Cuenta DNI Vouchers Navidad: cómo ahorrar hasta un 40% en las fiestas

Este diciembre de 2025, el Banco Provincia renovó sus beneficios con una propuesta agresiva para cuidar el bolsillo de los bonaerenses. Si estás buscando información sobre Cuenta DNI vouchers navidad, aquí te contamos todo lo que necesitás saber. La billetera digital lanzó la campaña “MeSumo Navidad” y un calendario especial de descuentos para la mesa dulce, los regalos y el asado de Nochebuena.

A continuación, te detallamos cómo funcionan los nuevos cupones, qué día es el descuento masivo en carnicerías y el cronograma completo para aprovechar al máximo tu aguinaldo.

🚨 Urgente: Vouchers de “MeSumo Navidad”

La gran novedad de este fin de año es el sistema de vouchers progresivos. Estos cupones permiten obtener reintegros adicionales acumulables con otras promociones. Presta atención a las fechas porque los plazos son estrictos.

¿Cuándo se canjean? Tienes tiempo del 1 al 10 de diciembre para canjear tus puntos o solicitar el voucher desde la aplicación (o hasta agotar stock). Si estás leyendo esto hoy, ¡corre a la app!

Los cupones canjeados son válidos para compras realizadas entre el 15 y el 30 de diciembre.

Los montos: 20% de ahorro: Tope de reintegro de $10.000. 30% de ahorro: Tope de reintegro de $20.000. 40% de ahorro: Tope de reintegro de $30.000.



Dato clave: Estos vouchers se pueden utilizar en cualquier comercio que cobre con QR de Cuenta DNI y son acumulables con otros beneficios vigentes.

🥩 El “Súper Sábado” de Carnicerías: 20 de Diciembre

Para la cena de Navidad, Banco Provincia activó una fecha especial que reemplaza a los beneficios habituales de fin de semana en este rubro. Agéndalo, porque será el día más fuerte para comprar el asado.

Fecha: Sábado 20 de diciembre.

Sábado 20 de diciembre. Descuento: 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Nuevo Tope: Se elevó a $7.000 por persona .

Se elevó a . ¿Cuánto comprar? Para aprovechar el reintegro máximo, tu compra debe rondar los $20.000.

🛒 Calendario Semanal de Supermercados (Diciembre 2025)

Además de los vouchers, la estrategia para ahorrar en la canasta navideña requiere saber qué día ir a cada cadena. Aquí el resumen para diciembre:

Lunes

Supermercados DIA: 20% de descuento. Tope de reintegro de $8.000 por semana (compras superiores a $20.000).

Martes

Nini Mayorista: 15% de ahorro con tope de $20.000 (ideal para compras grandes de bebidas y pan dulce).

Vital: 20% de ahorro (también vigente los domingos) con tope de $10.000.

Miércoles

Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro (sirve para compras muy grandes).

Coto: 20% de descuento sin tope de reintegro.

Toledo: 20% de descuento sin tope (también sábados y domingos).

Jueves a Sábado

ChangoMás: 15% de descuento sin tope de reintegro.

🎁 Regalos y Especiales: Dónde comprar

Si todavía te faltan los regalos del arbolito, ten en cuenta estos rubros que mantienen beneficios durante todo el mes:

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope semanal de $6.000. Excelente opción para regalar artesanías o productos regionales.

todos los días. Tope semanal de $6.000. Excelente opción para regalar artesanías o productos regionales. Librerías: 10% de ahorro los lunes y martes (sin tope).

10% de ahorro los lunes y martes (sin tope). Indumentaria y Deportes: Del 20 al 23 de diciembre, habrá un especial del 20% de ahorro y cuotas sin interés (en este caso, generalmente aplica con tarjetas de crédito del banco, verifica en la app si tu comercio acepta pago con Clave DNI para este beneficio).

Consejos para que no te fallen los descuentos

Dinero en cuenta: Recuerda que para usar Cuenta DNI debes tener saldo suficiente en tu caja de ahorro. No sirve si pagas con tarjeta de crédito/débito cargada en la app (salvo que la promo especifique lo contrario). Clave DNI vs. QR: La mayoría de los reintegros funcionan con pago QR, pero asegúrate de que el comerciante tenga el cartel de “Cuenta DNI” y no solo el de Mercado Pago, ya que a veces los lectores no son interoperables para las promociones bancarias específicas. Revisa el stock de Vouchers: Si no llegaste a canjear el cupón del 40%, intenta con el de 30% o 20%. Cualquier ahorro suma en estas fiestas.

Esta información está basada en los anuncios oficiales del Banco Provincia para diciembre de 2025. Las promociones pueden sufrir modificaciones por parte de la entidad, por lo que siempre recomendamos verificar la vigencia en la app antes de pagar.