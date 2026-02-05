Peajes en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuándo se implementará el pago con QR y tarjetas de débito y crédito?

Vivimos en un 2026 donde la billetera física es casi un objeto de museo. El argentino promedio sale de su casa con el celular en la mano y resuelve su vida financiera con un escaneo o un contactless. Compramos el pan, pagamos el estacionamiento y transferimos dinero en segundos. Sin embargo, al viajar por las rutas de la Provincia de Buenos Aires, entramos en una suerte de túnel del tiempo.

A pesar de que el pago electrónico es el método preferido por la inmensa mayoría de los argentinos, las cabinas de AUBASA y los corredores provinciales siguen colgando el cartel de “Solo Efectivo” para quien no tiene TelePASE. Una situación que, a esta altura, resulta incomprensible y genera más de un dolor de cabeza.

Una “isla analógica” en un país digitalizado

La indignación de los usuarios no es caprichosa. Basta con mirar hacia los costados para ver que la Provincia de Buenos Aires se quedó atrás:

CABA (AUSA): Eliminó las barreras y el efectivo hace tiempo. Todo es digital.

Eliminó las barreras y el efectivo hace tiempo. Todo es digital. San Luis y Mendoza: Pioneras en sistemas flexibles donde el usuario elige cómo pagar sin trabas burocráticas, aceptan pago con QR además de tarjetas de débito y crédito.

Pioneras en sistemas flexibles donde el usuario elige cómo pagar sin trabas burocráticas, aceptan pago con QR además de tarjetas de débito y crédito. Córdoba: Implementó sistemas mixtos ágiles hace años.

Mientras tanto, en la Ruta 2, Ruta 11 o la Autopista La Plata, el conductor se ve obligado a realizar una logística previa al viaje que parece de otra época: ir al cajero automático específicamente para pagar el peaje. Con tarifas que han aumentado considerablemente este año, el volumen de billetes necesarios no es menor, lo que suma un riesgo de inseguridad y una pérdida de tiempo injustificable.

El “delirio” de la falta de implementación

Lo que más enoja a los bonaerenses es que la tecnología ya está disponible y masificada. No estamos pidiendo tecnología de la NASA, sino un posnet o un código QR estático pegado en la ventanilla, algo que cualquier vendedor ambulante ya tiene.

El reclamo se agrava cuando se notan las contradicciones del propio Estado provincial:

La paradoja de Cuenta DNI: La Provincia tiene una de las billeteras virtuales más exitosas del país. Hoy, un bonaerense puede usar la app del Banco Provincia para pagar impuestos, comprar carne con descuento e incluso hasta pagar en las agencias de Lotería.

La Provincia tiene una de las billeteras virtuales más exitosas del país. Hoy, un bonaerense puede usar la app del Banco Provincia para pagar impuestos, comprar carne con descuento e incluso hasta pagar en las agencias de Lotería. La desconexión: Resulta insólito que el mismo Estado que te permite apostar utilizando como medio de pago Cuenta DNI, no habilite esa misma herramienta (u otras billeteras privadas) para levantar una barrera en sus propias rutas. La infraestructura digital está, pero la decisión política de conectarla a las cabinas brilla por su ausencia.

¿Por qué no aceptan tarjeta ni QR todavía?

Si investigamos las razones detrás de esta negativa a modernizar la “ventanilla manual”, aparecen dos grandes factores, aunque ninguno convence al usuario que espera en la fila:

La “Falsa” demora: Las concesionarias suelen argumentar que el cobro con QR o tarjeta demora unos segundos más que el efectivo y genera congestión. Falso. Cualquiera que haya esperado a que el peajista busque cambio de un billete grande, o a que se le caigan las monedas al piso, sabe que el efectivo no es garantía de velocidad. Un “bip” de tarjeta es instantáneo. La estrategia del TelePASE forzoso: Esta es la razón más probable. La intención de fondo no es mejorar la experiencia del que paga manual, sino extinguirlo. Si le facilitan la vida al conductor ocasional poniendo un QR, este tiene menos incentivos para adherirse al TelePASE (Tag). Posiblemente el objetivo sea incomodar al usuario del efectivo para forzar la migración.

Lo que reclaman los usuarios hoy

La realidad es que no todos son viajeros frecuentes. El turista que va a la Costa una vez al año, o quien viaja por una urgencia, no debería ser castigado por no tener un sticker pegado en el parabrisas.

¿Qué falta para que se implemente?

Decisión política: Dejar de ver el cobro manual digital como un enemigo del TelePASE y verlo como un servicio al cliente.

Dejar de ver el cobro manual digital como un enemigo del TelePASE y verlo como un servicio al cliente. Conectividad en cabinas: Inversión mínima en redes para validar los pagos en tiempo real.

A febrero de 2026, la respuesta oficial sigue siendo el silencio o la sugerencia de “adherirse al débito automático”. Mientras tanto, los bonaerenses siguen frenando en los peajes más caros del país, bajando la ventanilla y entregando billetes de papel, preguntándose cuándo la Provincia decidirá finalmente entrar al Siglo XXI.