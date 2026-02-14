¡Urgente Estatales y Docentes! aumento por decreto y se define cuándo inician las clases: Mirá cuánto cobrarás en marzo

La tensión salarial en la Provincia de Buenos Aires ha escalado a un punto crítico este 14 de febrero de 2026. Lo que debía ser una negociación técnica para recomponer los haberes ante la inflación, terminó en una ruptura parcial que pone en jaque el normal funcionamiento de la administración pública y, fundamentalmente, el inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo.

Mientras los sindicatos rechazan las ofertas por considerarlas insuficientes frente al costo de vida, el Gobierno bonaerense ha decidido activar un mecanismo de emergencia: pagar aumentos por decreto a cuenta de futuros acuerdos. Si sos docente, auxiliar, médico, policía o empleado administrativo de la Ley 10.430, esta información es vital para tu economía doméstica. A continuación, te explicamos en detalle qué vas a ver reflejado en tu cuenta sueldo y por qué el conflicto podría profundizarse la próxima semana.

El rechazo del 3 %: La oferta que encendió la mecha

La última reunión paritaria en La Plata dejó un saldo negativo. Los representantes del Ejecutivo provincial pusieron sobre la mesa una propuesta de aumento salarial del 3 % para los haberes de febrero. La respuesta del arco gremial —encabezado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la Federación de Gremios Estatales (FeGePBA)— fue un rechazo categórico.

El argumento central de los trabajadores es que aceptar ese porcentaje implica convalidar una pérdida directa del poder adquisitivo. Los gremios exigen que la pauta salarial no solo empate a la inflación mensual, sino que incluya un esquema de recuperación de lo perdido durante el último trimestre de 2025. “No podemos aceptar sumas que nos dejen por debajo de la línea de pobreza”, advirtieron desde los sectores más combativos, señalando que la canasta básica en distritos del interior como Tandil, Bahía Blanca o Mar del Plata ha subido por encima de la media.

La decisión del Gobierno: Pagar “a cuenta” para descomprimir

Ante el estancamiento de la negociación y con los tiempos administrativos de liquidación agotándose, la Provincia optó por una maniobra unilateral para inyectar dinero en los bolsillos de los trabajadores. Es crucial que prestes atención a los siguientes ítems:

Nuevo adelanto del 1,5 %: Se liquidará un incremento a cuenta de la futura paritaria. Este monto impactará en los sueldos que se cobran en los primeros días de marzo .

Se liquidará un incremento a cuenta de la futura paritaria. Este monto impactará en los sueldos que se cobran en los . El 4,5 % ya consolidado: Recordemos que los estatales ya percibieron un aumento retroactivo correspondiente a enero. Sin embargo, ese monto fue rápidamente absorbido por los aumentos en servicios y transporte.

El objetivo oficial es evitar que el salario de febrero quede “congelado” respecto al mes anterior, aunque los sindicatos ya avisaron que tomarán ese dinero “a cuenta” sin que esto signifique aceptar el cierre de la discusión.

Tabla: Así quedan los aumentos confirmados y en disputa

Para que no te confundas con tantos anuncios y desmentidas, hemos preparado este cuadro resumen con la situación real de tu salario al día de hoy:

Concepto / Ítem Porcentaje Estado Actual Impacto en Bolsillo Aumento Enero 4,5 % Pagado Ya liquidado (incluyó retroactivo). Oferta Febrero 3 % RECHAZADA El Gobierno lo ofreció, los gremios dijeron NO. Adelanto Decreto 1,5 % Confirmado Se cobra a principios de marzo 2026. Cláusula Gatillo N/A En disputa Gremios exigen su retorno inmediato.

Docentes y Auxiliares: ¿Peligra el inicio de clases el 2 de marzo?

Este es el punto que genera mayor preocupación en las familias bonaerenses. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y SUTEBA han endurecido su discurso. Las asambleas distritales están votando mandatos que van desde movilizaciones hasta un paro por tiempo indeterminado si no aparece una oferta superadora antes del cierre de febrero.

“Sin salarios dignos, no hay inicio de clases”, es la consigna que empieza a resonar. La situación es compleja también para los auxiliares de educación, cuyos salarios básicos suelen ser los más rezagados de la administración pública. Si no hay porteros ni cocineros, las escuelas tampoco pueden abrir, sumando un factor extra de presión al Gobierno de Kicillof.

Salud y Administración Central: El reclamo de la Ley 10.430

Más allá de las aulas, el malestar se extiende a los hospitales y oficinas públicas. Los profesionales de la salud agrupados en CICOP se declararon en estado de alerta, advirtiendo sobre la crisis de recursos humanos en las guardias. Por su parte, los trabajadores administrativos de la Ley 10.430 exigen que los aumentos sean remunerativos y bonificables, rechazando las sumas fijas que “achatan” la pirámide salarial y perjudican a los trabajadores con mayor antigüedad y a los jubilados del IPS.

¿Qué tenés que hacer ahora? Recomendaciones prácticas

Frente a este escenario de incertidumbre, te recomendamos seguir estos pasos para cuidar tus ingresos:

Revisá tu recibo digital: Apenas esté disponible la liquidación de febrero en el portal de RRHH de la Provincia, verificá que el ítem “A cuenta de paritaria” esté correctamente liquidado.

Apenas esté disponible la liquidación de febrero en el portal de RRHH de la Provincia, verificá que el ítem “A cuenta de paritaria” esté correctamente liquidado. Atención a los descuentos de IOMA: Los aumentos retroactivos suelen generar desfasajes en los aportes a la obra social. Controlá que no te estén descontando de más.

Los aumentos retroactivos suelen generar desfasajes en los aportes a la obra social. Controlá que no te estén descontando de más. Mantenete informado: La semana próxima será decisiva. Se espera una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo.

La paritaria 2026 recién comienza y promete ser una de las más complejas de los últimos años. ¿Habrá acuerdo o conflicto? La respuesta llegará en los próximos días y definirá no solo tu sueldo, sino la normalidad de marzo en toda la Provincia.