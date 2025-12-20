Plan Volver al Trabajo Enero 2026: Fechas de cobro, montos y las nuevas exigencias de Capital Humano

¿Cuándo se cobra en enero? ¿Hay aumento confirmado? Todo lo que tenés que saber sobre el primer pago del año para los ex titulares del Potenciar Trabajo.

El inicio de 2026 llega con expectativas y dudas para los miles de beneficiarios del programa Volver al Trabajo. Mientras la inflación sigue marcando la agenda económica y otras prestaciones como la AUH y las jubilaciones reciben actualizaciones, los titulares de este plan social buscan certezas sobre su continuidad, el calendario de pagos y el monto que verán depositado en sus cuentas.

A continuación, analizamos la información actualizada al día de hoy para que sepas cuándo vas a cobrar y qué requisitos debés cumplir para no perder el beneficio.

¿Cuándo cobro Volver al Trabajo en enero 2026?

A diferencia de otras prestaciones de ANSES que se rigen por la terminación del DNI, el programa Volver al Trabajo (bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano) se abona habitualmente el quinto día hábil de cada mes.

Teniendo en cuenta los feriados de fin de año, el calendario estimado para enero se configura de la siguiente manera:

Fecha estimada de acreditación: Jueves 8 de enero de 2026.

Atención: Esta fecha responde al cálculo de días hábiles bancarios (descontando el feriado del 1° de enero y el fin de semana). Se recomienda siempre consultar el estado de la liquidación en la app Mi Argentina o en el sitio de ANSES 48 horas antes.

Monto congelado: ¿Cuánto se cobra en enero?

Una de las principales preocupaciones es el poder adquisitivo del beneficio. Para este mes de enero, el Ministerio de Capital Humano no ha anunciado aumentos ni bonos extraordinarios para este programa.

Monto a cobrar: $78.000 .

. Bono de fin de año: No está contemplado para este grupo.

Mientras que las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron ajustes recientes por inflación (llevando la AUH a más de $100.000 en mano), el monto de Volver al Trabajo se mantiene fijo en $78.000, valor que conserva desde su creación tras el desmantelamiento del Potenciar Trabajo.

El futuro del plan: ¿Hasta cuándo se paga?

Es fundamental recordar que la normativa vigente (Decreto 198/2024) establece un horizonte de finalización para este programa. Los pagos están garantizados, en principio, hasta mayo de 2026.

¿Qué va a pasar después?

El Gobierno avanza en su intención de reemplazar gradualmente los planes sociales directos por un sistema de “vouchers” de capacitación. Esto significa que:

El objetivo es subsidiar la formación laboral y no la persona directamente.

Se busca que los beneficiarios se inserten en el mercado privado mediante cursos obligatorios.

Requisitos obligatorios para seguir cobrando

Para evitar bajas o suspensiones en este inicio de año, es vital mantener al día tus datos y participación. Capital Humano ha endurecido los controles de contraprestación.

Lo que tenés que verificar hoy mismo:

Portal Empleo: Tu CV y datos personales deben estar actualizados en portalempleo.gob.ar.

Tu CV y datos personales deben estar actualizados en portalempleo.gob.ar. Cursos y Formación: Si fuiste notificado para realizar un curso de capacitación, la asistencia es obligatoria. La no participación es causal de suspensión de pago.

Si fuiste notificado para realizar un curso de capacitación, la asistencia es obligatoria. La no participación es causal de suspensión de pago. Información de contacto: Asegurate de que tu teléfono y mail en Mi ANSES sean los correctos, ya que es la vía por la cual el Ministerio comunica las novedades.

Tabla comparativa: Volver al Trabajo vs. AUH (Enero 2026)

Prestación Monto Enero 2026 ¿Tiene aumento? Fecha de cobro Volver al Trabajo $78.000 No (Fijo) 5° día hábil (aprox. 08/01) AUH Variable (+ $100k) Sí (2,5% movilidad) Según DNI (desde el 09/01) Tarjeta Alimentar Según cant. hijos Sin cambios recientes Junto con AUH

¿Cómo chequear si estoy activo?

Si tenés dudas sobre tu estado en el programa, podés realizar la consulta rápida de la siguiente manera:

Ingresá a Mi Argentina o Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigite a la sección “Mis Cobros”. Verificá que figure la liquidación correspondiente al período Diciembre 2025 (que se paga en enero 2026).

Si el pago no figura o tu cuenta aparece suspendida, deberás reclamar ante la Secretaría de Trabajo o validar si adeudas alguna contraprestación obligatoria.