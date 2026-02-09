Paro docente y tensión en las aulas: peligra el inicio de clases 2026 en la Provincia

El conflicto salarial escala a semanas de la vuelta a las escuelas. Gremios rechazan la oferta de la Provincia y lanzan medidas de fuerza que ponen en jaque el calendario escolar de marzo.

La cuenta regresiva para el ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires está marcada por la incertidumbre y el conflicto gremial. Hoy, lunes 9 de febrero, las escuelas bonaerenses amanecieron con medidas de fuerza que podrían ser el preludio de un inicio de clases complicado. El rechazo unánime del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a la última oferta salarial del gobierno de Axel Kicillof ha tensado la cuerda, y el fantasma de un “no inicio” para el próximo 2 de marzo cobra cada vez más fuerza.

Un febrero caliente: paro de 48 horas y movilizaciones

Mientras las familias intentan organizar la vuelta a la rutina, el escenario educativo se encuentra paralizado. Sectores disidentes y agrupaciones como la SUTEBA Multicolor han convocado a un paro de 48 horas para este lunes 9 y martes 10 de febrero, afectando principalmente las actividades administrativas, mesas de examen y las jornadas de planificación previas al ingreso de los alumnos.

A esto se suma una jornada de protesta nacional convocada para el miércoles 11 de febrero, a la que el FUDB (que nuclea a los gremios mayoritarios como SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) ha confirmado su adhesión. Las consignas son claras:

Rechazo a las reformas laborales que vulneren el Estatuto Docente.

Exigencia de una recomposición salarial que supere la inflación.

Defensa de la escuela pública y los regímenes previsionales.

Ver también: Escalafón Docente 2026 en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cobra un maestro en febrero y qué pasa con la paritaria?

La oferta rechazada: el “2%” que encendió la mecha

El punto de quiebre se dio la semana pasada, cuando el Ejecutivo provincial puso sobre la mesa una propuesta de aumento del 2% sobre los salarios de enero de 2026. La oferta fue calificada inmediatamente como “insuficiente” por los representantes sindicales, quienes argumentan que dicho porcentaje no logra ni siquiera empatar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el último trimestre.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), señalaron que la propuesta no impacta significativamente en el bolsillo de los docentes, especialmente en los cargos iniciales. Actualmente, un preceptor que recién se inicia percibe un salario que ronda los $642.000, mientras que un director de primera categoría supera el millón de pesos, cifras que los gremios consideran desfasadas frente a la canasta básica actual.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses 2026: Tras el rechazo, se define la fecha clave para los sueldos de febrero

Calendario escolar en riesgo: ¿Arrancan el 2 de marzo?

Oficialmente, el Calendario Escolar 2026 estipula que las clases en la provincia de Buenos Aires deben comenzar el lunes 2 de marzo. Sin embargo, la falta de acuerdo paritario abre un interrogante gigante sobre esa fecha.

Si bien el diálogo no está roto, los tiempos se acortan. La estrategia del gobierno provincial será convocar a una nueva reunión paritaria en los próximos días para intentar destrabar el conflicto antes de que las medidas de fuerza se extiendan al inicio del ciclo lectivo. Por su parte, los gremios advierten que sin una oferta superadora que contemple sumas al básico y cláusulas gatillo efectivas, el normal inicio de las clases no está garantizado.

Claves del conflicto docente hoy

Para entender la magnitud de la situación, hay que mirar los números y reclamos sobre la mesa:

Eje del Conflicto Situación Actual Oferta Salarial Provincia ofreció 2% de aumento (rechazado). Reclamo Gremial Recuperación real del salario vs. inflación y rechazo a reformas nacionales. Medidas de Fuerza Paro activo (9 y 10 de febrero) y movilización (11 de febrero). Inicio Oficial Fijado para el 2 de marzo, pero condicionado al acuerdo.

La situación es dinámica y se espera que en las próximas 72 horas haya novedades sobre una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo bonaerense. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en alerta, sabiendo que febrero será un mes clave para definir si marzo arranca con los chicos en las aulas o con los docentes en la calle.