Paritarias Estatales y Docentes Bonaerenses: La Provincia confirmó un aumento que se cobrará en marzo

La tensión en la Provincia de Buenos Aires alcanzó un punto crítico este lunes. En medio de una negociación paritaria que no logra llegar a buen puerto, y ante la amenaza latente de que no inicien las clases el próximo 2 de marzo, el gobierno de Axel Kicillof tomó la decisión de liquidar un aumento del 1,5% “a cuenta” de un futuro acuerdo. La medida busca evitar que los salarios de los trabajadores estatales y docentes pierdan poder adquisitivo frente a la inflación de enero, pero no logra desactivar el malestar de los sindicatos, que exigen una recomposición mayor y advierten sobre la insuficiencia de las cifras manejadas en la mesa técnica.

El conflicto se precipitó luego de que el pasado jueves 12 de febrero, los representantes del Poder Ejecutivo presentaran una oferta de incremento salarial del 3% para febrero, la cual fue rechazada de manera unánime por los gremios docentes (reunidos en el FUDB) y los estatales de la Ley 10.430 (ATE, UPCN y FEGEPPBA). Para los trabajadores, la propuesta no solo es escasa, sino que “maquilla” números de acuerdos anteriores, resultando en un incremento real de bolsillo muy inferior al necesario para cubrir la canasta básica.

Fracaso en la paritaria: por qué se rechazó el 3% de aumento

La reunión paritaria del jueves fue clave para entender el escenario actual. El Ministerio de Economía bonaerense llegó a la mesa con una mejora respecto al ofrecimiento anterior (que había sido del 2%), elevando la cifra al 3% sobre los salarios de enero. Sin embargo, la letra chica de la propuesta encendió las alarmas en los sindicatos.

Según explicaron desde los gremios, la oferta del 3% incluye técnicamente un 1,5% que corresponde a un retroactivo ya otorgado en el periodo anterior. Esto significa que, en términos de “dinero nuevo” en el bolsillo del trabajador, el aumento real sería apenas del 1,5% para febrero. Teniendo en cuenta que la inflación de enero se ubicó en torno al 2,9%, los representantes sindicales consideraron que aceptar esa cifra implicaba convalidar una pérdida directa del poder de compra.

La postura de los gremios fue contundente:

FEGEPPBA y ATE: Calificaron la oferta de “insuficiente” y exigieron que la Provincia realice un mayor esfuerzo presupuestario antes de cerrar la liquidación de sueldos de febrero.

Calificaron la oferta de “insuficiente” y exigieron que la Provincia realice un mayor esfuerzo presupuestario antes de cerrar la liquidación de sueldos de febrero. Docentes (FUDB – FEB/SUTEBA): Rechazaron la propuesta por considerarla por debajo de las expectativas inflacionarias y advirtieron que, de no mejorar sustancialmente, peligra el inicio del ciclo lectivo 2026.

La decisión de Kicillof: pago a cuenta para “no perder contra la inflación”

Ante la falta de acuerdo y con los plazos administrativos de liquidación de haberes venciendo, el Gobierno provincial activó un mecanismo de emergencia. Según confirmaron fuentes oficiales a este medio, se instruyó a la Tesorería General para que proceda a liquidar los sueldos de febrero con un incremento del 1,5% a cuenta de paritarias.

Esta decisión unilateral intenta poner un “piso” a la caída del salario real mientras continúan las negociaciones. Desde la Gobernación sostienen que la prioridad es que los trabajadores perciban una mejora inmediata, aunque no sea la definitiva, para mitigar los efectos del ajuste nacional y la suba de precios. Sin embargo, esta maniobra también es leída políticamente como un intento de descomprimir la tensión con los docentes a menos de dos semanas del arranque de las clases.

Es importante aclarar que este pago no cierra la paritaria. La discusión sigue abierta y los gremios esperan una nueva convocatoria para los próximos días, donde buscarán elevar ese porcentaje para acercarse, al menos, al 4% o 5% que permita recuperar lo perdido en el primer bimestre del año.

Escala Salarial Docente: ¿Cómo quedan los sueldos en febrero?

La preocupación principal de los miles de docentes bonaerenses es saber cuánto cobrarán efectivamente el próximo mes. Si bien la oferta del 3% fue rechazada, los números presentados en la mesa paritaria sirven de referencia para entender lo que está en juego. A continuación, detallamos cómo quedarían los salarios de bolsillo aproximados si se aplicara la propuesta completa del gobierno (que los gremios buscan superar):

Cargo / Categoría Salario Estimado (con oferta 3%) Situación Actual Preceptor (Inicial) $652.084 Rechazado (se cobra pago a cuenta) Preceptor (Máxima Antigüedad) $732.326 Rechazado (se cobra pago a cuenta) Maestro de Grado (Jornada Simple) $762.188 Rechazado (se cobra pago a cuenta) Maestro de Grado (Jornada Completa) $1.501.384 Rechazado (se cobra pago a cuenta) Profesor (20 Módulos) $969.256 Rechazado (se cobra pago a cuenta)

Atención: Estos montos son estimaciones basadas en la oferta oficial rechazada. Al liquidarse solo el 1,5% a cuenta, los montos depositados en las cuentas sueldo los primeros días de marzo serán levemente inferiores a los de esta tabla, a menos que se logre un acuerdo de último momento en los próximos 10 días.

El conflicto docente y el riesgo del “No Inicio” de clases

El escenario para el lunes 2 de marzo es incierto. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios con mayor representación en el interior de la provincia, ya ha manifestado su voluntad de definir medidas de fuerza si no hay una propuesta superadora.

La frase que resuena en los pasillos de las escuelas y delegaciones es clara: “Sin salarios dignos, no hay inicio de clases”. A diferencia de años anteriores, donde la negociación solía cerrarse sobre la hora pero con aceptación, el clima en las bases docentes este 2026 es de mayor hartazgo debido a la acumulación de pérdida salarial durante el último año.

El gobierno de Kicillof apuesta al diálogo y recuerda que durante sus primeros seis años de gestión no hubo paros por conflictos provinciales al inicio del ciclo lectivo. Romper esa racha sería un golpe político fuerte en un año que se perfila complejo en materia económica.

Próximos pasos: Cronograma y fechas clave

Para el trabajador estatal, médico, enfermero, policía o docente que está revisando su home banking con preocupación, estas son las fechas y claves a tener en cuenta en lo inmediato:

Nueva convocatoria: Se espera que el Ministerio de Trabajo llame a los gremios entre este miércoles y el viernes para una nueva reunión técnica.

Se espera que el Ministerio de Trabajo llame a los gremios entre este miércoles y el viernes para una nueva reunión técnica. Cierre de liquidaciones: La Provincia tiene hasta el 20 de febrero aproximadamente para cargar las novedades salariales si quiere que impacten en el cobro del 1 al 5 de marzo. Cualquier acuerdo posterior a esa fecha se cobraría por “alcance” o planilla complementaria.

La Provincia tiene hasta el 20 de febrero aproximadamente para cargar las novedades salariales si quiere que impacten en el cobro del 1 al 5 de marzo. Cualquier acuerdo posterior a esa fecha se cobraría por “alcance” o planilla complementaria. Asambleas Escolares: Durante la última semana de febrero, los docentes votarán en las escuelas la aceptación o rechazo de la eventual nueva oferta.

La recomendación para todos los agentes de la administración pública bonaerense es mantenerse en estado de alerta y consultar con sus delegados las novedades minuto a minuto. El pago “a cuenta” garantiza que habrá un mínimo aumento en el próximo cobro, pero la batalla por una recomposición que verdaderamente le gane a la inflación recién comienza.