Prohíben el uso de una reconocida lavandina: ¿Cuál es?

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución urgente que impacta directamente en los consumidores: prohibió de manera inmediata todos los lotes de la lavandina “Swell”, una marca muy utilizada en hogares de todo el país.

La decisión surgió tras una inspección realizada en la planta elaboradora, donde se detectaron fallas graves en la producción y en el etiquetado, lo que obligó al organismo a intervenir sin dilaciones.

¿Qué detectó la ANMAT?

Según la Disposición 9039/2025, la lavandina Agua Lavandina Swell, en todas sus versiones y presentaciones, deberá ser retirada del mercado de forma inmediata.

La empresa responsable, Grupo Jac S.A., fue denunciada por:

Elaborar productos sin autorización sanitaria

Comercializar artículos con etiquetas irregulares

Incumplir normas vigentes desde hace décadas

Presentar etiquetas que no coincidían con las aprobadas, incluso en productos que sí contaban con registro

Estas irregularidades representan un riesgo sanitario directo, motivo por el cual la empresa fue inhabilitada para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios.

Productos alcanzados por la prohibición

Todos los lotes de:

Agua Lavandina Swell Concentrada

Agua Lavandina Swell

Ambas versiones se encontraban ampliamente distribuidas en supermercados y comercios del país. Desde ahora, no podrán producirse ni venderse.

Retiro inmediato y sumario sanitario

Además del retiro total de los productos, la ANMAT inició un sumario sanitario contra:

Grupo Jac S.A.

Su Director Técnico, José María Rizzi

La gravedad de las infracciones llevó al organismo a avanzar con sanciones administrativas y a reforzar los controles sobre la firma.

Recomendación a los consumidores

Desde ANMAT recordaron que los productos domisanitarios deben:

Contar con registro y autorización sanitaria

Tener etiquetado aprobado

Cumplir con controles estrictos para garantizar su calidad y seguridad

Ante cualquier duda sobre un producto, se aconseja evitar su uso y consultar los listados oficiales del organismo.