restringe severamente el margen de maniobra para otorgar incrementos que superen de forma holgada los índices inflacionarios actuales.

Qué exigen los sindicatos en la reunión de hoy

Los frentes sindicales, liderados por organizaciones de peso como ATE, UPCN, SUTEBA y la FEB, asisten a la convocatoria con un mandato firme otorgado por sus bases. El objetivo principal e innegociable de los representantes de los trabajadores es lograr una recomposición real que empate o supere la suba sostenida de precios de la canasta básica alimentaria e insumos esenciales.

Además del porcentaje de aumento básico al salario, la agenda de reclamos incluye exigencias que exceden el ámbito estrictamente provincial. Los gremios docentes mantienen un fuerte reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otras partidas nacionales que fueron eliminadas este año, lo que impactó negativamente en la conformación final de los recibos de sueldo.

Los líderes sindicales advirtieron de antemano que, si la nueva oferta no representa un salto cualitativo respecto al 3% previo, el conflicto podría profundizarse rápidamente. Las asambleas de base ya tienen el mandato de evaluar nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas si la respuesta oficial de la Provincia resulta insuficiente para las necesidades urgentes de los estatales.

Detalle de la oferta salarial y los montos en disputa

Para comprender la magnitud de la discusión paritaria actual, es fundamental desglosar cómo impactan los porcentajes propuestos directamente en el ingreso de bolsillo. La diferencia económica entre lo ofrecido por el Estado y lo pretendido por los trabajadores se refleja claramente en la escala salarial vigente para la administración pública y los educadores bonaerenses.

Concepto o Cargo Propuesta Rechazada (3%) Liquidación Actual (1,5% a cuenta) Docente Ingresante (Jornada Simple) $762.200 aproximadamente Suma inferior, a la espera del cierre paritario Docente (Quinta Hora) $961.000 aproximadamente Liquidado de forma provisoria con 1,5% Docente (Jornada Completa) $1.524.300 aproximadamente Liquidado de forma provisoria con 1,5% Bono Extraordinario En etapa de evaluación Monto no liquidado por falta de acuerdo unánime

Esta tabla ilustra los números precisos que maneja el Ministerio de Trabajo bonaerense en la negociación. El gobierno insiste continuamente en que sostener estos niveles salariales implica comprometer miles de millones de pesos mensuales, un esfuerzo financiero que destacan como único a nivel nacional en el marco del fuerte ajuste fiscal que atraviesa el país entero.

Fechas límite y el calendario de definición

El tiempo administrativo apremia para ambas partes sentadas este miércoles en la mesa de negociación. El reloj interno de la provincia marca como tope que antes del 13 de marzo debe definirse el nuevo esquema salarial para poder incluir las modificaciones a tiempo en el proceso de liquidación de los sueldos correspondientes al mes en curso.

Mientras se desarrolla y concluye la crucial reunión de esta jornada, los trabajadores estatales deben tener muy en cuenta las siguientes variables que definirán sus ingresos definitivos de marzo:

Aceptación de la propuesta: De lograrse un acuerdo hoy, se liquidará la diferencia retroactiva junto con el nuevo porcentaje definido en la paritaria.

De lograrse un acuerdo hoy, se liquidará la diferencia retroactiva junto con el nuevo porcentaje definido en la paritaria. Rechazo y extensión del conflicto: Si no se aprueba la oferta mejorada, el gobierno provincial podría volver a otorgar un aumento por decreto o a cuenta para evitar la pérdida total del poder adquisitivo.

Si no se aprueba la oferta mejorada, el gobierno provincial podría volver a otorgar un aumento por decreto o a cuenta para evitar la pérdida total del poder adquisitivo. Ayuda escolar anual: Se espera el pago inminente del incremento por ayuda escolar, un alivio económico fundamental y muy esperado por las familias del sector público en el inicio del ciclo lectivo 2026.

La definición concreta de esta jornada marcará el pulso político y económico de la Provincia de Buenos Aires para el corto plazo. Una resolución favorable entre las partes garantizará la paz social y la continuidad normal de las clases, mientras que un nuevo fracaso paritario abrirá la puerta a un otoño caliente en las calles platenses y en las distintas dependencias públicas de todo el territorio bonaerense.