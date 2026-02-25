Paritarias PBA: Paro docente confirmado, oferta rechazada y la trama detrás del 3% que trabó todo

La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios estatales alcanzó su punto máximo este martes. A menos de una semana del inicio programado de clases, el escenario es de ruptura total: no hubo acuerdo, la oferta salarial fue desestimada y los docentes no volverán a las aulas este lunes.

Si sos trabajador estatal o tenés hijos en edad escolar, la situación es crítica. Las negociaciones, que buscaban cerrar los números de febrero, fracasaron ante lo que los sindicatos califican como una propuesta “insuficiente” que no cubre la pérdida de poder adquisitivo acumulada en el arranque de 2026.

El nudo del conflicto: ¿Por qué rechazaron la oferta?

El Ministerio de Trabajo bonaerense intentó destrabar la paritaria mejorando la propuesta inicial del 2%, elevándola a un 3% para los haberes de febrero. Sin embargo, la letra chica de la oferta fue el detonante del rechazo unánime del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los estatales de la Ley 10.430.

El argumento gremial es técnico pero impacta directamente en tu bolsillo: al no calcularse sobre el sueldo de bolsillo real de enero, los gremios denuncian que el aumento del 3% tendría un impacto efectivo de apenas el 1,5% en el cobro final. Una diferencia que, en el contexto inflacionario actual, consideraron inaceptable.

Lunes 2 de marzo: No empiezan las clases

La consecuencia directa de la falta de acuerdo es el paro. Los sindicatos docentes (SUTEBA, FEB, UDOCBA, entre otros) ratificaron hace horas que no iniciarán el ciclo lectivo 2026 en la fecha estipulada.

Medida de fuerza: Paro total de actividades por 24 horas para el lunes 2 de marzo.

Paro total de actividades por 24 horas para el lunes 2 de marzo. Adhesión: Se espera un acatamiento masivo en escuelas públicas de toda la Provincia.

Se espera un acatamiento masivo en escuelas públicas de toda la Provincia. Movilización: Habrá marchas hacia la Gobernación en La Plata exigiendo una nueva convocatoria.

La bronca de los estatales y el “aumento vip”

Mientras la paritaria general está estancada, un dato encendió la mecha en las asambleas de ATE y UPCN. Se conoció el Decreto 72/2026, mediante el cual se oficializó un aumento del 5% para personal jerárquico y de Gabinete. Esta diferencia respecto al 3% ofrecido a la base de trabajadores generó un fuerte malestar y aceleró el pedido de ATE de una reapertura “urgente” de las discusiones.

Datos clave: La negociación en números

Punto de Conflicto Oferta del Gobierno (Feb) Reclamo de Gremios Situación Hoy (24/02) Aumento Salarial 3% (sobre base anterior) Superar inflación mensual RECHAZADO Impacto Real ~1,5% de bolsillo Recuperación plena En disputa Inicio de Clases Lunes 2 de Marzo Garantías salariales PARO CONFIRMADO Deuda Reclamada $22,2 billones (a Nación) Fondos propios Tensión Nación-PBA

La defensa de Kicillof: “Nos deben 22 billones”

Desde el Ejecutivo provincial, la respuesta ante la imposibilidad de mejorar la oferta es financiera y política. El gobierno de Kicillof sostiene que la administración nacional mantiene una deuda colosal con la Provincia por recortes de fondos coparticipables y transferencias no automáticas.

El Ministerio de Economía bonaerense asegura que la Nación adeuda $22,2 billones a la Provincia de Buenos Aires, una cifra que, según el gobierno provincial, asfixia las cuentas públicas e impide otorgar mayores aumentos. Sin embargo, para los trabajadores que acumulan una caída del poder adquisitivo superior al 13% en los últimos años, el argumento ya no alcanza para pagar las cuentas.

¿Cómo sigue tu semana?

Si sos empleado público, el escenario de cobro para los primeros días de marzo es incierto. Sin acta firmada, existen dos posibilidades:

Liquidación sin aumento: Cobrar lo mismo que en enero (con el riesgo de que la inflación coma tus ingresos). Aumento por decreto: Que el Gobernador decida pagar el 3% “a cuenta” de futuros acuerdos para evitar un cobro plano, aunque esto podría tensar aún más la relación política con los gremios.

Mantenete atento a las próximas 48 horas: si no hay un llamado de emergencia del Ministerio de Trabajo antes del viernes, el conflicto se profundizará con nuevas medidas de fuerza para la primera semana de marzo.