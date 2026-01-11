¿Caribe o Mar del Plata? La playa de agua turquesa a 40 minutos del centro que es furor este 2026

Olvídate de las carpas amontonadas y el ruido del centro. Hay un rincón al sur de “La Feliz” que se volvió viral en los últimos días por un fenómeno que pocos creían posible en nuestra costa: aguas cristalinas, tonos turquesas y acantilados de película. Si estás planeando tu escapada o ya estás en la ciudad, este es el dato que necesitás para tu próximo día de playa.

El secreto viral del verano 2026

En los primeros días de enero de 2026, las redes sociales (especialmente TikTok e Instagram) estallaron con videos que mostraban una playa argentina con un parecido asombroso al sur de Brasil. No es edición ni filtros exagerados: se trata de las Playas de los Acantilados.

Ubicadas a unos 15 o 20 kilómetros al sur del faro, estas playas ofrecen un paisaje totalmente distinto. La ausencia de escolleras de piedra y la geografía abierta permiten que, bajo ciertas condiciones climáticas, el mar se limpie y refleje un color celeste verdoso que enamora a los turistas.

¿Por qué el agua se ve turquesa?

No es magia, es naturaleza. Este fenómeno, que se ha repetido con intensidad este verano debido a las altas temperaturas (con el mar alcanzando los 22°C) y periodos de vientos calmos, ocurre cuando:

Hay poco viento: Al disminuir el oleaje, la arena del fondo no se remueve, quedando asentada.

Al disminuir el oleaje, la arena del fondo no se remueve, quedando asentada. Marea baja y sol pleno: La luz penetra mejor en el agua calma, revelando el fondo arenoso y creando ese efecto visual turquesa.

Dato clave: Para vivir esta experiencia, te conviene chequear el pronóstico. Buscá días con “viento calmo” o suave del sector oeste/norte y cielo despejado.

Cómo llegar

Si querés escapar del gentío de Playa Grande o la Bristol, anotá esta hoja de ruta actualizada a enero 2026.

🚗 En auto

Es muy sencillo. Tenés que tomar la Ruta 11 (Paseo Costanero Sur) con dirección a Miramar. Pasás el Faro de Punta Mogotes y seguís unos 10-15 minutos más. Vas a ver los acantilados a tu izquierda. Hay varias bajadas públicas; algunas son simples senderos y otras tienen escaleras más estructuradas.

🚌 En colectivo (Transporte Público)

Tenés dos opciones principales que te dejan sobre la Ruta 11, justo en las bajadas:

Línea 221 (Costa Azul): Es el servicio rápido interurbano que une Mar del Plata con Miramar o Santa Clara. El boleto para este tramo ronda los $1.700 – $2.000 ARS (precio estimado enero 2026, llevá cambio o tarjeta cargada por las dudas). Tiene frecuencia y es cómodo.

Es el servicio rápido interurbano que une Mar del Plata con Miramar o Santa Clara. El boleto para este tramo ronda los (precio estimado enero 2026, llevá cambio o tarjeta cargada por las dudas). Tiene frecuencia y es cómodo. Línea 511 (Ramal Chapadmalal): Es el urbano (color azul). Te deja en la zona y se abona con SUBE. El recorrido es un poco más lento pero es una opción económica y confiable.

Tips de supervivencia para Acantilados

A diferencia de las playas del centro, acá la onda es más “salvaje” y natural. Para que no te falte nada:

Llevá tu propia sombra: En las bajadas públicas no hay alquiler de sombrillas ni carpas. El sol pega fuerte y no hay edificios que den sombra. Heladerita obligatoria: Si bien hay paradores privados cercanos (como el famoso Luna Roja un poco más al sur), si bajás en los sectores públicos, no vas a tener chiringuitos al lado de la lona. Llevá agua fría y comida. Ojo con la marea: En algunas zonas, cuando sube la marea, la playa se reduce bastante contra el acantilado. Revisá la tabla de mareas para ir cuando está bajando y tener kilómetros de arena para vos. Bajadas: Algunas son empinadas. Si vas con niños pequeños o personas mayores, buscá las bajadas principales que suelen estar mejor mantenidas.

¿Vale la pena ir?

Definitivamente sí. Aunque el “efecto caribe” depende del clima del día, la tranquilidad, la inmensidad de los acantilados y la desconexión que se siente a solo 35 minutos de la ciudad hacen que sea el plan perfecto para renovar energías este verano. ¡No te olvides de llevarte tu basura para mantener este paraíso limpio!