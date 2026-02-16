Privacidad digital: ¿Cómo desactivar el micrófono y evitar que Google escuche tus conversaciones?

La sensación de que el celular “nos lee la mente” es, en realidad, una consecuencia de la recolección de datos de audio para mejorar algoritmos de publicidad y asistencia. Si alguna vez hablaste de un viaje o un producto y, minutos después, viste un anuncio relacionado, no es casualidad. Google utiliza funciones como el Asistente y el historial de actividad de voz para personalizar tu experiencia, pero esto puede percibirse como una invasión a la privacidad.

En este 2026, las opciones de configuración se han vuelto más granulares, permitiendo a los usuarios argentinos tomar el control total sobre qué escucha el dispositivo y qué información se guarda en la nube.

Paso 1: Cortar la actividad de voz en tu Cuenta de Google

Esta es la configuración más importante, ya que impide que Google guarde registros de audio en sus servidores para “mejorar sus servicios”.

Abrí la aplicación de Google en tu celular.

en tu celular. Tocá tu foto de perfil en la esquina superior derecha y seleccioná Gestionar tu cuenta de Google .

. Andá a la pestaña Datos y privacidad .

. Buscá la sección Configuración del historial y presioná en Actividad web y de aplicaciones .

y presioná en . Desmarcá la casilla que dice Incluir actividad de voz y audio .

. Confirmá seleccionando Dejar de guardar. Esto frenará el almacenamiento de clips de audio vinculados a tu cuenta.

Paso 2: Desactivar el comando “Hey Google”

El celular está técnicamente “escuchando” de forma pasiva a la espera de la palabra de activación. Para desactivar esta función:

En Android: Abrí los Ajustes del teléfono > Google > Configuración de aplicaciones de Google > Buscador, Asistente y Voz > Asistente de Google . Entrá en Hey Google y Voice Match y desactivá el interruptor de “Hey Google”.

Abrí los Ajustes del teléfono > Google > Configuración de aplicaciones de Google > Buscador, Asistente y Voz > . Entrá en y desactivá el interruptor de “Hey Google”. En iPhone: Abrí la app de Google > tocá tu perfil > Configuración > Asistente de Google > “Hey Google” y desactivá la opción.

Paso 3: Restringir el permiso del micrófono a nivel sistema

Incluso si desactivás el Asistente, otras aplicaciones podrían tener acceso al micrófono en segundo plano.

Para usuarios de Android:

Andá a Ajustes > Privacidad > Gestor de permisos .

> > . Seleccioná Micrófono .

. Revisá la lista y configurá las apps (especialmente redes sociales o buscadores) como “Permitir solo mientras la app está en uso” o directamente “No permitir”.

Para usuarios de iOS (iPhone):

Ingresá a Configuración > Privacidad y seguridad .

> . Tocá en Micrófono .

. Desactivá el acceso para todas las aplicaciones que no necesiten audio para funcionar (como juegos o aplicaciones de edición de fotos).

Eliminar el rastro: ¿Cómo borrar lo que ya se grabó?

Si querés hacer una limpieza total de lo que Google ya sabe de vos, dentro de Datos y privacidad > Actividad web y de aplicaciones > Gestionar actividad, podés filtrar por el ícono de audio y borrar masivamente las grabaciones antiguas. En 2026, Google ha simplificado esta interfaz para que el borrado sea inmediato y definitivo.

Al limitar estos permisos, no solo protegés tu intimidad, sino que también podrías notar una ligera mejora en la duración de la batería de tu dispositivo al reducir procesos en segundo plano.