Paro y movilización este viernes 27 contra la reforma laboral: Qué gremios adhieren y cómo afectará el transporte y los servicios

La tensión social escala en la Ciudad de Buenos Aires ante el inminente debate de la reforma laboral en el Senado. Para este viernes 27 de febrero, diversas organizaciones sindicales y movimientos sociales han convocado a una jornada de protesta que incluirá paros parciales y una masiva movilización hacia las inmediaciones del Congreso de la Nación. Aunque la cúpula de la CGT ha decidido volcar su estrategia hacia una presentación judicial el próximo lunes, un sector combativo del sindicalismo ha resuelto ganar la calle para intentar frenar la sanción de la ley.

Qué gremios confirmaron su adhesión al paro y la marcha

La convocatoria está encabezada por los sindicatos que integran el Frente de Sindicatos Unidos y las dos vertientes de la CTA (Autónoma y de los Trabajadores). Estos sectores rechazan de plano los puntos centrales de la reforma, como el fondo de cese laboral y la figura del trabajador independiente con colaboradores.

Gremios Estatales: ATE (Asociación Trabajadores del Estado) confirmó un paro de 24 horas a nivel nacional. Habrá guardias mínimas en hospitales y servicios esenciales, pero la atención en oficinas públicas como ANSES y diversos ministerios se verá seriamente afectada.

Docentes: CTERA y gremios universitarios se suman a la jornada con cese de tareas y movilización, lo que impactará en el normal dictado de clases en varios distritos del país y en las facultades nacionales.

Sectores de Transporte: Si bien la UTA y los gremios ferroviarios no han convocado a un paro total de actividades para garantizar el traslado de los manifestantes, sectores disidentes y líneas internas del Subte confirmaron que liberarán molinetes y realizarán cortes intermitentes de servicio durante el mediodía.

Camioneros: El sector liderado por Pablo Moyano confirmó su presencia en la movilización, aunque no habrá un cese total de la recolección ni de la logística, se espera una fuerte presencia de columnas de trabajadores en el centro porteño.

Cómo afectará el tránsito en el centro porteño

El Ministerio de Seguridad ha ratificado la vigencia del protocolo de orden público, por lo que se espera un fuerte despliegue de fuerzas federales para evitar el corte total de avenidas principales. Sin embargo, debido a la magnitud de la convocatoria, la zona del Congreso presentará serias complicaciones desde las primeras horas de la mañana.

El perímetro comprendido entre las avenidas Entre Ríos/Callao, Belgrano, Corrientes y la calle Riobamba será el área de mayor conflicto. Se recomienda a los conductores y usuarios de transporte público evitar la zona de Plaza de Mayo y el Eje Cívico de Avenida de Mayo desde las 10:00 hasta pasadas las 18:00.

El punto de conflicto: los artículos que rechazan los gremios

La protesta se centra en tres pilares de la reforma que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado:

El Fondo de Cese Laboral: Los gremios denuncian que este sistema, que reemplaza la indemnización tradicional por un aporte mensual del empleador, abarata el despido y precariza la estabilidad del empleo.

La ampliación del periodo de prueba: El proyecto busca extender de 3 a 6 meses (y hasta un año en PyMEs) el tiempo en que un trabajador puede ser despedido sin causa ni indemnización.

La esencialidad de servicios: Los sindicatos ven como un ataque al derecho de huelga la obligatoriedad de garantizar el 75% de prestación en sectores como educación, salud y transporte.

Qué servicios funcionarán normalmente

A pesar de la movilización, los bancos han confirmado que operarán en su horario habitual, aunque podrían verse afectados por dificultades en el traslado de caudales o personal si los cortes de tránsito se extienden. Por su parte, el comercio en las zonas alejadas al epicentro de la marcha funcionará con normalidad.

Para quienes deban realizar trámites en la zona del centro, es fundamental chequear las actualizaciones de las aplicaciones de tránsito en tiempo real, ya que el operativo de seguridad contempla desvíos de colectivos que afectarán a más de 30 líneas que circulan por la zona de Congreso.