Prohíben el uso de una reconocida lavandina: ¿Cuál es?

Francisco Díaz
lavandina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución urgente que impacta directamente en los consumidores: prohibió de manera inmediata todos los lotes de la lavandina “Swell”, una marca muy utilizada en hogares de todo el país.

La decisión surgió tras una inspección realizada en la planta elaboradora, donde se detectaron fallas graves en la producción y en el etiquetado, lo que obligó al organismo a intervenir sin dilaciones.

Después de la inestabilidad, vuelve el calor fuerte este viernes
Mirá también:

Después de la inestabilidad, vuelve el calor fuerte este viernes

¿Qué detectó la ANMAT?

Según la Disposición 9039/2025, la lavandina Agua Lavandina Swell, en todas sus versiones y presentaciones, deberá ser retirada del mercado de forma inmediata.

La empresa responsable, Grupo Jac S.A., fue denunciada por:

  • Elaborar productos sin autorización sanitaria
  • Comercializar artículos con etiquetas irregulares
  • Incumplir normas vigentes desde hace décadas
  • Presentar etiquetas que no coincidían con las aprobadas, incluso en productos que sí contaban con registro

Estas irregularidades representan un riesgo sanitario directo, motivo por el cual la empresa fue inhabilitada para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios.

Productos alcanzados por la prohibición

Todos los lotes de:

  • Agua Lavandina Swell Concentrada
  • Agua Lavandina Swell

Ambas versiones se encontraban ampliamente distribuidas en supermercados y comercios del país. Desde ahora, no podrán producirse ni venderse.

Retiro inmediato y sumario sanitario

Además del retiro total de los productos, la ANMAT inició un sumario sanitario contra:

  • Grupo Jac S.A.
  • Su Director Técnico, José María Rizzi

La gravedad de las infracciones llevó al organismo a avanzar con sanciones administrativas y a reforzar los controles sobre la firma.

Recomendación a los consumidores

Desde ANMAT recordaron que los productos domisanitarios deben:

  • Contar con registro y autorización sanitaria
  • Tener etiquetado aprobado
  • Cumplir con controles estrictos para garantizar su calidad y seguridad

Ante cualquier duda sobre un producto, se aconseja evitar su uso y consultar los listados oficiales del organismo.

La inflación de noviembre reconfigura el mapa de precios y presiona sobre los principales rubros
Mirá también:

La inflación de noviembre reconfigura el mapa de precios y presiona sobre los principales rubros
ETIQUETAS
Compartir este artículo
calendario descuentos navidad
Calendario de Descuentos Navidad 2025: cómo aprovechar las promos de hoy al 24 y blindar tu aguinaldo
Sociedad
Ciclo lectivo 2026 provincia
Ciclo Lectivo 2026 en Provincia de Buenos Aires: Cuándo empiezan las clases y calendario escolar
Provincia
Reforma laboral argentina cambios
Reforma Laboral 2025: Qué cambia en indemnizaciones, periodo de prueba y jornada laboral en Argentina
Sociedad
Dia agradable soleado primaveral clima
Clima en Provincia de Buenos Aires el finde del 12, 13 y 14 de diciembre: ¿Llega la lluvia?
Provincia
plazo fijo tasas argentina
Plazo Fijo: cuánto pagan los bancos HOY tras los cambios de tasas del Banco Central
Sociedad
Estatales bonaerenses pago aguinaldo calendario
Estatales Bonaerenses: ¿Qué pasa con el pago del aguinaldo 2025? Lo que necesitás saber
Provincia
Desde hoy nuevos horarios y refuerzos en los trenes a Mar del Plata
Provincia

Más leídas