¿Podría repetirse el meteotsunami en la Provincia de Buenos Aires? Lo que dicen los expertos

Tras el impactante fenómeno ocurrido este lunes 12 de enero, que dejó un saldo trágico en Santa Clara del Mar y heridos en Mar del Plata, la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿estamos ante un evento aislado o podría volver a ocurrir en las próximas horas? Analizamos los datos del Servicio de Hidrografía Naval y las condiciones meteorológicas actuales para entender el riesgo real en la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué pasó realmente este lunes en la costa bonaerense?

Lo que muchos turistas calificaron inicialmente como una “ola gigante” o “mini tsunami” fue, técnicamente, un meteotsunami. A diferencia de los tsunamis tradicionales provocados por sismos, este fenómeno es de origen puramente meteorológico. Se produce cuando hay cambios bruscos y rápidos en la presión atmosférica (generalmente asociados a líneas de inestabilidad o tormentas fuertes) que “empujan” el agua hacia la costa, amplificándose al llegar a zonas de baja profundidad.

El evento del 12 de enero sorprendió por su magnitud, alcanzando alturas superiores a los 5 metros en algunos puntos de impacto, afectando principalmente a Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y zonas de Mar del Plata.

Alerta meteorológica: ¿Existe riesgo de un nuevo meteotsunami hoy?

Para responder a esto, hay que mirar el pronóstico inmediato. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este martes 13 de enero una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de la costa atlántica. Esto es un dato clave: las condiciones de inestabilidad atmosférica —el “combustible” de los meteotsunamis— siguen presentes.

Si bien los expertos del INIDEP y geólogos del CONICET aclaran que la “sincronía perfecta” necesaria para que se genere una ola de estas características es inusual y poco frecuente, la persistencia del mal tiempo obliga a no bajar la guardia. No se puede predecir un meteotsunami con la misma antelación que una lluvia, pero el riesgo disminuye drásticamente a medida que la presión atmosférica se estabiliza, algo que se espera recién para el miércoles 14 con la mejora del clima.

Señales de advertencia: Cómo anticiparse en la playa

Dado que estos eventos ocurren en cuestión de minutos, la observación directa es tu mejor herramienta de seguridad. Prestá atención a estas señales, especialmente si hay tormenta en las cercanías:

Retirada inusual del mar: Si ves que el agua se retira rápidamente (más allá de una bajamar normal) o “baja” de golpe, alejate inmediatamente de la orilla. El agua suele regresar con violencia.

Si ves que el agua se retira rápidamente (más allá de una bajamar normal) o “baja” de golpe, alejate inmediatamente de la orilla. El agua suele regresar con violencia. Cambios de presión: Si sentís un “taponamiento” repentino en los oídos o un cambio brusco en la dirección del viento coincidiendo con nubes de tormenta, es señal de inestabilidad fuerte.

Si sentís un “taponamiento” repentino en los oídos o un cambio brusco en la dirección del viento coincidiendo con nubes de tormenta, es señal de inestabilidad fuerte. Ruido extraño: Un sonido similar al de un motor o un tren proveniente del mar puede indicar el acercamiento de una onda mayor.

Recomendaciones oficiales para turistas y locales

Ante la vigencia de la alerta amarilla y el antecedente inmediato, Defensa Civil y las autoridades locales recomiendan:

No ingresar al mar ni permanecer en la orilla ante la presencia de tormentas eléctricas o vientos fuertes, incluso si no llueve en tu ubicación exacta.

ni permanecer en la orilla ante la presencia de tormentas eléctricas o vientos fuertes, incluso si no llueve en tu ubicación exacta. Respetar las indicaciones de los guardavidas y las banderas de estado del mar.

Evitar zonas de escolleras y rocas, donde el impacto de una ola repentina es más peligroso y letal, como lamentablemente ocurrió en Santa Clara.

Aunque la probabilidad estadística de dos eventos de gran magnitud en días consecutivos es baja, la prudencia es la única certeza hasta que el frente de tormenta actual termine de desplazarse por completo de la región.