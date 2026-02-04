Cambios en la VTV 2026: quiénes no pagan el trámite y cómo pedir la exención en Provincia y CABA

Febrero de 2026 arranca con las plantas de verificación trabajando a pleno ritmo tras el recambio turístico. Sin embargo, en un contexto donde mantener el auto al día representa un costo significativo en la economía familiar, muchos conductores desconocen que pueden realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sin costo alguno. Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia de Buenos Aires, existen grupos específicos que están exentos del pago del trámite.

A continuación, desglosamos quiénes acceden a este beneficio y cómo gestionarlo correctamente para evitar sorpresas en la planta verificadora.

Frecuencia: ¿Cada cuánto tengo que ir a la planta de verificación vehicular?

Aquí radica una de las confusiones más comunes por los cambios recientes en la normativa.

CABA (Esquema Inteligente): 0 a 4 años: No verifican (si tienen menos de 60.000 km). 4 a 8 años: La oblea tiene vigencia de 2 años (siempre que tengan menos de 84.000 km). Más de 8 años o 84.000 km: Verificación anual .

Provincia de Buenos Aires: 0 a 2 años: No verifican. A partir de los 2 años: La verificación es obligatoria y anual para todos los vehículos particulares, sin importar el kilometraje.



Multas 2026: El riesgo de circular “sin VTV”

Circular con la VTV vencida o sin la oblea es una de las infracciones más caras, especialmente en territorio bonaerense, donde las unidades de multa (UF) están atadas al precio del combustible premium.

Multa en CABA: La sanción es de 100 UF. A valores de febrero, ronda los $ 79.850 .

La sanción es de 100 UF. A valores de febrero, ronda los . Multa en Provincia: Aquí el golpe al bolsillo es durísimo. La multa va de 300 a 1.000 UF. Esto significa que la sanción arranca en $ 542.100 y puede escalar hasta más de $ 1.800.000 según el criterio del juez de faltas y la reincidencia. Además, en PBA pueden retenerte la licencia de conducir.

Dato importante sobre el DNU y la “Nueva Ley”: Aunque a nivel nacional el DNU 70/2023 impulsó la digitalización total y la no obligatoriedad de portar documentos físicos si se muestran en “Mi Argentina”, la Provincia de Buenos Aires no adhirió plenamente a estos cambios operativos. En rutas bonaerenses, se recomienda tener la oblea pegada y el informe de inspección en papel para evitar demoras o discusiones con agentes de tránsito.

Calendario de Vencimientos 2026

El sistema funciona por el último número de la patente. Si tu oblea dice “Vence Febrero 2026”, en realidad tenés tiempo hasta el último día de ese mes.

Terminadas en 2: Vencen en Febrero .

Vencen en . Terminadas en 3: Vencen en Marzo .

Vencen en . Terminadas en 4: Vencen en Abril .

Vencen en . Terminadas en 5: Vencen en Mayo .

Vencen en . Terminadas en 6: Vencen en Junio .

Vencen en . Terminadas en 7: Vencen en Julio .

Vencen en . Terminadas en 8: Vencen en Agosto .

Vencen en . Terminadas en 9: Vencen en Septiembre .

Vencen en . Terminadas en 0: Vencen en Octubre .

Vencen en . Terminadas en 1: Vencen en Noviembre .

Vencen en . Diciembre y Enero: No tienen número asignado, se usan para “rezagados” o verificaciones voluntarias.

Costos VTV Febrero 2026: La brecha entre CABA y Provincia

La diferencia de precios es notable este año. Mientras CABA ajustó por inflación local, la Provincia de Buenos Aires aplicó aumentos ligados al valor de la Unidad Fija y convenios sindicales.

Tipo de Vehículo Costo aprox. CABA Costo aprox. PBA Motos $23.858,78 $ 38.801,03 Autos (hasta 2.500 kg) $63.453,61 $ 97.057,65 Vehículos Pesados (>2.500 kg) — $ 174.604,64

Exenciones en CABA: Jubilados y Discapacidad

En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa es clara respecto a la gratuidad. No se trata de evitar la inspección (que es obligatoria para circular), sino de la exención del arancel. Para este 2026, los grupos que no pagan son:

Jubilados y pensionados: Deben percibir el haber mínimo jubilatorio. En caso de cobrar más de una haber, la suma no debe superar el monto de dos jubilaciones mínimas. Además, el vehículo debe estar exento del pago de patente en CABA.

Deben percibir el haber mínimo jubilatorio. En caso de cobrar más de una haber, la suma no debe superar el monto de dos jubilaciones mínimas. Además, el vehículo debe estar exento del pago de patente en CABA. Personas con discapacidad: Titulares de vehículos que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Titulares de vehículos que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Vehículos de uso municipal: Bomberos, ambulancias y patrulleros.

El dato clave: La exención aplica a un solo vehículo por persona. Si tenés dos autos a tu nombre, el beneficio solo cubre uno.

Paso a paso para tramitar la exención en CABA

El trámite se digitalizó casi por completo para agilizar los tiempos:

Ingresá a la web oficial del Gobierno de la Ciudad (buenosaires.gob.ar). Al momento de solicitar el turno, seleccioná la opción de exención. El sistema te pedirá cargar fotos o escaneos de: DNI (ambos lados), Cédula Verde (ambos lados) y, según corresponda, el comprobante de haberes o el CUD. Si sos jubilado, es fundamental que la dirección del DNI coincida con la del título del automotor. Una vez validados los datos, recibirás la confirmación del turno bonificado por correo electrónico.

La situación en Provincia de Buenos Aires (PBA)

En territorio bonaerense, el sistema gestionado por el Ministerio de Transporte tiene criterios similares pero procesos distintos. Aquí, la gratuidad del trámite se enfoca principalmente en la discapacidad y el servicio público.

¿Quiénes no pagan en Provincia?

Personas con Discapacidad Motriz: Deben ser titulares del vehículo o demostrar que el auto es utilizado para su traslado (en caso de tutores o familiares directos). Es requisito excluyente presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Deben ser titulares del vehículo o demostrar que el auto es utilizado para su traslado (en caso de tutores o familiares directos). Es requisito excluyente presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Bomberos Voluntarios y Cruz Roja: Unidades afectadas al servicio.

Unidades afectadas al servicio. Vehículos municipales: Propiedad de los distintos municipios de la provincia.

Atención: A diferencia de CABA, en Provincia de Buenos Aires los jubilados y pensionados que no posean certificado de discapacidad deben abonar la tarifa completa, salvo que existan ordenanzas municipales específicas que indiquen lo contrario, algo poco frecuente.

Cómo gestionar el trámite gratuito en PBA

Entrá al portal oficial de la VTV de la Provincia de Buenos Aires. Registrá tu usuario (si es la primera vez en 2026) y cargá los datos del vehículo. Al solicitar el turno, el sistema no te pedirá el pago anticipado si declarás la condición de discapacidad, pero la validación es presencial. El día del turno, debés llevar en mano: CUD original y fotocopia, DNI del titular y conductor, y la documentación del vehículo. Si el trámite es por discapacidad, la exención se aplica en el momento de la facturación en ventanilla.

¿Auto nuevo? Cuándo te corresponde verificar

Es vital recordar que no todos los autos deben pasar por la planta. Según las normativas vigentes actualizadas recientemente:

Jurisdicción Antigüedad del Vehículo Situación CABA Hasta 4 años (o 60.000 km) Exento de hacer la VTV. Provincia Hasta 3 años Exento de hacer la VTV.

Si tu auto cae en estas categorías por ser 0km o seminuevo, no solo no pagás, sino que no debés asistir a la planta.

Evitá estafas digitales

En las últimas semanas se han reportado múltiples casos de sitios web falsos que cobran por “adelantado” o prometen turnos inmediatos. Recordá siempre: