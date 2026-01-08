Pesca Verano 2026: dónde está el pique en la Provincia de Buenos Aires

El arranque de la temporada 2026 trajo novedades importantes para los pescadores deportivos bonaerenses. Desde la actualización de los costos de las licencias hasta un panorama climático cambiante en la Costa Atlántica tras los últimos temporales, salir preparado es clave para evitar multas y asegurar el pique.

A continuación, un informe detallado con todo lo que tenés que saber antes de armar el equipo este fin de semana del 10 y 11 de enero.

Licencias 2026: Nuevos valores y trámite obligatorio

Uno de los temas más comentados en los foros de pesca en los últimos días es el fuerte incremento en el valor de los permisos, que en algunos casos supera el 400% respecto al año pasado. El Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) ya actualizó el tarifario para este año.

Valores vigentes (Enero 2026):

Licencia No Federada (Anual): $5.005 (aprox. 18,20 UT).

$5.005 (aprox. 18,20 UT). Licencia Federada (Clubes): $2.502,50.

$2.502,50. Licencia Turística (20 días): $1.815.

$1.815. Jubilados, Pensionados, Discapacitados y Menores de 14 años: Sin cargo (pero es obligatorio tramitarla igual).

Dato clave: La licencia es personal e intransferible. Podés tramitarla y descargarla directamente desde el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario. Llevá siempre el comprobante digital o impreso junto con tu DNI, ya que los controles de Fauna se intensificaron en rutas de acceso a lagunas y costa.

Vedas activas: Atención con la Tararira

Aunque estemos en pleno verano, recordá que la veda de tararira sigue vigente hasta el 31 de enero de 2026. Esta medida busca proteger el desove de la especie, que viene recuperándose lentamente en varios espejos de agua.

Reglamento para Enero:

Días permitidos: Solamente sábados, domingos y feriados .

Solamente . Modalidad: Únicamente pesca con caña (spinning, fly cast o bait cast).

Únicamente pesca con caña (spinning, fly cast o bait cast). Cupo: Se permite la extracción de hasta 3 ejemplares por pescador y por día (solo en enero).

Se permite la extracción de hasta por pescador y por día (solo en enero). Talla mínima: 40 cm de longitud total.

40 cm de longitud total. Prohibición: Pesca nocturna en cualquier ámbito de agua interior.

Lagunas y Ríos: Dónde está el pique hoy

El calor de enero suele complicar la pesca de pejerrey, pero este 2026 viene dando sorpresas agradables.

Laguna Los Chilenos: Es la estrella del momento. Se están logrando cuotas de pejerrey de muy buen porte, pescando a flote con brazoladas de 60 cm. Ideal ir bien temprano.

Es la estrella del momento. Se están logrando cuotas de pejerrey de muy buen porte, pescando a flote con brazoladas de 60 cm. Ideal ir bien temprano. Río de la Plata y Delta: El panorama es alentador para la variada de verano. En la zona del Guazú y el Paraná de las Palmas, las bogas están firmes, acompañadas de doradillos y algunos cachorros de surubí.

El panorama es alentador para la variada de verano. En la zona del Guazú y el Paraná de las Palmas, las están firmes, acompañadas de doradillos y algunos cachorros de surubí. Chascomús y Junín: Para este fin de semana se esperan máximas de 26°C a 28°C, un alivio térmico que puede reactivar la actividad del pejerrey si se busca en las horas más frescas de la mañana.

Costa Atlántica: Post-temporal y mareas para el fin de semana

La primera semana de enero fue dura para la pesca de costa, especialmente en el Partido de la Costa (San Clemente, Santa Teresita), donde las tormentas y sudestadas complicaron el estado del mar y causaron daños en algunas estructuras costeras.

Sin embargo, para este fin de semana del 10 y 11 de enero, las condiciones tienden a estabilizarse, con vientos rotando y bajando intensidad.

Pronóstico y Tabla de Mareas (Referencia: Mar del Plata)

La luna estará en Cuarto Menguante, una fase tradicionalmente considerada buena para la pesca variada.

Día Pleamar (Marea Alta) Bajamar (Marea Baja) Clima Pronosticado Sábado 10 00:55 / 12:42 06:30 / 20:15 22°C – Nublado/Lluvias aisladas Domingo 11 01:42 / 13:53 07:33 / 20:51 25°C – Parcialmente nublado

Recomendación: Si vas a la costa, buscá la variada de verano (corvinas rubias, chuchos y bagres de mar) en las horas de pleamar, sobre todo al atardecer cuando baja la actividad de los bañistas.

Consejos finales para salir este fin de semana

Documentación: No te olvides la licencia 2026; las multas por falta de permiso son severas y se calculan en unidades fijas de combustible.

No te olvides la licencia 2026; las multas por falta de permiso son severas y se calculan en unidades fijas de combustible. Hidratación: Aunque el sábado refresque un poco, el sol de enero pega fuerte. Llevá gorro, lentes y mucha agua.

Aunque el sábado refresque un poco, el sol de enero pega fuerte. Llevá gorro, lentes y mucha agua. Cuidado del recurso: Si pescás tarariras fuera del cupo o talla, devolvelas con el menor daño posible. El futuro de la pesca depende de lo que cuidemos hoy.

¡Buena pesca y a disfrutar del fin de semana!

Este video ofrece un reporte actualizado al 7 de enero de 2026 sobre el estado del pique en lagunas, ríos y la costa atlántica tras el último temporal.