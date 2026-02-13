Bono para docentes bonaerenses: los detalles de la oferta salarial tras la paritaria en Provincia

Si sos docente en la provincia de Buenos Aires, el escenario paritario acaba de dar un giro determinante. Tras semanas de tensión y asambleas que ponían en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026, el gobierno de Axel Kicillof puso sobre la mesa una propuesta concreta que combina un incremento porcentual con una fuerte suma fija. La confirmación de que hay bono para docentes bonaerenses cambia el eje de la discusión gremial en las horas previas a la vuelta a las aulas.

En qué consiste la nueva propuesta del gobierno provincial

Para intentar destrabar el conflicto salarial en un contexto económico sumamente complejo, el Ejecutivo provincial acercó a los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) un esquema de emergencia. La oferta oficial, que ya está siendo evaluada en las escuelas, se compone de dos ejes fundamentales:

Aumento porcentual: Un incremento del 3% al salario básico .

Un incremento del . Bono extraordinario: Una suma fija no remunerativa de $250.000, pagadera por única vez.

Ver también: Paritaria Docente 2026: La Provincia ofreció un bono de $250.000 y se define el inicio de clases

El análisis profundo: cómo impacta esta combinación en tu sueldo

Desde un punto de vista técnico y salarial, la estrategia del gobierno bonaerense responde a una lógica estricta de contención de crisis. Al ofrecer un porcentaje bajo (3%) anclado al sueldo básico, la provincia busca limitar el impacto a largo plazo en las arcas públicas y, fundamentalmente, en la masa de dinero destinada al pago de jubilaciones.

Sin embargo, la inyección del bono de $250.000 busca responder a la urgencia de liquidez de los trabajadores frente a la pérdida del poder adquisitivo. Este tipo de medidas genera un efecto macroeconómico conocido como achatamiento de la pirámide salarial.

Ver también: Paritaria Docente PBA: Kicillof ofrece aumento y un bono para destrabar el inicio de clases

Para entender cómo afecta directamente tu bolsillo, tenés que considerar tu situación particular. Si recién te iniciás en la docencia y estás en la base del escalafón, los $250.000 representan un alivio inmediato que impacta fuertemente en el porcentaje total de tu salario de bolsillo. En cambio, si tenés mucha antigüedad o ejercés cargos jerárquicos y directivos, la suma fija diluye esa diferencia estructural; en estos casos, el 3% al básico resulta matemáticamente insuficiente para compensar tu trayectoria y jerarquía profesional.

La recepción de los gremios ante la oferta

La inclusión formal de este bono de $250.000 obliga a los sindicatos a recalcular sus estrategias de fuerza. Hasta hace pocas horas, la oferta puramente porcentual empujaba a las bases hacia un rechazo directo. Ahora, las organizaciones que componen el FUDB (SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA) se encuentran en un proceso de consulta urgente.

Las asambleas distritales están debatiendo si aceptar esta inyección de efectivo inmediata o rechazarla bajo el histórico argumento técnico de que las sumas no remunerativas perjudican la calidad del salario a mediano plazo y desfinancian al Instituto de Previsión Social (IPS).

Los puntos críticos que las bases docentes están exigiendo aclarar en estas horas incluyen:

Mecánica de pago: Si el bono se abona por agente (por persona) o si se computa por cargo (hasta dos cargos), un detalle vital para quienes concentran horas cátedra en distintas instituciones.

Si el bono se abona por agente (por persona) o si se computa por cargo (hasta dos cargos), un detalle vital para quienes concentran horas cátedra en distintas instituciones. Fecha exacta de liquidación: Cuándo se verían reflejados efectivamente los $250.000 en el cajero automático.

Cuándo se verían reflejados efectivamente los $250.000 en el cajero automático. Cláusula de revisión: La garantía de que esta aceptación funcione como un “puente” y no clausure la paritaria, exigiendo una reapertura inmediata para marzo que vuelva a centrar la discusión en el salario básico.

Qué puede pasar con el inicio de clases

Con la propuesta de los $250.000 sobre la mesa, el escenario de paros y medidas de fuerza para la primera semana de marzo entra en un compás de definición. Si bien el 3% sigue siendo catalogado como escaso, la necesidad de liquidez y el peso del bono en el bolsillo del docente promedio podrían ser el factor de quiebre que termine garantizando la apertura de las escuelas, muy probablemente bajo la figura gremial de una “aceptación en disconformidad” o “condicionada”.