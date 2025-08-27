banner ad

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026

Por primera vez en 51 años, la Televisión Pública Argentina no transmitirá la Copa del Mundo 2026.

El Gobierno de Milei ha confirmado que no adquirirá los derechos de transmisión del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión se justifica en términos económicos, ya que la inversión requerida asciende a aproximadamente 7 millones de dólares .

Esta medida interrumpe una tradición que comenzó en 1974, cuando la TV Pública comenzó a transmitir los partidos del Mundial de Alemania. Desde entonces, el canal estatal ha sido el principal medio de acceso gratuito a los partidos de la selección argentina en cada Copa del Mundo. La decisión se enmarca en un contexto de ajustes en los medios estatales, buscando reducir gastos innecesarios .

Aunque la decisión ya está tomada, el gobierno tiene tiempo hasta diciembre para cambiar de idea, en caso de que lo considere necesario.

Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre los aficionados al fútbol, que temen que el acceso al Mundial se vea limitado. Hasta el momento, no se han anunciado alternativas para la transmisión gratuita de los partidos en televisión abierta

