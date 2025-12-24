¿Cuándo cobro el Plan Fomentar Empleo en diciembre de 2025 y cuánto es el monto?

Ignacio Hernández
anses fomentar empleo

El Ministerio de Capital Humano anunció el calendario de pagos del Plan Fomentar Empleo para diciembre de 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será la responsable de realizar las acreditaciones, las cuales varían según la modalidad de cobro elegida por cada beneficiario.

Calendario de pagos del Plan Fomentar Empleo

El calendario no se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), sino por la forma de cobro:

  • Miércoles 24 de diciembre de 2025: Beneficiarios que cobran a través de la billetera virtual BNA+.
  • Viernes 2 de enero de 2026: Beneficiarios que optaron por cajero humano o ventanilla.

Este pago de Fomentar Empleo corresponde a la cuota del mes de noviembre, ya que se liquida a mes vencido.

Fomentar Empleo permanece en $78.000

El monto de la cuota del Plan Fomentar Empleo se mantiene en el establecido por la Resolución 832/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por lo tanto, es de $78.000 para beneficiarios que realizan cursos presenciales o semipresenciales.

Desde septiembre de 2025, Capital Humano dejó de pagar por cursos virtuales, por lo que quienes elijan capacitaciones a distancia ya no perciben el beneficio económico. Sin embargo, estos cursos siguen disponibles en el Portal Empleo, aunque sin ayuda financiera.

Ante las consultas, desde el gobierno aclararon que Fomentar Empleo no es compatible con Acompañamiento Social ni Volver al Trabajo, programas que surgieron tras la eliminación de Potenciar Trabajo. Por esta razón, los titulares de esas asistencias no pueden participar del plan.

Puente al Empleo para lograr inserción laboral

Además de la formación, los beneficiarios del Plan Fomentar Empleo tienen la oportunidad de integrarse al mercado formal a través del Programa Puente al Empleo. Esta iniciativa fue reglamentada por la Resolución General Conjunta 5751/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Trabajo.

El programa otorga beneficios fiscales a las empresas que contraten a participantes de Fomentar Empleo, facilitando la conversión de un plan social en un empleo registrado con aportes y cobertura social.

Más leídas