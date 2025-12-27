Previaje 2026: Cómo financiar tus vacaciones con el nuevo plan del Banco Nación

Tras el fin del programa Previaje, el escenario turístico no ha quedado vacío. Ante la necesidad de reactivar el consumo y facilitar el descanso de los argentinos en un contexto económico desafiante, el Banco Nación (BNA) acaba de lanzar “Viaja+”.

Este nuevo programa se perfila como la herramienta clave para la temporada, cambiando la lógica del “reintegro” por la del financiamiento agresivo: cuotas sin interés y créditos a tasas muy por debajo de la inflación. A continuación, desglosamos la letra chica, los beneficios reales y cómo podés aprovecharlo hoy mismo para congelar precios.

¿Qué pasó con el Previaje 2026?

Es fundamental aclarar la confusión actual. Oficialmente, el Estado Nacional no ha renovado el programa de devolución de crédito (Previaje) para la temporada 2026. La estrategia actual del Gobierno, ejecutada a través de la Secretaría de Turismo y el Banco Nación, se centra en la financiación. El objetivo es que puedas pagar el viaje en cuotas fijas o sin interés, en lugar de esperar un reintegro posterior.

Así funciona “Viaja+”: Créditos y Cuotas para el Verano

El programa Viaja+ ya está operativo y busca llegar a más de 15 millones de clientes del BNA. Su propuesta de valor se divide en tres grandes pilares que cubren casi toda la experiencia turística: alojamiento, transporte y gastos diarios.

1. Préstamos personales para vacacionar

Esta es quizás la novedad más fuerte. El BNA habilitó una línea de crédito específica para turismo con condiciones muy competitivas para el mercado actual:

Monto máximo: Hasta $5.000.000 (cinco millones de pesos).

Hasta $5.000.000 (cinco millones de pesos). Destino: Gastos vinculados a turismo (hotelería, paquetes, etc.).

Gastos vinculados a turismo (hotelería, paquetes, etc.). Tasa: Tasa fija preferencial (TNA del 28% según los últimos anuncios, un número muy atractivo frente a la inflación proyectada).

Tasa fija preferencial (TNA del 28% según los últimos anuncios, un número muy atractivo frente a la inflación proyectada). Plazos: Devolución en 12, 18 o 24 meses.

Devolución en 12, 18 o 24 meses. Gestión: Se tramita 100% digital a través de la app BNA+.

2. Cuotas sin interés (La estrella del programa)

Para quienes usan tarjeta de crédito (Visa o Mastercard del BNA), el programa ataca el principal problema de hoy: el precio de contado. Los beneficios incluyen:

Hotelería, Alquiler de Autos y Agencias de Viaje: Hasta 12 cuotas sin interés . Esto es vital para “licuar” el costo de la estadía a lo largo del 2026.

Hasta . Esto es vital para “licuar” el costo de la estadía a lo largo del 2026. Pasajes y Transporte: Hasta 3 cuotas sin interés en transporte terrestre y aéreo de cabotaje (dentro de Argentina).

Descuentos directos con MODO y BNA+

Además de la financiación, el programa incluye descuentos inmediatos para los gastos del día a día durante tus vacaciones, siempre que pagues usando la billetera virtual MODO vinculada a tus cuentas del Banco Nación. No olvides configurar esto antes de salir de viaje.

Gastronomía: 20% de descuento en restaurantes y bares adheridos. (Chequeá siempre el tope de reintegro vigente por transacción, que suele rondar los $10.000).

20% de descuento en restaurantes y bares adheridos. (Chequeá siempre el tope de reintegro vigente por transacción, que suele rondar los $10.000). Productos Regionales: 20% de ahorro para compras de productos locales.

20% de ahorro para compras de productos locales. Parques y Espectáculos: Beneficios puntuales en entradas y tickets.

¿Cómo acceder a los beneficios? Paso a paso

Para no perderte ninguna de estas oportunidades, asegurate de tener todo listo antes de reservar:

1. Si ya sos cliente BNA: Verificá tener la app BNA+ actualizada y tus tarjetas de crédito vinculadas a MODO. Buscá los prestadores turísticos adheridos en la web oficial del banco o en la plataforma “Tienda BNA Viajes”, donde las ofertas de cuotas suelen aplicarse automáticamente.

2. Si NO sos cliente: Podés abrir una caja de ahorro gratuita a través de la aplicación BNA+ en pocos minutos. Al ser una cuenta digital, te permite acceder a la tarjeta de débito virtual y empezar a operar, aunque para los créditos y cuotas mayores vas a necesitar calificación crediticia previa.

Conclusión: ¿Conviene usar Viaja+?

Definitivamente sí. En un verano donde los precios en la Costa Atlántica, la Patagonia y el Norte se han actualizado fuertemente, la posibilidad de financiar hoteles y paquetes en 12 cuotas sin interés es una ventaja financiera que supera a cualquier descuento de pago en efectivo. Si bien no es el “regalo” del 50% que ofrecía el antiguo Previaje, es una herramienta financiera sólida para hacer viable el descanso en 2026 sin descapitalizarse hoy.